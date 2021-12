Kõik, kes on vähemal või rohkemal määral tundnud huvi kosmeetikamaailma vastu, teavad, et retinool on üks imevahend, millest kõik räägivad. Mis see siis ikkagi on? Lühidalt öeldes on retinool A-vitamiin ja antioksüdant, mille ülesanne on kaitsta ja uuendada nahka. See on üks väheseid vitamiine, mis imendub nahka väga edukalt.

Retinool kui tugev nahahooldaja

Retinooli kasutatakse peamiselt naha hooldustoodetes, kuna see mõjutab nahka positiivselt, soodustades rakkude uuenemist. Seda kasutatakse efektiivselt akne raviks ning pigmentatsiooni vähendamiseks. Samuti aitab retinool ennetada vananemisilminguid, ahendab poore ning ühtlustab nahatooni. Tuleb silmas pidada, et retinool on päikese suhtes äärmiselt tundlik, seega tuleks seda ainet sisaldavaid tooteid kasutada pigem õhtuti.

Retinool võitleb naha vananemise vastu

Me kõik jääme vanaks, ka nahk, kuid on olemas abivahendeid, et selle enneaegseid ilminguid vähendada. Naha enneaegsele vananemisele avaldab mõju stress, liigne alkohol, ebatervislik eluviis, suitsetamine ning liigne päikene. Ka geenidel ja pärilikkusel on oma mõju. See kõik soodustab lisaks ka kollageeni taseme vähenemist kehas. Kuna kollageenil on oluline roll naha niiskuse ja elastsuse hoidmisel, siis selle vähenedes muutub nahk hapraks ja hakkavad tekkima kortsud.

Kuidas retinool võitleb naha vananemise vastu?

Retinooli peetakse peaaegu ainukeseks toimeaineks, millel on lisaks ka nahka noorendav mõju. Seda tänu sellele, et retinool osaleb kollageeni tootmise protsessis, osaledes ennetava tegurina naha vananemisprotsessis, aidates siluda peenikesi jooni ja parandades naha tooni ning tekstuuri. Lisaks aitab retinool kiirendada rakkude ringlust, et vähendada pooride ummistumist ning seeläbi vähendab see ka akne teket.

Kuidas retinool nahka toetab?

Retinooli sisaldavad tooted aitavad parandada vereringet ja uuendada naharakkude moodustamist. Paraneb kollageenikiudude võrgustik, misläbi muutub nahk elastsemaks ja siledamaks. Samuti aitab vähendada pigmendilaike, naha põletikulisi protsesse ja vistrikke ning siluda aknearme.

Retinooli sisaldavaid tooteid on soovitatav kasutada just õhtuti ning see on hea moodus lasta nahka noorendada ja hooldada ajal, kui sa magad. Norel Dr Wilszi noorendav öökreem silub ja vähendab kortse ning kiirendab naha uuenemist epidermises, muutes naha jume ühtlasemaks ja tekstuuri siledamaks. Intensiivsema hoolduse saab aga Norel Retinol H10 Rejuvenating noorendava ja pinguldava seerumiga, mis on efektiivne ravihooldus just küpsele näonahale.

Ka nahka uuendav öökreem Vita-Age Retinoid Renewal Face Night Cream aitab kaasa naharakkude uuenemisele, kortsude vähendamisele ja naha elastsuse parandamisele, tagades tõeliselt tõhusa vananemisvastase näohoolduse. Hommikul ärgates on nahk siledam, pehmem ja värskem.

Vananemisvastane ja nahka noorendav retinooliga kontsentraat SkinClinic Retinol One Million Active Booster sisaldab kõrgeimat puhta retinooli kontsentratsiooni tilga kohta, soodustades rakkude uuenemist ja elavdades nende funktsioneerimist.

Ükski vitamiin, kreem ega toidulisand üksi ei ole imevahend. Täiusliku ilu ja kaua püsiva nooruse saladus on mitmekesine toitumine, tervislik eluviis ning positiivne ellusuhtumine, millele annab oma mõju ka enese eest hoolitsemine.