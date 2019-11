Tänavune maakonna sädeinimene on Tiiu Mägi, kelle “teenistusleht” on pikk, teenekas ning mitmekülgne. Naine ise hindab aja õiget kasutamist, liikumist ja noorte kaasatõmbamist mitmesugustesse üritustesse.

“Tiiu Mägi tegutseb Laulasmaal alates 1996. aastast kui organiseeris KutiMuti Noortelaagri. Tema entusiastlik töö noorte ja lastega on KutiMuti Noortelaagrist teinud Eesti ühe hinnatuima laagri. /—/Ta osaleb aktiivselt Laulasmaa Spordiklubi tegemistes. Laagrimaja endises Keva puhkebaasis on läbinud imelise muundumise – räämas ja võssakasvanud lobudikust kauni haljastuse ja korralike tingimustega kompleksiks. /—/ Vabatahtliku algatuse ja isikliku initsiatiiviga püstitati 2015. aastal koos rajameister Veikko Tamlakuga Lohusalu poolsaarele MOBO-rada, ehk püsiorienteerumise-terviserada 24 kontrollpunktiga. Laulasmaa SPA külastajatele ja piirkonna elanikele on see toredaks vaba aja veetmise tasuta võimaluseks. /—/ Ta korraldab iga aasta veebruaris noorte rahvusvahelist draamafestivali “Teenifest”. Viimane festival, järjekorranumbriga 17, toimus tänu Tiiu initsiatiivile juba koostöös vastavatud Arvo Pärdi keskusega 2.–3. veebruaril 2019. /—/ Laulasmaa suvelõpufestival.

Kasutab aega õigesti

“Pärtlipäeva pärlid” on Tiiu algatusel loodud ja kaheksa aastat edukalt kuulsust kogunud üritus. /—/ Tiiu Mägi organiseerimisel toimub kaks korda aastas seiklusrogain “Libahundi jälg”. Sellise mastaabiga ürituste korraldamisel on vajalik tohutu organiseerimisvõime, kohusetundlikkus ja initsiatiiv. /—/ Alates 2010. aastast kui tekkis liikumine Teeme Ära!, on Tiiu initsiatiivil igal kevadel toimunud Laulasmaal “KutiMuti Teeme ära” talgupäev, kus rohkem kui 50-pealine talguliste vägi Tiiu juhtimisel korrastab laagripaika, vana mõisapargi territooriumi ja mereranda.” See on vaid väike osa pikast põhjendusest.,

“Üllatus, sest sädeinimese kandidaatide seas oli ju nii tublisid tegijaid! Ise oleksin valinud Jürgen Lepa. Ta on Lääne-Harju valla kõige ägedam terviseedendaja ja südamega asju ajav inimene,” ütleb Mägi, kui tiitlist teada on saanud.

“Olen õppinud aega, meie suurimat väärtust, ratsionaalselt enda huvides ära kasutama. Plaanid teen alati pikalt ette ja valmistun põhjalikult igaks ürituseks. Ei salli asjade viimasele hetkele lükkamist. Tegelen sellega, mis endale tõsiselt huvi pakub ja südamelähedane on,” räägib Mägi.

Laager on südamelähedane

Tüüpilise maailmaparandajana püüab ta ikka kaasata ka teisi, eriti noori, tegelema liikumise, spordi ja enese kultuurilise täiendamisega. “Ja kui minu korraldatud üritused inimestele sära silmisse toovad ja rõõmu valmistavad, siis tunned ka ise, et oled õiget asja ajanud ja see innustabki enim. Ma olen tõesti õnnelik inimene, sest ma saan teha seda, mis mulle kõige südamelähedasem on,” arutleb ta.

Laulasmaale laagrit tegema tõi teda juhus. “1996. aastal olin reisibüroo omanik ja turismikorraldaja. Aga meie kollektiivi naispere lastel ei olnud suvel maavanaemasid, kelle juures koolivaheaega veeta – ja nii võtsime vastu ühe asutuse pakkumise kasutada nende Laulasmaal asuvat tühjalt seisvat ja lagunevat puhkebaasi, et sinna lastele laager luua,” meenutab Tiiu Mägi.

“Sõprade ja tuttavate lapsed ühinesid ja nii see laagerdamine pisipeda noorsootöö tudengitega alguse sai. Nüüdseks käib Laulasmaal igal aastal üle kaheksasaja lapse ja noore KutiMutis laagerdamas,” jätkab ta.