Tänassilmas tegutsevale AS-ile Chemi-Pharm tõi tänavused kaks tipptunnustust uuendusmeelsus ning oskus kohaneda kriisi ajal kordi kasvanud desovahendite nõudlusega. Tuleva aasta lõpuks peaks Saku valla servas valmima ravimitehas, kus saaks vajadusel valmistada ka vaktsiine.

Auhindamisüritusel „Eesti parimad ettevõtted 2021“ tunnustati tippettevõtteid. Aasta ettevõtte tiitliga pärjati keemiatööstusettevõtet Chemi-Pharm, mis töötab Saku vallas Tänassilmas.

EAS-i juhi Peeter Raudsepa sõnul iseloomustab aasta ettevõtte ja aasta innovaatori tiitli pälvinud Chemi-Pharmi ambitsioon luua maailma parimaid tooteid. „See on märgiline, et tervisekriisis tõusis esile just Eesti oma puhastus- ja desinfektsioonivahendite tootja, kes on võtnud suuna ka ravimitööstuse poole,“ rõhutas Raudsepp.

AS-i Chemi-Pharm tegevjuht Kristo Timberg, mis tõi ettevõttele tänavu topelttiitlid? Mida tegite uutmoodi? „Põhiline edu võti on olnud valmisolek muutuda ja kohaneda. See ei olnud midagi, mida me avastasime seoses kriisiga, vaid oleme aastaid selle põhimõtte järgi töötanud,“ ütleb Kristo Timberg.

Tema kinnitusel käib pidevalt töö selle nimel, et kogu aeg õppida, kuidas asju veel teha saab ja leida paremaid lahendusi. Seda kõike nii tootevalikus kui ka tehnoloogias ja juhtimissüsteemis. „See, et suutsime loetud nädalatega neljakordistada tootmismahtu, tähendas meie jaoks uute juhtimistasandite loomist, planeerimise ümberkorraldamist, tarneahela tegevuse süstematiseerimist. Samuti uute IT-lahenduste kasutuselevõtmist ja ka olemasolevate protsesside kohandamist,“ loetleb Timberg.

Õppisid kiirelt

Kui Eestit tabas eelmise aasta alguses COVID-19 kriis, oli töö Chemi-Pharmis väga intensiivne.

„Kriisi esimestel nädalatel ja kuudel oli üsna keeruline olukord, kus pidime kiiresti uute oludega kohanema. Tulime sellega tänu ühisele pingutusele kenasti toime ja eks pärast seda oleme jõudnud uue reaalsusega harjuda,“ räägib firmajuht.

Uusi tooteid on lisandunud nii D’DIFFERENCE’i nahahooldustoodete valikusse kui ka Chemi-Pharmi portfooliosse, aga kõige olulisem täiendus on ikka olnud SARS-CoV-2 vastaste antikehadega BioBlocki ninasprei.

Loomulikult ei ole kriis kuhugi kadunud. Timbergi sõnul on endiselt raskusi tarneahelatega ning tõrkeid esineb ka logistikavaldkonnas, seda nii toorainete kui ka tarvikute puhul. Aga mõnevõrra on olukord hetkel rahulikum ja ettevõte on kohanenud, õppinud ise samuti paremini ja varem reageerima.

Kuhu enamik toodangust ehk desoained müüki lähevad? „Kui kriisi alguses võtsime fookuse koduturule ja enamik meie toodangut jäi Eestisse, siis nüüd saame jälle meie tavapärase põhjalikkusega tegeleda ka ekspordiklientidega. Juba kriisi alguses värbasime uusi inimesi võtmerollidesse ja tegeleme praegu aktiivselt uute turgudega. Suures pildis on nõudlus jäänud samale tasemele, nagu see kriisi alguses tõusis,“ analüüsib Timberg.

Uue, juba projekteeritud tootmishoone 3D-vaade. Fotod AS Chemi-Pharm

Tema sõnul on poolteise aastaga muutunud ka see, et ettevõte on koduturul tavatarbijale nähtavam ning AS-i Chemi-Pharm toodangut saab osta ka e-poest.

Soovivad toota vaktsiine

Oluline muutus on ka otsus liikuda ravimitööstuse suunas. „Oleme alustanud tootmishoone laiendamise projekti. Tänavuse aasta jooksul oleme aktiivselt tegelenud projekteerimisega ning plaanime veel selle aastanumbri sees jõuda ehituseni,“ ütleb Timberg.

Uude hoonesse on planeeritud täiendavad tootmis-, lao- ja kontoripinnad ning olulise täiendusena ka puhaste ruumide tehnoloogial põhinev ravimite tootmise ning arenduse võimekus. Uus hoone ühendatakse praeguse majaga. Valmiv hoone on kolmekorruseline, suurus 8500 m2. Farmaatsiatehase terviklahenduse projekteeris Innopolis Insenerid OÜ, ehitaja selgub hanke käigus.

„Tehase plaanime valmis saada 2022. aasta lõpuks, aga sealt edasi kulub veel natuke aega seadmete hankimisele, puhaste ruumide lahenduse käivitamisele ja ka lubade taotlemisele,“ ütleb mees.

Ravimitööstuse osas plaanib ettevõte sisse saada kõige keerulisemasse valdkonda ehk bioloogiliste ravimite tootmisse.

„Samuti loome valmiduse vajadusel toota vaktsiine. Selliste võimekuste loomisel ei saa kindlasti piirduda ainult Eesti turuga, kuigi oleme selgelt seisukohal, et igal riigil võiks oma ravimitööstus olemas olla. Näeme, et valdkond on kiiresti arenev ning nõudlus ravimitootmise võimekuste järele on suur,“ räägib Timberg.

Lisandub uudistooteid

Tooteid on lisandunud nii D’DIFFERENCE’i nahahooldustoodete valikusse kui ka Chemi-Pharmi portfooliosse.

„Kõige olulisem toode on SARS-CoV-2 vastaste antikehadega BioBlocki ninasprei, mis sisaldab ternespiimast saadud antikehasid ning pakub täiendavat kaitset liikvel oleva viiruse vastu. Eestis on toode väga hästi vastu võetud ja meil on hea meel, et oleme koostöös Eesti teadlastega saanud anda oma panuse sellesse võitlusesse,“ ütleb Kristo Timberg.