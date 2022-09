Alates tänasest on Ülemiste City linnakus võimalik tutvuda tervisenäitusega, mis pakub võimalusi oma tervisealaste teadmiste toetamiseks.

Äsja avatud näituse eesmärgiks on tõsta inimeste teadlikkust oma tervisest ning pakkuda võimalust omandada teadmisi viisidest, kuidas tervist toetada. Välinäitus kulgeb mööda kõnnikoosoleku rada ning koosneb 6st stendist, millest igaüks keskendub erinevatele tervise komponentidele nagu vaimne, füüsiline ning sotsiaalne tervis.

Eesti Tervisemuuseumi juht Kadri Rannala sõnas, et viimased aastad on ühelt poolt lisanud palju stressiallikaid nagu info üleküllus, valeinfo, ebakindlus, teadmatus tuleviku osas. „Teisalt on Eesti elanike liikumisvaegus ja ülekaal järjest kasvanud. Kolmandaks on Eestis selgelt kvalifitseeritud tööjõu puudus. Töötaja tervise eest hoolitsemine on nende kolme asjaolu põhjal tööandja otsene huvi, sest parema vaimse ja füüsilise tervisega töötaja on tulemuslikum ja hoolival tööandjal on tugevam ning stabiilsem tiim,“ ütles Rannala.

Tervise edendamisest on kasu, kui inimesed leiavad endas huvi ja motivatsiooni end rohkem ennast liigutama, töö- ja vaba aega planeerima, üksteisega suhtlema ja endaga tööd tegema. „Usume, et välinäitus ja aastaringne kõnnikoosolekurada annavad selleks väikese müksu ja aitavad Ülemiste linnaku talentidel olla mitte ainult tervemad vaid ka õnnelikumad,“ lisas Rannala.

Nordea Eesti filiaali äritoe- ja haldusjuht Juht Jelena Trumm ütles, et tervisenäituse avamine linnakus on suurepärane viis tuletada inimestele meelde, et nad peaksid järjepidevalt oma tervisest lugu, hoides end seeläbi terve ja õnnelikuna. “Ka kõnnikoosoleku rada on mõnus ja praktiline võimalus inimestel end tööpäeva jooksul rohkem liigutada. Loodame, et linnaku talendid kujundavad sellest endale toreda harjumuse ja teevad liikumispause vähemalt korra päevas,” ütles Trumm. Ta lisas, et nad on juba pikemat aega soovitanud oma ettevõtte töötajatel kasutada koosolekute läbiviimiseks “Walk and talk” ehk “jaluta ja räägi” metoodikat ning tänu kõnnikoosolekute rajale on see eriti lihtsaks tehtud.

“Kui tööpäevad on tempokad ja kalender kohtumistes pungil, on lihtne unustada, et väike paus ei võta mitte aega ära, vaid võib seda hoopis juurde anda. Puhanud ning värske peaga teeme enamasti nutikamaid otsuseid ja valikuid kui pinges ja väsinuna,” lisas Trumm.

Ülemiste Cityt juhtiva Mainor AS-i juhatuse esimees Kadi Pärnits ütles, et tervisenäitus tutvustab linnaku oma tervisemudelit koos praktiliste nõuannetega, kuidas füüsilist- ja vaimset heaolu toetada. „Ülemiste linnaku tervislikku mudelit iseloomustab terviklik tervisedenduse süsteem, kuhu on kaasatud talendid, tööandjad ja teenuseosutajad,“ ütles Pärnits. Ta lisas, et oma tervise heaks on võimalik palju tööd teha küll igaühel individuaalselt, kuid üha enam vastutust lasub ettevõtetel, kes organisatsioonikultuuri kaudu eeskuju loovad. „Tervisenäitus Ülemiste City kõnnikoosolekute rajal annab juurde teadmisi ja võimaldab liikuda, kuid on peaasjalikult paik, kus saab vaimu turgutada ning omavahel suhelda – linnaku talentide sotsiaalne tervis on meie kui keskkonna arendaja oluline vastutus,“ lisas Pärnits.

Tervisenäitus on valminud Ülemiste City, Tartu ülikooli ja Eesti Tervisemuuseumi koostööprojektina ning on avatud kõnnikoosolekuraja kõrval aastaringselt kõigile huvilistele

Ülemiste Citys arendatakse igakülgselt tervisevaldkonda, toetamaks linnaku kasvutempot ja järgimaks tervisetehnoloogia arenguid. Olgu selleks erinevate sportimisvõimaluste loomine või -võistluste korraldamine, teadmiste jagamine, töötoad, coaching’ud, terviseteenuste arendamine ning koostöö teadusega. Tänaseks on Ülemiste Citys 250 spetsialistiga tervisemaja ning paari aasta pärast on juba üle 650 tervisespetsialisti kogukonna tervise eest hoolt kandmas.

Baltimaade suurimat ärilinnakut Ülemiste Cityt arendavad Mainor AS, Mainor Ülemiste AS ja Technopolis Ülemiste AS. Linnaku 36 hektaril on välja ehitatud 150 000 ruutmeetrit üüritavat büroopinda, mis on koduks ligi 500 ettevõttele ning kus töötab, õpib ja elab üle 14 000 inimese.

Fotode autor Kalev Lilleorg