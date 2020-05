Aegviidu alevi ajaloolise, 150-aastase raudteejaamakompleksi osa ehk veduridepoo on ümber ehitatud tervisespordikeskuseks. Peatselt on kauaoodatud ja -plaanitud hoone matkajate, sportlaste ja turistide käsutuses.

Vanalinna Ehitus OÜ alustas Anija vallas asuvas depoos töid mullu augusti lõpus. Sisetöödeni jõuti tänavuse aasta alguses ning depoo sai peale ka uue katuse. Täpsemalt rääkisid töödest tänavu veebruaris projektijuht Reho Pakats ning objektijuht Kert Kaoküla.

“Peaprojekteerija oli Sirkel & Mall OÜ, arhitektuurse projekti koostas arhitektuuribüroo Miho OÜ,” seletasid mehed veebruaris.

Vanalinna Ehitus OÜ oli projektis peatöövõtja rollis, kes planeerib, korraldab ja koordineerib ehk viib soovitud ideed ellu. Tööde tegemiseks kasutati ka alltöövõtjaid. Jaanuaris tutvus ehitusega Anija valda külastanud peaminister Jüri Ratas.

1870. aastal valminud ehitise värvimistööd jätkuvad veel mai alguses. Foto Allar Viivik

Neli kuud hiljem on depoo läbinud suure muutuse. Väliseinad on valged ning töömehed teevad veel viimaseid võõpamisi. Ümbrus on haljastatud ning peatselt on tööd lõppenud. “Mõned asjad on vaja veel kokku panna. Mööbel on olemas ja ehk mai lõpust mingi tegevus juba käib,” ütleb Anija abivallavanem Enn Pung 8. mail. “Rentnikuga käivad läbirääkimised, alanud on ka turundustegevus,” lisab ta. Tervisespordikeskusel on kasutusluba olemas ja koduleht koostamisel. Oodatakse eriolukorra lõppu.

Info ja laenutus

Milliseid teenuseid hakkab uus spordirajatis pakkuma?

Pung räägib, et põhitegevus on Aegviidu ja selle ümbruse sportimise ja matkamise võimaluste jagamine. Samuti saab teavet parkimise kohta. Loomulikult laenutatakse spordivahendeid. “Suvisel ajal rullsuusad ja -uisud, kettagolfi varustus ning jalgrattad. “Talvisel ajal suusad. Juttu on olnud Nelijärve puhkekeskusega ja Valgehobusemäe kompleksiga, et kui on huvilisi, saavad siit laenutada näiteks ratta ning neile sõita,” pakub Pung välja. Kui sportlik ratta- või suusaring on tehtud, saab soovija ennast depoos pesta ning seejärel näiteks rongiga pealinna või Tapa poole sõita. Varem selliseid võimalusi Aegviidus kahjuks ei pakutud.

Depoo esimesel korrusel asub infolaud. See on kujundatud Elroni oranži rongi veduri stiilis. On ju Aegviidu vana raudteekeskus ning Elron on veebruaris peetava presidendimatka partner. Lisaks on esimesel korrusel avatud ka invatualett, hoiukapid, mitu puutetundliku ekraaniga teabetahvlit ning kaks kabinetti infotöötajatele.

“On väga hea meel, et üks muinsuskaitse all olev hoone õnnestus päästa ”

Hoone teisel korrusel asuvad naiste ja meeste saunad, duširuumid. Kolmandal aga väike nõupidamiste ruum ja kabinet.

Üle kümne aasta plaanis

Spordikeskust plaaniti pikalt ning seda juba iseseisva Aegviidu valla ajal. Enn Pung ütleb, et esimene kava ning ekiisprojekt pandi kokku aastal 2007. Toona oli kivist seintega depoo veidi hooletuses.

“Katus laskis läbi. Sees olid mitmesugused mittevajalikud asjad ning ajutised ehitised. Need on tänaseks kõik välja lammutatud. Müürid olid heas korras, sest neid oli kunagi konserveeritud,” räägib abivallavanem.

Tõsisemaks läks asi ehitusega aastal 2017, kui koostati põhiprojekt. Mullu sai juba Anija vald abi EAS-i piirkondade konkurentsivõime tugevdamise toetuse meetmest. “Sealt eraldi Euroopa Liidu raha 883 000 eurot. Ülejäänud raha on valla omaosalus. Kogu projekt maksav veidi alla miljoni,” seletab Pung. “On väga hea meel, et üks muinsuskaitse all olev hoone õnnestus päästa. ”

Kaua kavandatud tervisehoone on nüüd sama hästi kui valmis. Mida Aegviidu alevisse lähiajal veel ehitama hakatakse? “Kindlasti oodatakse joogivee- ja kanalisatsioonitrasside ehitust. Mullu said trassid valmis Kosenõmme ning Moosiküla piirkonnas. Metsa tänav ja üle raudtee asum ootab aga veel arendamist. Eks kõik sõltub rahastamisest,” ütleb Pung. Millal ehitamine algab, seda pole praeguseks teada.