Energiaettevõte Alexela tõi koostöös TIKIrendiga esimesena Eestis turule nutika rendihaagise teenuse. Tänu ettevõtte loodud lahendusele on haagise rentimine nüüdsest ööpäevaringselt kättesaadav.

“Meie loodud lahenduse abil saab klient rentida haagist oma nutitelefoni abil. Haagiste rendipunktid ei pea seejuures asuma pelgalt tanklapoodide juures, vaid nutikas lahendus võimaldab meil haagiserent teha kättesaadavaks ka automaattanklates ja seda ööpäevaringselt,” rääkis AS Alexela kaubanduse juht Tiiu Valk äsja turule toodud nutikast haagiste renditeenusest.

Alexela plaan on laieneda nutika rendihaagise teenusega üle-Eesti. Pakkudes kokku vähemalt 200 haagist nii automaattanklate kui ka tanklapoodide juures. “Varasemalt on saanud sobivat haagist rentida vaid mugavuspoodidega jaamades, aga tänu nutilahendusele saab see mugavusteenus oluliselt kättesaadavamaks ning täiesti kontaktivabaks teenuseks,” lisas Valk ja märkis, et nüüdsest on haagised vaid mõne nupuvajutuse kaugusel. Renditud haagis tuleb tagastada samasse asukohta, kust see renditi.

“Olles teinud endale äppi konto, sisestanud deebet- või krediitkaardi andmed, avaneb Eesti kaart, kus peal on vabad haagised näha. Rendihaagise teenuse punkte on esialgu neli ja need on Tallinnas Peterburi teel, Saku vallas asuvas Tõdva Alexelas, Loksal asuvas Alexela automaattanklas ja Tartu maakonnas Elvas asuvas Alexela automaattanklas, ent neile tuleb kiiresti lisa,” rääkis Valk ja tõi hea teadmisena välja, et nutikas rendihaagise teenus on esimesel kuul poole hinnaga.

Mobiilirakendus nimega Alexela Haagis on eesti, vene ja inglise keeles. Äpis saab klient valida endale lähima haagise ja selle lihtsasti broneerida. Teenuse tasu arvestus hakkab loenduma 15 minutit pärast haagise broneerimist või kui haagis on äpis Bluetooth ühenduse läbi lahti lukustatud. Rendihaagise lahenduse Alexela Haagis on välja töötatud Tikirent OÜ.

Alexela on eestimaine ettevõte, mis tegutseb peamiselt energeetika valdkonnas. Eesti turul unikaalse kombinatsioonina kuuluvad ettevõtte tooteportfelli elekter, maagaas, balloonigaas, mahutigaas ning läbi 104 üle Eesti asuva tankla ka autokütused. Alexelal on lisaks 34 mugavuspoodi. Alexela on pärjatud Kultuuriministeeriumi poolt välja antava Kultuurisõbra tiitliga ning on andnud ja annab jõudu mitmetele kultuuri- ja spordiorganisatsioonidele, sealhulgas Eesti Korvpalliliidule, Eesti Ratsaliidule ja Tallinn International Horse Showle, Suusaliidule, Eesti Tenniseliidule, Põhjamaade Sümfooniaorkestrile, Alexela Kontserdimajale.

Lisainfo Kadri Ambos, Alexela jaemüügi- ja turundusjuht, +372 5307 2051, kadri.ambos@alexela.ee