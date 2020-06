Suve teisel poolel lõpeb Ääsmäe-Tagametsa külakeskuse ehitus. Mullu novembris alanud hoones on avar saal, kohvik, köök ning ka hobitegevuseks vajalikud ruumid.

Ääsmäe külamaja on juba piisavalt “habemega” projekt. Aastaid on kohalik rahvas käinud koos kas põhikoolis või külaplatsil. Viletsama ilmaga on sinna püstitatud suur telk. MTÜ Ääsmäe külakogu juht Ave Kruus ütleb, et aastal 2010 soetati küla serval maatükk ning seati hoonestusõigus külakogu kasuks. Täpsemalt on krundi suurus üks hektar. Tänaseks on sellel valminud mängu- ja seiklusplats, järge ootavad külamaja ning parklad. Kohe kõrval asuvad kauplus Meie ning kettagolfi plats.

Esialgu oli hoone planeeritud kolmeosalisena. Ehk siis suur saal, hobiruumi ja päevakeskuse osa. “Täiendava rahastuse leidmine ei õnnestunud ning 2019 kevadel olime fakti ees, kas jätame ehituse katki või leiame lahenduse 700 000 euroga. Ehitajate-projekteerijatega panime pead kokku ja leiti võimalus selle summa eest minimaalsete vahenditega kasutuskõlbulik maja valmis saada. 700 000 eurot tuleb vallaeelarvest, käibemaksu osa peame ise juurde teenima. Mööbli raha on saadud ka PRIA-lt,” ütleb Ave Kruus. Projekti koostas Sirkel ja Mall OÜ arhitekt Lembit Tork. Ehitamata jääb hoone päevakeskuse osa.

Ehitus algas mullu novembris, töövõtjad on Teearu Grupp ja Amcon Ehitus OÜ-d. Kohalikud nimetavad seda Ääsmäe kliima- ja kultuurikeskuseks.

Üks või kaks korrust?

Tänaseks on tööd nii kaugel, et hoone on katuse all, uksed ja aknad ees ning peatselt algavad viimistlustööd. Harutee poolt lähenejat petab huvitavalt projekteeritud hoone ära: ainult üks korrus. “Aga tegelikult on külakoda ehitatud kahekorruselisena mäenõlva sisse ning küla ehk mänguplatsi pool on kaks korrust,” tutvustab Ave Kruus.

Et hoone asub kallakul, siis on ühte otsa kavandatud väike kärestik. Selles hakkaks voolama katuselt kogutud vihmavesi. Samasse püsitatakse ka väliterraass ning väike lava, kärestikust viib üle sild. Väliterrass tuleb neljaosaline ehk üks osa terrassist on n-ö kohviku terrass ja ühe osa moodustab lava. Ülejäänud kahest osast tehakse mõnusad istekohad noortele chillimiseks või külaplatsil toimuvate ürituste jälgimiseks n-ö tribüüniks.

Suurde saali mahub peaaegu 200 külalist. Ääsmäe on kasvav asula ning vajab kooskäimiseks kohta. Fotod Allar Viivik

Mis on aga maja sees? “Väljast väike, seest aga suur,” võib võtta rajatise kokku. Läbi kahe korruse on hoones rõduga saal. Esimesel korrusel asub ka sissepääs. Teine sissekäik on teise korruse tasandil, otse Meie kaupluse vastas.

“Suur saal näeb välja nagu kirik. Ehk kõrge ruum ja kitsad aknad. Sellel on ka siserõdu, mis jääb kohviku eesruumiks,” ütlevad ehitust tutvustavad Ave Kruus ja külakogu liige Marek Muidre. Põrandale on plaanitud teatri stiilis 160 istekohta, rõdule on kavandatud kaks rida istmeid. Kui veel kõrvalruumid ka juurde arvestada, siis mahub korraga majja kuni 250 külalist.

Varsti valmis

Panipaiku pole külamajas just liiga palju. Seepärast on kasutatud ära näiteks lavaalune, kuhu saab lükata saali toolid. Maksimaalselt on hoiuruume ka mujal.

“Lava taha tuleb saun koos eesruumi-õppeklassiga. Samasse kõrvale on plaanitud ka ruum iluteenuse jaoks. See teenus saab olema omaette sissepääsuga,” seletab Kruus.

Teisele korrusele ehk rõdu kõrvale sisustatakse kohvik ning köök. Lisaks veel köögi riietusruum ja pesuruum nii elukutselistele kui hobikokkadele.

Esimesel korrusel on hobiruum-koolitusklass ning samas asuvad ka tualetid. Hobiruumi seatakse üles ka piljardilaud, mille külakogu soetas juba paar aastat tagasi.

Millal kauaoodatud külamaja valmib? Kruusi sõnul on ehitustööd juunikuuga valmis. Edasi järgneb vabatahtlik töö talgute korras.

“Koristamine, sisustamine, värvimine, viimistlemine ja haljastamine. Jaanieelsesse nädalasse on plaanitud köögitehnika kohaletoomine ja ülespanek. Selleks ajaks peaks ette saama ka siseuksed,” ütleb ta. Kasutusluba kogu hoonele saab ilmselt augusti lõpuks. “8. augustil toimub Ääsmäel maakonna eakate päev. Selleks ajaks tahaks kohvikuosa kindlasti avada,” lisab Muidre. Suurem tegevus huvialaringidega, kultuuriõhtutega ning külaüritustega jääb sügisele.