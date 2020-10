27. oktoobril Riigikogu konverentsikeskuses peetud aasta põllumehe konverentsil kuulutati tiitlivõitjaks Harjumaa piimatootja ja põllumeeste koolitaja Kaja Piirfeldt Remmelgamaa osaühingust.

“Remmelgamaa talu tegeleb juba 30 aastat piimakarjakasvatusega, viimased 17 aastat minu osalusel ja viimased seitse aastat ka minu juhtimisel,” teatas aasta põllumees 2020 Kaja Piirfeldt Maalehe blogi vahendusel.

Tänavune tiitlivõitja on talupidaja, põllumeeste koolitaja ja noortalunike eestvedaja, kes on valitud mitmel korral Harjumaa parimaks piimatootjaks. Remmelgamaa talus on puhtatõuline Holstein-Friisi kari ja lehmade väljalüps on üle 11 000 kg lehma kohta aastas.

“Võin uhkusega öelda, et mul on üks Eesti parimaid piimakarjasid,” tõi esile Kaja Piirfeldt.

Perenaine on rajanud Remmelgamaa OÜsse kaasaegse piimafarmi koos söödaruumiga ja tegeleb juba aastaid ka tõuaretusega. Talukarjas on 81 Holsteini tõugu lehma, lisaks sama suur noorkari. Maad haritakse kaasaegse tehnoloogiaga 200 ha, sellest 150 ha on omandis.

“Mul on puhtatõuline Holstein-Friisi kari, ma seemendan oma loomad ise, valin pullid ise, sest pean tõuaretust väga oluliseks,” rõhutas perenaine Kaja, kes on aastatega oma talukarja väljalüpsi korralikult suurendanud.

Varem on Harjumaalt Aasta põllumehe tiitliga pärjatud Johannes Valk (2003), Kalle Reiter (2006) ning Jaan Metsamaa (2018). Kokku on koos tänavusega antud nimetust välja 20 korda.

Pikem lugu ilmus Kaja Piirfelditiga Harju Elus augustis.