Tänavused Harju Aasta tegijad tosinas kategoorias on valitud. Selgunud on muuhulgas sädeinimene, aasta küla, aasta tegu ning ka terviseala parimad. Tiitli Aasta panustaja võtab nädala pärast koduvalla Anija mõisas vastu OÜ Alavere Pood.

“Ettevõte on järjepidevalt hoolinud piirkonna inimestest. Alati on osaletud küla lasteaia, kooli või rahvamaja tähtpäevadel (tarkusepäev, asutuse juubel) ning traditsiooniliselt on alati kingitused varuks (legolaud lasteaeda, kott-toolid koolimajja jmt paraktilist esemelist toetust). Lisaks on ettevõte tavapäraselt sponsoreerinud küla kultuuri ja spordiüritusi, MTÜ Alavere Spordiklubi ja MTÜ Alavere Külaseltsi ettevõtmisi (nt auhinnad, karastusjoogid, kringel, kommid jmt).

Pood on silma paistnud just järjepideva ja aastatepikkuse toega küla ja kogukonna tegemistesse ja nende õnnestumistesse. Tegemist on piirkonna ettevõtlust hoidva ja kogukonna ühtsust väärtustava mõtteviisiga,” seisab põhjenduses, miks ettevõtmine panustaja tiitliga pärjati.

Kauplust peab Alavere tulundusühistu Alvar MÜ tütarettevõte OÜ Alavere Pood. Mõlemaga toimetab põllumees ning Anija volikogu juht Jaanus Kalev. “Kui aitäh öeldakse ja pai tehakse, on ikka hea. Kass hakkab ka nurruma, kui teda silitatakse,” tunneb mees tunnustuse üle heameelt. Ta räägib, et viibis parasjagu valla eelarve komisjonis, kui sai Aasta tegija tiitlist teada.

“Oleme omas kogukonnas koha leidnud. Rahvas on meid toetanud ja meie kogukonda,” ütleb ta.

Kauplus asub Alavere küla keskel, põhikooli vastas. See on rajatud majandikeskuse kauplus-sööklaks. Samasugune hoone on näiteks Harju-Ristil.

Suurte keskuste vahel

Kui eksisteeris veel kohalik riigimajand, siis renditi ruume tarbijate ühistule. “Eesti aja alguses jäi pood aga väga lagedaks. Mõned konservid ja tühjad letid. Tegime ühistu ja saime ruumid enda kätte,” meenutab Kalev algust.

Kauplemine algas suuresti Leiburi saiade ja leibadega, mida tuli ise Tallinnast kohale vedada. “Niimoodi arenesime,” lisab Kalev. Teatud hetkel, kui Alvar oli saanud piisavalt suureks ning käibed olid jaekaubandusega ning põllumajandusega pooleks, eraldasime kaubanduse. Ja sündis tütarfirma OÜ Alavere Pood.

Kohalikku kauplust on külla ning selle lähedusse väga vaja. Kokku elab selles kandis umbes 600 inimest ning küla asub täpselt kahe suure keskuse vahel. “Siit Kosele on 13 kilomeetrit ja Kehrasse sama palju. Alaverest Kõrvemaa poole on esimene kauplus Jänedal ning Tallinna poole alles Arukülas,” räägib Kalev.

Õnneks pole kohalikud ega külalised jätnud sisseoste tegemata. Kõrval on Kõrvemaa ning suvel ja sügisel jätkus sinna piisavalt matkajaid. “Suvel oli poeesine rattaid täis ning müügisaal ka ostjatest tulvil,” meenutab Kalev. Lisaks igapäevasele toidu- ja esmatarbekaupade müügile pakub pood ka postiteenuseid. Kohalikud saavad saata pakke ning neid saab ka vastu võtta. Lisaks saab sularaha välja võtta. Lähimad pangaautomaadid asuvad Kehras või Kosel. Ära saab anda ka taarat.

“Müügil on näiteks hein ning kalatoit,” räägib Jaanus Kalev.

Mida igapäevaselt pakutakse? “Kõike seda, mida kohalik inimene vajab. Aga pakume mõne arvates ka kurioosumeid.

Näiteks müüme poes väikestes pakkides heina ning kalade toitu,” näitab Kalev sortimenti. Lisaks kõikvõimalikud toiduained, kodu- ja autokaubad ning muudki. Kohe lisanduvad jõulukaubad, kevadel müüakse seemneid ja muud aednikule-suvilapidajale vajalikku.

Kuigi COVID-19 pitsitab rahvast ning ettevõtlust Eestis juba märtsikuust alates, pole see Alavere poele õnneks suurt probleemi toonud. “Veebruar ja märts on tavaliselt ikka kehvad kuud. Ja november kuivab ka kokku. Aga muud kuud on enam-vähem. Ilmselt rahvas ei käi COVID-19 ajal enam nii palju Kehras või Tallinnas poes, vaid teeb sisseostud kohalikust kauplusest,” arvab mees.

