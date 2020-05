Kevad on sel aastal teisiti tulnud, aga ilmad lähevad ikka üha soojemaks ja päike teeb aina kõrgemaid kaari. Eriolukorrast tingitult on inimesed rohkem kodudes ning majas ja maja ümber on tegemist ja kraamimist tavapärasest isegi enam. Kuna lapsed vajavad tegevust ning mängulusti, siis on mänguväljaku lahendused sel kevadel eriti aktuaalsed.

Eriolukorra ajal tegutsemisest ja nõuannetest räägime Naeruvabriku kaupluse juhataja Veiko Vesiallikuga.

Kuidas kauplusel praegusel ajal läheb? Kuidas müüte ning kaupa kohale toote?

Mänguväljakute ja tarvikute osas on praegu väga aktiivne aeg ning tööd meil jagub. Kohe kui eriolukord välja kuulutati, sulgesime ettevaatusest Naeruvabriku kaupluse uksed külastajatele ning kogu müük ja infovahetus toimub praegu e-poes või telefoni ja e-kirja teel. Kauplusesse ja lattu saab kaubale kontaktivabalt järele tulla, aga suurema osa kaubast toimetame täna kohale kullerite ja pakiautomaatide abiga. Kõik toimub kontaktivabalt ning ohutust järgides.

Mis on alanud kevade uudised ja populaarseimad tooted koduaedadesse ning lasteaedadesse?

Uudistooteid ja sortimendi täiendust tuleb pidevalt juurde, aga peamiselt kõnetavad ikka juba aastaid meie valikus olnud tooted ja komplektid.

Mänguväljaku komplektidest on populaarseimad kaks selgelt eristuvat suunda. Esiteks kodumaised ümarpuidust lihtsad lahendused, mis juba terve põlvkonna jagu lapsi rõõmustanud. Teiseks on südamed võitnud Blue Rabbit seeria tooted, mis on põnevamad ning võimalusterohkemad. Blue Rabbit väljakud on kaasaegsed ning puitmaterjal hoolikalt valitud ja n-ö siledam. Blue Rabbit väljakuid toodame Eestis ise, hästi välja töötatud Belgia firma frantsiisi alusel.

Kas ronimiseks-kiikumiseks-liulaskmiseks jne ettenähtud atraktsioonides on võimalik ka midagi täiesti uut välja mõelda?

Igal aastal tuleb uusi tooteid ja lahendusi valikusse juurde. Samas tuleb tunnistada, et selles vallas on areng möödunud kümnendil väga kiire olnud ning uudsust tuleb viimastel aastatel ennekõike paremini läbimõeldud disaini osas. Päris uudseid lahendusi tuleb pigem avalike väljakute ja seiklusparkide tarvis ning ka neid tooteid on meil kohapeal arvestatavas valikus olemas.

Mänguväljak “Pagoda” koos turnimismooduliga “Challenger”.

Naeruvabrikul täitus detsembris juba kümme tegevusaastat ning viimasel viiel aastal oleme ka ise just eraisikute vajadusi arvestades mänguväljakute ja- tarvikute arengusse oma tugeva panuse andnud.

Mida peaks tellija enne mõne atraktsiooni väljavalimist jälgima-vaatama?

Mänguväljakute osas on laias laastus kaks võimalust. Esiteks ise ehitamine ja teiseks valmis komplekti soetamine. Naeruvabrik pakub laialdasi võimalusi mõlema suuna eelistajale. Kohapeal on olemas kõiksugused detailid iseehitajale. Alustades kinnitustarvikutest ja aksessuaaridest kuni liumägede ja pesakiikedeni välja. Samuti on kohapeal laias valikus mänguväljakuid, kiigekomplekte ja mängukeskusi.



Fotod Naeruvabrik Mänguväljakute lisatarvikud on leitavad Naeruvabriku e-poes www.naeruvabrik.ee Fotod Naeruvabrik

Oma soovide ja küsimustega võib julgelt meile helistada ja kirjutada – jagame rõõmuga soovitusi ning anname ka tehnilist nõu.

Millised võimalused on eelmainitud Blue Rabbit mänguväljakute tellimisel?

Blue Rabbit väljakutel on kümme baasmudelit ehk tornikomplekti. Tornikomplekt sisaldab liivakasti (mille saab ka terrassiks ehitada), liumäge, redelit ja loomulikult kogu vastavat torni ennast. Igale baasmudelile saab soovi korral lisada näiteks kiigemooduli, erinevaid turnimismooduleid, trepi, ronimisseina jne. Kõige enam valitakse tornimoodul koos kiigemooduliga. Kiigemoodul on standardis kahekohaline kiigeraamistik, millel kaks klassikalist kiike komplektis. Kõiki detaile saab muuta, asendada ja vahetada, mis tähendab, et kõik komplektid saab enda soovide järgi kohandada ja soovi korral saab teha ka erimõõdus lahendusi.

Kas kaupluse asjatundja aitab tellitut ka üles panna?

Jah, Naeruvabrik pakub ka paigalduse teenust. Samas kõikide mänguväljaku komplektidega on kaasas detailne juhend ning kel huvi ja aega, saab komplekti kenasti ka omade jõududega üles sättida. Kui paigalduse käigus või ka enne ja pärast tekib küsimusi, saab loomulikult meie käest nõu küsida ning selles mõttes oleme samuti alati abiks.

Mida on teilt küsitud sellist, mida ladudes-kaupluses polegi? Mida siis edasi teha?

Meie kohapealne sortiment on päris rikkalik ning katab enamuse mänguväljakutega seonduvast. Täna on meil murekohaks e-pood, kuhu me viimastel aastatel tooteid lisanud pole. Seetõttu jääb suur osa meie kohapealsest sortimendist veebis nähtamatuks. Kuna põhirõhk on olnud Naeruvabriku füüsilisel kauplusel, siis e-pood on jäänud unarusse. Tegeleme sellega, et oma veebilahendused kaasajastada, aga samas oleme saanud palju positiivset tagasisidet, et meie e-pood on lihtne ja valik pole liiga kirju. Siiski võib julgelt küsida, kui e-poest vajaminevat toodet ei leia, sest täna on meil veebis üleval tõesti vähem kui pool sortimenti.

Mida pakute lastetubadesse-rühmatubadesse?

Suur osa mänguväljaku tarvikutest sobivad kasutamiseks ka siseruumides. Tubastesse tingimustesse on tihti soetatud kõiksuguseid turnimise- ja ronimise vahendeid, nagu ronimisseinu ja -kivisid, ronimisvõrke ja -redeleid. Kui ruumi on rohkem, siis on tubadesse paigaldatud ka pesakiikesid ja liumägesid.

Kus kauplus asub?

Naeruvabriku kauplus ja ladu asuvad Tallinnas, aadressil Laki 26. www.naeruvabrik.ee.