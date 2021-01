Transpordiamet loodab veel tänavu hilistalvel sõlmida Kanama-Valingu maanteelõigu uuendamise lepingu. Töödega ehitatakse üle raudtee viadukt ning 2+2 realine tee Kanama viaduktist kuni Lillevälja tee ristmikuni.

Transpordiameti põhja teehoiu osakonna juhataja Janar Tükk kinnitas Harju Elule, et tööde tõenäoline algus on tänavu aprillis ning ümberehitus maksab peaaegu 24 miljonit eurot.

Mis ajaks tuleb leida Kanama-Valingu lõigu ehitaja?

Loodame, et talveperioodi lõpuks on leping sõlmitud.

Millal algab ehitus ning kas maantee trass jääb samaks?

Tööde eeldatav algus on aprill 2021 ja valmimise tähtaeg 20 kuud ehk kõik on valmis 2022. aasta lõpuks.

Trass jääb põhimõtteliselt samaks. Rekonstrueeritakse ligikaudu 4,6-kilomeetrine maanteelõik, mis ehitatakse välja 2+2 sõidurajaga maanteeks enamasti olemasoleva tee asukohta. Laiendus tuleb pigem Valingu jaama poole, aga näiteks uus Valingu viadukt üle raudtee ehitatakse jällegi Saue poole. Hooneid ehitusele ette ei jää.

Tegemist on Tallinna ringtee kilomeetritega 29,6–34,2, mis lõpeb Lillevälja tee ristmiku piirkonnas.

Kui palju jääb ette puid?

Ette on nähtud orienteeruvalt 20 üksikpuu langetamine ning ligikaudu 190 000 ruutmeetri raadamine.

Kohalike elanikele läbi- ja ülepääsud kiirteelt ikka jäävad?

Ehitatakse kolm jalgratta- ja jalgtee tunnelit ning üks autotunnel.

Kui suur on ehituseks kuluv summa ja millised rahastusalllikad?

Eeldatav maksumus on 23,7 miljonit eurot käibemaksuta. Tegemist on 85% ulatuses Euroopa Ühtekuuluvusfondist rahastatava projektiga. Saue vallavalitsus finantseerib kergliiklustee ehitust 200 000 eurot ulatuses.

Uuendatud tee valmib tuleva aasta lõpuks. Millal algab Valingu-Keila lõigu laiendamine ja ümberehitus?

Mullu alustati Tallinna ringtee kilomeetrite 34–38 ehk Valingu-Keila lõigu ja Keila lõunapoolse ümbersõidu eelprojektide koostamisega. Vastavalt valitsuse poolt eelmise aasta lõpus uuendatud dokumendile “Riigiteede teehoiukava 2021–2030” on ehitusajaks näidatud 2025–2026.

Arvamus, Andres Laisk, Saue vallavanem

Kanama-Valingu tee-ehitus on omavalitsuse jaoks väga tähtis. See muudab märkimisväärselt liikluskorraldust.

Aga olulisim on see, et kergtee ja tunnelite rajamisega suureneb oluliselt jalakäijate ohutus.