Olukord, millesse oleme praegu sattunud, on harukordne, hirmutav ning samuti omajagu segadust tekitav. Seega pole imestada, kui mõtleme sellele, kuidas ennast selle raskete tagajärgedega lõppeda võiva koroonaviiruse eest paremini kaitsta. Parim kaitse on muidugi endiselt see, kui järgid kehtestatud/soovitatud liikumispiiranguid ja väldid nakatumisvõimalusi. Kuid kindel on see, et võime vaatamata erinevatele ettevaatusabinõudele siiski haigestuda.

Jagan Sinuga 5 nõuannet, kuidas saad oma keha paremini haigusega võitlemiseks ette valmistada.

1. Maga piisavalt – on leitud, et magamine aitab toetada immuunsüsteemi tööd. Kui oled tööl kodukontoris, siis saad tänu sellele, et sa ei pea kontorisse minema, veidike kauem magada – haara sellest võimalusest kinni.

Kui Sul on tarvis vara ärgata, siis ära ole kaua üleval, vaid proovi minna varem magama. Hea oleks, kui saaksid magada 7-8 tundi. Et kiiremini uinuda, proovi paar tundi enne magama minemist vältida erinevate ekraanide ees istumist (s.h. telefon), õhtusöök söö hiljemalt 2 tundi enne magama minemist, loe enne uinumist mõnda head raamatut või leia enda jaoks mõni muu lõõgastav tegevus.

2. Viibi värskes õhus – kui võimalik, siis mine loodusesse, metsa, matkarajale jalutama. Praeguseks on teada, et õhus leidub selliseid aineid nagu fütontsiide. Need on taimset päritolu lenduvad ühendid, millel on mikroobe hävitav ja nende elutegevust pärssiv toime. Lisaks sellele on uuringutes leitud, et looduses viibimine aitab suurendada meie immuunsüsteemi osaks olevate loomulike tapjarakkude (NK-rakud) aktiivsust. Need rakud aitavad meid kaitsta kasvajate ja viiruste eest. Nende rakkude aktiivsuse tõusu võivad toetada nii fütotsiinid kui ka mõnusast ajaveetmisest tingitud stressihormoonide taseme langus. On ju ammu teada fakt, et tänu füüsilisele liikumisele paraneb meeleolu ja une kvaliteet ning väheneb ärevus.

3. Ära tarbi liigset alkoholi! – liigne alkoholi tarvitamine teeb sind vastuvõtlikumaks hingamisteede haigustesse haigestumisele ning aeglustab infektsioonidest paranemist. Pea meeles, et kahjulikult ei mõju mitte ainult krooniline suures koguses alkoholi tarvitamine, vaid ka see, kui tarbid natuke, kuid pidevalt või suures koguses ja harva. Nii et kui võimalik, siis väldi igapäevast alkoholi tarbimist ja kui tarbid, siis harva ja mitte suures koguses. Kui alkohol on see, mis aitab sul õhtul tööstressi leevendada, siis otsi sellele enda jaoks sobivaid teisi alternatiive – sõbraga oma tööpäevast rääkimine, rahustava tee joomine, lõõgastav vanniskäik vms.

4. Tarbi toidulisandeid targalt – me ei peaks võtma liiga suures annuses erinevaid vitamiine ja mineraalaineid. Võtta tasub vaid neid toidulisandeid, mis on vajalikud. Kuigi on teada, et paljude vitamiinide ja mineraalainete puudus võib meie immuunsüsteemi tööd nõrgestada (nt A-, C- ja D- vitamiini, raua ja tsingi defitsiit), võivad liiga suures annuses ja heas usus võetud mineraalained ja vitamiinid ka immuunsüsteemi tööd meie jaoks ebasoodsal moel mõjutada. Eriti ettevaatlik tasub olla siis, kui kannatad mõne autoimmuunhaiguse või kroonilise põletikuga kulgeva haiguse all.

Kui oled juba haigestunud, siis pigem ära võta rauda toidulisandina juurde. Selleks, et viirused saaksid oma peremeesorganismi rakkudes ellu jääda, vajavad nad rauda. Meie organism on loodud selliselt, et see suudaks meid viirushaiguste eest parimal moel kaitsta. Kui otsustame anda viirushaiguse ajal kehale lisaks rauda, võime soovimatult infektsiooni hoopis süvendada. Kui sul on kõrge vererõhk ja sa võtad vererõhku langetavaid ravimeid, siis väldi ka suuremas annuses seleenilisandite tarvitamist.

Samas hoolitse selle eest, et sinu D-vitamiini tase kehas oleks normis. Haigestudes võid D-vitamiini edasi tarvitada, kuid siinjuures ei tasu igapäevaste annustega liialdada!

Kui tarvitad C-vitamiini, siis ka seda võid haiguse ajal jätkuvalt võtta, ka selle võtmine haiguse ajal ei tee paha. Samas, kui sul on oht neerukivide tekkeks või sul on veres kõrge raua tase, siis ära võta seda vitamiini suuremas annuses kui näeb ette ohutu päevase tarbimise ülempiir (1000 mg). Samuti võib viiruse korral julgelt tarvitada tsinki, kuna see võib isegi aidata viirushaigusest kiiremini taastuda.

5. Toitu mitmekesiselt – kui sul on sügavkülmas marjad, siis nüüd on õige aeg need sealt välja võtta ja igapäevaselt tarvitada. Selleks, et saada neist piisavalt C-vitamiini, on oluline, et sööksid marjad ära võimalikult kiiresti pärast sügavkülmast võtmist! Kui toidupoodi satud, varu koju erinevaid köögi- ja puuvilju. Mõned päevad säilivad külmkapis nii salatid, võrsed kui ka muu värske kraam. Mitmekesista oma toidulauda.

Kui kannatad mõne kroonilise haiguse käes, mistõttu kuulud nende hulka, kellel koroonaviirus võib raskemalt kulgeda, siis praegu pole selle lühikese perioodi jooksul võimalik toitumise abil neid seisundeid päriselt ümber pöörata. Kuid see võib olla heaks võimaluseks tervislikuma toitumise teed alustada, et kriisperioodi lõppedes juba toitumisterapeudi abil tervislikuma elustiiliga jätkata.

Rohkem infot selle kohta, kuidas ise oma immuunsust ja tervist toetada, leiad meie kodulehelt: Via Naturale