Kuulub väikesesse kaubaketti

Tööd annab pood viiele naisele. Poodi juhib Heivi Miilen, külaskäigu päeval olid leti taga Kristel Vaarmann ja Merle Susi. Loomulikult kannavad müüjad praegusel ajal visiire või maske, ostjatest eraldab neid läbipaistvast plastist sein.

“Oleme lahti iga päev kella 10–19ni. Pühapäev

Juhataja Heivi Miilen ütleb, et läheb kindlasti 26. novembril auhinda vastu võtma.

on lühem päev,” ütleb juhataja Heivi Miilen. Kõik töötajad elavad kas Alaveres või selle ümbruses. “Ise töötan siin aastast 2010 ehk juba kümnendi. Kaubavalik on selle ajaga muutunud ning tarbija on läinud targemaks,” seletab ta. Näiteks on hakatud järjest rohkem naturaalset kohviuba tarbima.

Samuti on poes lett, kus müüakse aina rohkem valmistoitu.

Veel 1990-ndatel oli palju kaalukaupa ning näiteks suhkur või jahu tuli käsitsi kaaluda ja pakkida.

Suur abi on Alavere poele see, et kuulutakse kaubandusketti. Täpsemalt on see kauplustekett Kodupoed, kuhu üle Eesti kuulub tosin poodi. Harjust veel Kose Laura ja Raasiku Meierei poed. “Tänu sellele oleme saanud häid allahindlusi. Sest kõik keti kaupluste tellimuste summad võetakse kokku ja tehakse sooduspakkumine,” seletab Kalev.

Vahepeal küsib juhataja Heivi Miilen Jaanus Kalevilt, kas temal on kutse 26. novembri õhtuks Anija mõisa käes.

“Minul juba on, lähen kindlasti auhinda vastu võtma,” lubab Miilen. Kellele oleks ta ise Aasta panustaja tiitli andnud?

“Ma ei tea isegi kriteeriume, aga ilmselt sobime kohalikku ellu. Me teeme järelikult õiget asja, mis läheb korda. Maakohas poepidamine ei ole rikastumise projekt,” ütleb naine.

Jaanus Kalev rõhutab just kohaliku elu toetamist. “Alavere kooli remondi ajaks paneme näiteks kooli mööbli vabadesse ruumidesse hoiule. Kohalikud saavad poe ees asfaldiplatsil enda OTT-i pidada ja toodangut müüa,” ütleb ta.

Alavere pood asub keset küla.

Selgusid Harju tervisetegijad

• 2020. aastal esitati Harjumaa Aasta Tegijate tunnustuskonkursile 15 tervisetegijat ja 16 tervisetegu.

• Harjumaa tervisenõukogu poolt tunnistati tervisetegijaks 2020 Lääne-Harju vallas tegutsev aktiivne tervisedenduse ja tervisespordi entusiast Madis Vaikmaa, kes on loonud Lääne-Harju vallas olulisi tervisespordi harrastamise tingimusi, olles üheltpoolt nii eestvedajaks, parimate lahenduste otsijaks kui ka sageli käe külgepanijaks. Laureaat on tervisespordi juurde toonud palju uusi harrastajaid ja loonud soodsa pinnase kohalike elanike terviseteadlikkuse tõusuks.

• Tervisetegu 2020 tiitli pälvis Viimsi valla Prangli saarele loodud kiirabipunkt, mis loob nii kohalikele elanikele kui ka turistidele senisest oluliselt suurema turvatunde saarel viibimise ajal. Välja on koolitatud viis kohalikku esmase abi andjat, kellele on aprillist alates lahendamiseks olnud juba 40 erinäolist väljakutset (sh mitu elutähtsat). Kiirabipunkt aitab oluliselt kokku hoida seniseid meedikute ja varustuse saatmise kulusid mandrilt saarele, tagades kiire abi andmise võimaluse kohapeal. Saare külastajatele ja elanikele on tegemist väga olulise toega nii koroonaperioodil kui ka tavatingimustes.

• Harjumaa Aasta Tegija tunnustussündmus toimub 26. novembril Anija mõisas. Lähtuvalt tänasest riiklikust COVID olukorrast, toimub tunnustussündmus vaid Aasta Tegija laureaatidele. Nii saavad korraldajad tagada piisava eraldatuse ja järgida valitsuse poolt kehtestatud nõudeid. Kõik esitatud nominendid saavad tänatud eraldiseisvalt.

• Aasta tegijaid on tunnustatud aastast 2003, erinevates kategooriates on välja antud 116 tunnustust. Konkursi läbiviimist toetavad Euroopa Regionaalarengu Fond ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital. Täpsem info www.heak.ee/harjumaa-aasta-tegija.