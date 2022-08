5 viga, mida tehakse kiirlaenu võtmisel

Kiirlaenud võivad olla suureks abiks, kui vajad rahasüsti. Mida lihtsamaks aga kiirlaenu võtmine muutub, seda rohkem tehakse vigu.

Vähesed inimesed räägivad oma negatiivsetest laenukogemustest ning vigadest, mida nad oma laenukäitumises teinud on.

Just sellepärast toome välja 5 kõige levinumat viga, mida tehakse kiirlaenu võtmisel. Võrdle erinevaid laenuoakkujaid Laena Targalt veebilehel.

1. Mitme laenu korraga võtmine

Erinevad inimesed võivad vajada erinevas summas laenu. Vahel ei piisa ainult ühest kiirlaenust ning taotletakse ka teist ja kolmandat.

Kui tekib vajadus mitme laenu võtmiseks, tasub aga oma finantsiline olukord kriitilise pilguga üle vaadata. Uue laenu võtmine vana laenu tagasimaksmiseks on väga ohtlik (välja arvatud juhul, kui tegemist on refinantseerimislaenuga).

Kui märkad, et tekib vajadus mitme laenu järele, kaalu laenude refinantseerimist. Nii saad muuta väiksemaks oma igakuised intressimaksed ning haldustasud.

2. Maksekuupäevaga eksimine

Maksekuupäevaga eksimine või sellega mittearvestamine on levinud viga, mis võib tekitada palju probleeme. Jälgi alati, kas saad maksekuupäeva ise valida või on selle määranud laenufirma.

Võimaluse korral vali alati selline maksekuupäev, mis on kuu alguses või vahetult pärast palgapäeva. Nii ennetad olukorda, kus sul pole kuu lõpus piisavalt vabu vahendeid, et laenumakset teha.

Vahet pole, kas sinu laenumakse on panga poolt fikseeritud või saad selle ise valida, koosta alati eelarve. Plaanides oma igakuiseid väljaminekuid, tagad kontrolli oma finantsilise olukorra üle. Vastasel juhul riskid tahtmatute viiviste ja meeldetuletustasude kuhjumisega.

3. Ootamatute olukordadega mittearvestamine

Elu on pidevas muutumises ning tahes tahtmata tuleb ette ootamatuid olukordi. Kahjuks pole võimalik ootamatuid sündmusi planeerida. Küll aga on võimalik neiks varakult valmistuda.

Siin tuleb jälle appi eelarve koostamine. Võimaluse korral koosta nn hädaabifond ning pane iga kuu kõrvale väike summa. Sellest saad katta kulud, mis käivad kaasa vältimatute olukordadega, näiteks

● töökaotuse,

● töökohavahetuse,

● haigestumise

● ja lapseootele jäämisega.

Nii ei pea sa ootamatute olukordade ilmumisel võtma kiirlaenu, vaid saad kasutada raha, mille oled varasemalt kõrvale pannud.

4. Makseraskuste ignoreerimine

Makseraskused käivad kaasas ootamatute olukordadega. Need ei meeldi kellelegi, kuid nende ilmnedes, ei tohiks kindlasti pilku kõrvale pöörata.

Levinud põhjus, miks inimesed makseraskustesse satuvad, on töökoha kaotus. Kui kaotad oma igakuise sissetuleku, võib olla raske jätkata laenumaksete tegemist.

Mitte ükski pank ega laenufirma ei taha, et nende klient võlgadesse satuks. Just seepärast on oluline esimesel võimalusel pärast raskuste ilmnemist pangaga ühendust võtta.

Pärast seda võidakse sulle pakkuda kas maksepuhkust või maksegraafiku muutmist. Kui ignoreerid oma rahalise olukorra halvenemist, andmata pangale teada oma ajutisest probleemist, tekitad endale suuremat kahju kui tarvis oleks.

5. Sõbra laenu enda nimele võtmine

Kas sinu sõber tahab kiirlaenu, kuid pank ei anna? Võib tunduda hea lahendusena võtta laenu hoopis sõbra eest. Sõber ju lubab, et teeb kõik maksed korralikult ise.

Ära tee seda viga. Isegi kui tegemist on sinu vanema, lapse või parima sõbraga, ära võta kellegi teise laenu enda nimele.

Kui pank on keeldunud sõbrale laenu andmast, on selleks alati põhjus. Pank lähtub laenuotsuse tegemisel taotleja krediidivõimekusest. Laenufirmadel ja pankadel on ligipääs maksehäire-, pensioni- ja rahvastikuregistrile. Lisaks on neil taotleja kontoväljavõte ning vajalik teave teistest andmebaasidest.

Kui pank on teinud otsuse sõbrale mitte laenu anda, on sel ka põhjus – järelikult ei hinnata sõbra finantsolukorda võimalikult stabiilseks. See tähendab, et laenu võtmine tekitaks talle probleeme.

Kui keeldud sõbra palvest tema eest laenu võtta, teed teene nii endale kui ka talle.