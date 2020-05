Ootamatu põristamine nädalavahetuse hommikul võib segada kogu naabruskonna und. Kui muru vajab aga niitmist ja hekid pügamist, siis võib olla raske oma toimetusi edasi lükata. Õnneks saab täna peaaegu kõik aiatööd ära teha ka vaikselt, nii naabrite kui oma pere rahu rikkumata – piisab vaid sellest, kui kasutada bensiinimootoriga aiamasinate asemel akutoitel töötavaid masinaid.

Akutoitel töötavatel aiatööriistadel on võrreldes eelmise põlvkonna bensiinimootoriga tööriistadega mitmed eelised: nad on vaiksed (1), saastavad vähem õhku ja rikuvad vähem tervist (2), on kergemad ja mugavamad kasutada (3) ning ka kuluefektiivsemad (4).

Töö saab tehtud ka rahu häirimata

Kui naabrid elavad üksteisele väga lähedal – mis on linnades tavaline – peetakse rahu ja vaikust väga oluliseks! Siis ei meeldi ühelegi naabrile, kui keegi teeb bensiinimootoriga masinaga kõva lärmi. Tiheasustusega aladele sobivad paremini akutoitel tööriistad, millega saab oma tööd vaikselt ära teha kasvõi kohe varavalges.

Järjest enam oodatakse vaikust ka professionaalsetelt haljastajatelt, kes hoiavad korras avalikku ruumi, näiteks erinevaid parke. Mitmed haljastusteenuste pakkujad on läinud üle vaiksetele akul töötavatele masinatele: näiteks Kadrioru park kasutab oma töös akutooteid, et ümbruskonna inimeste rahu mitte häirida.

Säästab tervist ja loodust

Loomulikult on oluline ka tööriistade kasutamisest tekkiv mõju enda tervisele ja keskkonnale. Mitmeid bensiinimootoriga tööriistasid kasutades jõuavad bensiinipõlemise jäägid tööriista kasutaja hingamisteedesse ning mõjutavad tema üleüldist enesetunnet ja edasist tervist. Samuti jõuavad bensiinipõlemise jäägid ka keskkonda, saastades seda.

Bensiinimootoriga töötavate masinate eest peab ka oluliselt rohkem hoolitsema. Olenevalt konkreetsest tootest ja selle kasutamise intensiivsusest tuleb nende mootorit hooldada vähemalt ühe korra hooaja jooksul. Tavaline mootorihooldus hõlmab õlivahetust, õhufiltrite puhastamist või vahetamist ning olenevalt tootest ka kütuse ja süüteküünalde vahetust. Akumasinatel on kuluvaid osasid tunduvalt vähem ja seetõttu jäävad nende puhul sellised hooldustööd ära.

Isegi vanaema oskab seda käsitseda

Akumasinatega töötamine on kordades kergem (kaaluvad vähem!) ning nende käivitamine lihtsam kui bensiinimootoriga masinate puhul. Lihtsalt paned laetud aku masinasse, vajutad nuppu ja masin juba töötab; ei mingit õli ega bensiiniga jändamist.

Paljudele vanematele inimestele on olnud probleemiks bensiiniga töötava sae või muruniiduki käivitamine, sest nendega tuleb mõningal määral jõudu rakendada. Akutoodete puhul seda probleemi ei ole. Masinad on ka kaalult nii kerged, et neid on lihtsam lükata või kanda.

Kasutamine tasub kiiresti ära

Akutoodete kasutamine on palju kuluefektiivsem kui bensiinimootoriga masinatel! Näiteks 5Ah aku täis laadimine maksab orienteeruvalt 3 senti ning olenevalt konkreetsest akutootest on võimalik sellega töötada 30 minutit kuni 1 tund. Kütuse kulu on seega 3 kuni 6 senti tunnis.

Bensiinimootoriga kantav masin töötab ühe paagitäiega keskmiselt ühe tunni. Ühe kütusepaagi maht on keskmiselt 0,5 liitrit ehk kütuse kulu tunnis on ligi 60 senti. Akumasina ostul tasub tehtud kulutus seega varsti ära.

Teave

Husqvarna tootevalikus on ligi 40 erinevat akutoodet, nii koduse aia hoolduseks kui professionaalseks kasutamiseks:

• Erinevad trimmerid ning rohu- ja võsalõikurid

• Muruniidukid ja -õhutajad

• Lehepuhurid

• Erinevad saed – nii kett- kui võsasaed

• Heki- ja kõrglõikurid