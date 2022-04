Kui unistad oma aiast, kus kasvatada head ja paremat, siis kindlasti oled mõelnud ka sellele, mis kõik peaks seal olemas olema. Selleks, et kavandada endale aed, kus kasvatada värskeid vilju, aga ka puhata ja ilusat ilma nautida, anname sulle nõu, mida peaksid sinna kindlasti planeerima.

Mahukas kasvuhoone

Esimene ehitis, milleta ei saa mitmeid maitsvaid ajavilju kasvatada, on kasvuhoone. Kuna Eesti kasvuhooaeg on lühike ja jahedavõitu, siis paljud taimed siin lihtsalt ei vilju. Taimemaja on ilmtingimata vajalik, kui soovid nautida maitsvaid tomateid, paprikat, igasugu maitsetaimi ja muudki. Kasvuhoone tagab taimede sooja ja niiske kasvukeskkonna, mis tagab sulle hea saagikuse.

Kui soovid tomateid või midagi muud meelepärast veelgi pikemalt kasvatada, siis on vajalik triiphoone kütmine ja valgustamine.

Vali aeda selline kasvuhoone, mis on piisavalt suur kõikide köögiviljade kasvatamiseks. See ei pea olema väga mahukas, kui kogus, mida kasvatada soovid, on väike. Peale selle saad kasvumaja valida oma soovitud stiili ja konstruktsiooni järgi. Võid leida kaupluste valikust nii pleksi- kui ka tavalisest klaasist kasvuhooneid, nii neid, millel on puidust kui ka metallist konstruktsioon.

Aiamaja ja kuur

Kui sinu jaoks on oluline peenramaa, kasvuhoone ning kaunis aed, siis selle kõige hooldamiseks on vaja mitmeid tööriistu, mis omakorda vajavad hoiukohta. Selle jaoks on ideaalne kuur. Sinna saad seada kõik tööriistad, aga ka jalgratta, aiamööbli ning muu vajaliku, millele mujal kohta pole.

Teine tähtis koht on aiamaja. Aiamajad sobivad samuti tööriistade hoiustamiseks, aga peale selle on seal hea külalisi võõrustada. Soeta aiamaja, ehita selle ümber kaunis terrass ja muuda see ideaalseks grillinurgaks, kus valmistada head ja paremat, mida oled oma peenralt noppinud ning veeda koos sõpradega mõnusalt aega.

Aiamaja valikul tasub samuti läbi mõelda, kui suurt sul vaja on. See sõltub omakorda kasutusotstarbest, kas soovid panipaika asjade hoidmiseks, mugavat varjualust vihmasteks päevadeks või midagi muud.

Aiamaju on mitme kujuga, alates kuplist lõpetades klassikalistega. Vali just selline, mis sulle meeldib ja mis sinu aeda sobib.

Peenrad ja taimed

Peale triiphoone saad kasvatada taimi ka peenral. Saad maha panna maitsvad kartulid, istuda nii marjapõõsaid kui ka palju muud. Peenrad on olulised ka kaunite lillede kasvupaigana. Peenarde planeerimine on paras proovikivi, alusta sellest, et paned kirja kõik, mida soovid kasvatada, olgu selleks siis köögiviljad või ilutaimed. Selle nimekirja koostanud, selgub, kui palju ruumi sul on peenarde jaoks vaja. Seejärel saad hakata neid planeerima.

Kogu aia kavandamine ja planeerimine võtab aega, mõtle enne selle tegemist läbi kõik, mida sa soovid, et aed sulle annaks.