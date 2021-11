Enne uue kosmeetikatoote soetamist soovivad veganid saada vastuseid paljudele küsimustele: “Kas seda toodet on katsetatud loomadel?”, “Kas see sisaldab loomseid koostisosi?”, “Kas selle tootmine on keskonnasäästlik?”, “Kas toode on meile ohutu?”, “Kas toode on tõhus?” jne. Vegan märgistusega tooted teevad tootevalikul otsuse langetamise veidi lihtsamaks.

Toome siinkohal välja mõned punktid, milles vegan brändid eristuvad tavakosmeetika brändidest:

Julmusevaba kosmeetika – ei ole vähimatki vajadust kasutada kosmeetikas loomade karvu, sulgi, sarvi, putukaid ja muud taolist. Esiteks ei toimi loomsed koostisosad paremini kui taimsed ja teiseks on neid võimalik taimsetega lihtsasti asendada. Vegan kosmeetikat kasutades võib olla kindel, et sellega ei põhjustata loomadele kannatusi. Loomkatsetele EI – vegan tooteid ei testita kunagi loomadel ja on seega 100% julmusevabad. Valides vegan tooted, teeme sammu loomade ärakasutamise vastu! Meie ilu nimel ei tohiks loomad kannatada laborites toimuvaid kohutavaid protseduure. Planeedi päästmine – veganlus kui selline on suunatud eelkõige maailma päästmisele. United Nations (U.N.) 2014 aastaaruande kohaselt on loomakasvatus ja sellega kaasnevad protsessid kliimamuutuste peamiseks põhjuseks. Seega aitab vegan kosmeetika kasutamine otseselt kaasa ka meie elukeskkonna säästmisele. Keskkonna hoidmine – vegan brändid peavad üldiselt keskkonna hoidmist silmas ka laiemalt ning püüavad kogu tootmisprotsessi viia läbi selliselt, et mitte kahjustada loodust. Näiteks on paljudel brändidel valitud kosmeetika koostisosad väga hoolikalt, tootmisel kasutatakse taastuvenergiat ning kasutatakse jätkusuutlikke ja taaskasutatud materjalist pakendeid, mis on tavalistest pakenditest palju keskkonnasõbralikumad. Kergemini omastatavad – nahk omastab taimset päritolu koostisaineid kergemini ning tänu sellele imenduvad efektiivsed koostisosad paremini. Kosmeetika valikul soovitame hoiduda mitmetest levinud loomsetest koostisosadest. Näiteks üks sageli kasutatav aine on lanoliin. Lanoliin on loomne saadus (lambavillas leiduv rasvaine), mida kasutatakse kosmeetikas tihti,kuid see ummistab poore, mis on akne käes vaevlevale nahale koormav. Seega, kui teed valiku vegan kosmeetika kasuks, võid siltigi lugemata olla kindel, et väldid taolisi loomseid koostisosasid.

Loo autor julmuse vaba kosmeetikat kasutamas (allikas: Veganshop)

Põhjuseid, miks peaks kasutama vegan kosmeetikat, on rohkem kui küll ning taimedel on olemas kõik tervendavad omadused, mida meie nahk vajab. Loomse päritoluga koostisosade järgi puudub igasugune põhjendatud vajadus. Vegan elustiil tähendab ennekõike iga päev paremate otsuste tegemist ja see saab alguse väikestest asjadest, nagu näiteks kosmeetika valik – miski, mis on kõikidele jõukohane.