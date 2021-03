Naistepäev on päev, mil naistele tavapärasest veelgi enam tähelepanu pööratakse. Kui tavaliselt kingivad mehed naistele lilli, siis mis oleks, kui sel aastal pakuksid naisele hoopis taevalikult võimsaid ja kauakestvaid mõnuoigeid?

Kuum ning orgasmirohke seks on kingitus, mida teie naine teilt vajab! Võimalda talle orgasme, mida ta varem kogenud ei ole. Paljud naised on kogenud vaid kliitoriorgasme ning paljud teised võimsad orgasmipunktid on avastamata jäänud.

U-punkt asub kliitori ja vagiina vahel, ureetra ümbruses. Selle punkti stimuleerimisega saate pikendada juba tekkinud orgasmi kestvust. Samuti niisutab selle punkti stimuleerimine tuppe. Mõne naise jaoks võib selle piirkonna katsumine olla ebameeldiv, kui ei olda piisavalt õhinas. Ideaalne selleks on mehe oskuslik suuseks või abivahendid vibraatormunade ja kliitori stimuleerijate näol.

C-punkti (kliitori) orgasmideks parimad abivahendid on kliitoristimuleerijad. Lelo Sona 2 ning Lelo Sila Sonic tagavad võimsaid orgasme, tungides helilainete tehnoloogial sügavale kudedesse. Lelo toodetega saab teie partner kogeda unustamatuid orgasme! No. 7 kliitorit imev ja limpsiv stimulaator võimaldab kogeda orgasme uuel viisil.

G-punkti avastamisel on oodata tugevaid, kogu keha raputavaid orgasme nii, et võtab teie naise jalad nõrgaks. Parimad vahendid selleks on kaardus otsaga vibraatorid nagu Jülie Lovetoys g-punkti vibraator, You2toys silikoonvibraator. Tänu paksule ja kumerdatud otsale pakuvad need haripunkti jõudvat g-punkti massaaži. G-punkti ja c-punkti samaaegseid orgasme pakuvad Intense Susy ja Latetobed Sliper jänkuvibraator.

Võimas kuid raskesti avastatav a-punkt asub g-punkti ja emakakaela vahel. Selles piirkonnas asuvaid närvilõpmeid saab stimuleerida veidi suuremate vibraatoritega, pakkudes järjestikulisi võimsaid orgasme. Et neid kogeda, soovitame You2Toys Pink Leaf võimsat vibraatorit ning Satisfyer Vibe Petting Hippot, mis tänu oma disainile puudutab jõudsalt vajalikke mõnukohtasid.

Et mees kestaks voodis kauem ning suudaks eelpool nimetatud orgasme naisele pakkuda, on võimalik oma sooritust boost’ida, kasutades vastupidavuse tõstmiseks abivahendeid peeniserõngastest geelideni välja.

Et avastada neid punkte kiiremini ning tulisemalt, siis soovitab Kiusatus lisaks proovida ergutavaid geele. Naiste orgasmi stimuleerivad geelid nagu Onagra Woman orgasmigeel ja Women Fly orgasmivõimendaja on mõeldud orgasmide intensiivistamiseks, tundlikkuse ja sensuaalsuse suurendamiseks ning aitavad naisel kiiremini ning võimsamalt haripunkti jõuda.

Naistepäeva õhtut teeb veel vallatumaks sensatsioonilisi vibratsioonilaineid tekitav unisex geel ehk vedel vibraator, mis vürtsitab iga paari voodielu.

