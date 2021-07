Ajal, kui tööd kuhjuvad või on ajutiselt vaja appi kutsuda lisa kätepaar, töötajad on haigeks jäänud, puhkustel või jõuavad kätte hooajatööd, tasub appi kutsuda renditööjõud.ee ajutised töötajad.

Abikäte palkamine on lihtne: piisab, kui saata e-posti kiri info@renditoojoud.ee, helistada +372 5380 4290 või täita lihtne tellimisvorm veebilehel renditoojoud.ee.

Renditööjõud.ee reageerib 24/7 ja saab inimesed appi saata juba päeva jooksul! Tootmis- ja majapidamistöödest ehituse ja remondini. Ettevõttelt Renditööjõud.ee on abikäsi tellitud väga erinevatele töödele:

• alustades lihtsatest majapidamis- ja koristustöödest,

• tehasetöödest,

• kolimis-, laadimis- ja tõstmisabist,

• mööbli kokkupanekust ja paigaldusest,

• muru niitmisest ja rohimisest, hekkide pügamisest ja aiatöödest

• kuni ehitus- ja remonditööde ning tänavasillutise paigalduseni, mis nõuavad kogemust ja erioskusi.

Enamasti saab Renditööjõud.ee inimesed välja saata juba mõne tunni jooksul pärast tellimuse kohalejõudmist. Ärgitame igal juhul abi küsima ja uurima. Enamasti saame oma töötajatega appi tulla ning kiiresti ja korralikult tööd ära teha.

Renditööjõud.ee valdkonnad on mitmekesised ja töötajad samuti väga erinevate oskustega: musklijõust kuni ehitusspetsialistideni välja.

Aja jooksul on ettevõttel tulnud nii roboteid testida, lampe kokku panna, suurobjektidel aidata ehitustöid tähtaegselt lõpetada, suuremahulisi siseviimistlustöid teha ning keerulisi renoveerimis- ja taastamistöid läbi viia: palke vahetada, põrandaid ehitada, parketti paigaldada, valtskatuseid teha, plaatida ja betoneerida.

Abikäsi tellida on lihtne. Tellija jaoks on kogu protsess väga lihtne: piisab vaid tellimuse esitamisest. Seejärel juba korraldatakse ettevõtte enda poolt kõik vajalik, kaasa arvatud töötajate transport.

Renditööjõud.ee on saanud oma tellijatelt väga head tagasisidet ja ütleb: “Oleme rõõmsad selle üle, et kes juba korra meiega koostööd on teinud, on jäänud meie pidevaks tellijaks ja püsikliendiks.”

