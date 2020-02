Aegviidu ajaloolise, 150-aastase jaamakompleksi osa ehk depoo ehitatakse aprilliks ümber tervisespordikeskuseks. Rekonstrueerimistöödele kulub peaaegu 700 000 eurot.

Vanalinna Ehitus OÜ alustas depoos töid mullu augusti lõpus. Praegu on jõutud sisetöödeni ning depool on peal ka uus katus. Täpsemalt rääkisid töödest projektijuht Reho Pakats ning objektijuht Kert Kaoküla. “Peaprojekteerija oli Sirkel & Mall OÜ, arhitektuurse projekti koostas arhitektuuribüroo Miho OÜ. Ehitustööde maksumus on 694 742,51 eurot, millele lisandub käibemaks,” seletavad mehed.

Vanalinna Ehitus OÜ on antud projektis peatöövõtja rollis, kes planeerib, korraldab ja koordineerib ehk viib soovitud ideed ellu. Tööde tegemiseks kasutatakse Kaoküla sõnul vastava valdkonna alltöövõtjaid.

Tervist ja sporti

“Tänaseks oleme lõpetanud hoone lammutustööd, ehitatud on uued kandvad seinad, valatud on vahelaed ning hoonel on peal katus. Muinsuskaitse järelevalve all olevast 1870. aastal ehitatud depoohoonest säilitati vaid ajaloolised müürid,” selgitavad mehed. Praegugi tegeletakse hoone sisemusega, kus on käimas nii eritööd kui ka viimistlustööd.

Anija vallavalitsus rajab vanast veduridepoohoonest moodsa tervisespordikeskuse, kus on võimalik rentida vastavalt hooajale sobivat spordivarustust. Samuti rajatakse hoonesse saunad, pesuruumid ja riietusruumid ning ka väike seminariruum. “Kindlasti toetab antud projekt Aegviidu atraktiivsust tervisespordi nautijate hulgas,” on Pakats ja Kaoküla kindlad.

Paekivist seintega maja valmis aastal 1870 koos tänaseni säilinud Aegviidu vaksalikompleksiga.

Hoone puhul jälgib muinsuskaitseamet, et ehitustööde tegemisel arvestatakse arhitektuurimälestise säilitamiseks vajalike nõuetega.

31.jaanuari käis depoos peaminister Jüri Ratas. Fotol on ta koos Anija volikogu esimehe Jaanus Kaleviga.

Valmib kevadeks

“Meie jaoks ei ole tegemist millegi uudsega, kuna omame juba peaaegu 20 aastat kogemusi muinsuskaitselistel objektidel,” kinnitab Pakats. “Põnevaid avastusi ja väljakutseid on ehituses ikka ja seda eriti vanade majade puhul.”

Vaatamata 150 aastasele ajaloole on depoohoone suhteliselt hästi säilinud. Nõukogude ajal kasutati hoonet töökojana. “Seetõttu olid mitmed seinad tugevalt määrdunud – seinad olid õlised, pigised ja värvised. Puhastasime kõik pinnad põhjalikult liivapritsiga,” ütlevad mehed.

Hoonel on õhk-vesi tüüpi küte ja soojuskandjateks on nii põranda- kui ka radiaatorküte ja vesikalorifeerid. Lisaks on hoones moodne soojustagastusega ventilatsioonisüsteem. “Ehitustööd on graafikus ja hoone valmib käesoleva aasta aprillis,” räägib Kert Kaoküla.

Vana jaam

• Aegviidu jaamahoone valmis koos jaamaga Paldiski-Tallinn-Tosno liinile tüüpprojekti järgi. Kahekorruseline puithoone ehitati sarnaselt näiteks Paldiski, Keila, Raasiku jne. jaamahoonega.

• Historitsistlikku jaamakompleksi kuulusid Aegviidu jaama peahoone, punastest tellistest Aegviidu jaama veetorn, vedurikuur, kaks teenistujate elamut, lammutatud pagasihoone, tualett, tuletõrjehoone, küttekuur ja jääkelder. Jaamahoonest eemal, Mustjõe ääres asub pumbamaja.

• Kordatehtud jaamahoone on kasutusel tänini ning seal töötab restoran Vana Waksal. Vaksal asub Tallinnast 56 kilomeetri kaugusel ning on elektrirongide lõpp-peatus.