Keilas ja Lääne-Harju vallas juba tegutsevate või piirkonda tulla soovivate ettevõtjate jaoks on sobilik aeg uue äripinna vastu huvi tunda. Tallinna ringtee, Paldiski sadam, linna läbiv raudtee ning linn on märksõnad, mis lähiaastatel on tugeva kasvuvõime vundament. Keila linnas, linnaelanikel ja ettevõtjatel on võimalus kõik see ära kasutada.

Muutuv keskkond, majanduskeskkond ning peaaegu kõikide inimeste muutunud elukorraldus on loonud olukorra, kus suurlinna elumugavuse tähendus hakkab teisenema. Inimeste vajadus privaatsuse ja looduslähedasema keskkonna järele vaid kasvab.

„See on võimalus Tallinna lähematel keskustel, sh Keilal kõigi inimeste jaoks oma tähendust ja tähtsust tõsta. Kasvab ka vajadus äripindade järele Keila linnas ja selle ümbruses,“ ütleb Harju KEK-i müügi- ja turundusjuht Andre Poopuu.

Tallinna ringtee areng

Juba praegu saab suure osa Tallinna ringteest läbida neljarajalisel teel. Lähiaastatel pikeneb see võimalus juba Keilani, mis kiirendab nii kauba kui ka inimeste liikumisvõimalusi märgatavalt. Vahemaad muutuvad ajaliselt lühemaks, mis loob uusi võimalusi Keila linna arenguks.

Keila linna areng

Koroonaviirusele järgnenud aastail on kasvanud huvi Keila ja Lääne-Harju valla korterite ja eramajade järele. Tärkava nõudluse tõttu on kinnisvaraarendajad alustanud rohkem kui viie uue kortermaja, ridamaja või krundiarenduse projekti.

„Üha rohkem inimesi peab lugu keskkonnast, mis on pere- ja loodussõbralik ning pakub sportimisvõimalusi. Kõik see loob võimalused ka töökohtade tekkeks. Mida rohkem tööandjaid, seda suurem on tõenäosus inimeste paikseksjäämisel,“ jätkab Poopuu.

Ühistransport

Keila linna suur eelis nii praegu kui ka tulevikus on raudteeühendus Tallinnaga. Arvestades kasvavaid kulutusi transpordile, saab rongist tugev pluss linna arengu kasvule. Kui inimestel on võimalus liikuda kiirelt ja mõistliku hinnaga, siis on see suur argument.

Suurettevõtjate kohalolek ja sünergia

Juba mitukümmend aastat tegutsevad Keilas sellised rahvusvahelised suurettevõtted nagu elektriseadmete tootja Ensto Ensek, elektriseadmete ja -arenduste tootja Ensto Building Systems, valgustite tootja Glamox, elektri- ja automaatikalahenduste väljatöötaja Harju Elekter, elektri- ja telekommunikatsioonikaablite tootja Prysmian Group Baltics.

Tugevaid firmasid on Keilas teisigi – ehituspood Bauhof, ehitusseadmete ja -tööriistade rent Cramo, tule- ja tööohutustoodete müüja Tamrex, kinnitusvahendite, tööriistade ja hoolduskemikaalide müüja Würth. Tegusad ettevõtted on loonud tugeva ärikeskkonna Keila Tööstuspargis ja Keila linnas.

„Keilas juba tegutsevad ettevõtted on aastate jooksul loonud tugevate koostöövõimalustega keskkonna, millest on hea alustada turule sisenevatel ettevõtetel.

Keila ettevõtjate kogukond on tugev, suheldakse omavahel, mille tulemusena on lihtsam ja tõhusam ettevõtlusalast vestlust luua. Selleks annab oma osa ka Keila Tööstuspark, kus ühel territooriumil tegutseb rohkem kui 60 mitmesuguse suunitlusega ettevõtet,“ loetleb Andre Poopuu.

Keila Tööstuspark kui suur ärikeskkond

Ettevõtjale on oluline, et teda ümbritsev keskkond aitaks tema äri edule kaasa. Harju KEK on aastate jooksul arendanud tööstuspargi ala just selliseks, et ettevõtjad ei peaks ise tegelema kommunaal-, haldusküsimustega või remonttöödega. „Harju KEK pakub tööstuspargi territooriumil toimetavatele ettevõtetele võimalust keskenduda oma äritegevusele ning põhitegevusevälised mured jäävad territooriumi haldaja, hooldaja kanda. Harju KEK on teie äri toetaja ja dialoogipartner,“ lubab Poopuu.

Tööstuspargi ajalugu on näidanud, et kord seal tegutsema asunud ettevõtjal on võimalus areneda pargi territooriumilt lahkumata. Pinnavajaduse muutumisega on haldajal võimalik olla paindlik partner ning anda võimalus areneda mujale liikumata.

„Oleme loonud kõik võimalused ettevõtjale tuua oma äri Keila Tööstusparki. Uued lao- ja tootmispinnad koos kontoriga valmivad juba suvel. Äripinnad on sobilikud nii väiketootjale, ladustamisteenust pakkuvale ettevõttele kui ka teenusettevõttele, kel ladustamist vaja. Ja tähelepanuta ei saa jätta ka kasvavaid e-poe ärisid, kellele vajalik lao ja kontori olemasolu,“ lõpetab Poopuu.