Hasartmängud ja kasiinod on olnud pikka aega olemas ja need on moodustanud olulise osa meie kultuurist. Nagu arvata võib on suurte panuste ja suure meelelahutuse maailma aastate jooksul filmide, muusika ning raamatute kaudu ka palju kajastatud.

Tänaseks on hasartmängud arenenud ja mängida saab veebikasiinode kaudu. Seda, millist neist täpselt valida on võimalik otsustada lugedes läbi kasiinode arvustused. Ainult viie filmi valimine on keeruline, kuna häid kasiinofilme on palju, kuid siin on mõned, mis on kindlasti vaatamist väärt.

5. Casino Royale (2006)

Casino Royale on Ian Fleming`i samanimelise 1953. aastal ilmunud raamatu filmiversioon. Filmis mängib James Bondina Daniel Craig ja ta võtab mõõtu kurikaelaga nimega Le Chiffre. Nagu Bondi filmile kohane võib siit oodata kõrge adrenaliini sisaldusega stseene, vägivalda ja räpaseid trikke.

Filmi tipphetk on Monte Carlo kasiinos toimuv “kõik või mitte midagi” otsustav pokkerimäng. Bondile on abiks tema ülemus M (Judi Dench) ja kaasagent Vesper Lynd (Eva Green). Film on põnev ja üks kõigi aegade parimaid kasiinofilme.

4. Casino (1995)

See on üks kuulsamaid kasiinofilme ja on tehtud Nicholas Pileggi päriselu sündmustel põhineval raamatul, mis räägib Las Vegasest. Filmi režissööriks on legendaarne Martin Scorcese ja täheks Robert De Niro, kes kehastab endist gangsterit, kellest on saanud Vegase kasiino juht.

Tema rahulik elu katkeb ootamatult, kui vana sõber ja maffiaboss Nick Santoro (Joe Pesci) abi palub. Koos Gingeriga (keda mängib kaunis Sharon Stone) loovad nad suurepärase petmissüsteemi, kuid selle seab ohtu Nick’i hoolimatus, vägivald ja ahnus.

3. Croupier (Eesti keeles “Krupjee”) (1998)

Film kajastab Hollywoodi erineva vaatenurga alt kui oleme harjunud. Jack Manfred (Clive Owen) on raskustes kirjanik, kes liitub kasiinomaailmaga, et ots otsaga kokku tulla. Ta saab inspiratsiooni kirjutada oma kogemustest kasiino elustiilist, kuid varsti leiab end osalevat plaanitavas varguses.

2. 21 (2008)

21 on kaasaegne klassika, mis põhineb tõestisündinud lool. Film on loodud enne online-hasartmängude ajastut ja lugu algab lihtsast, kuid huvitavast ideest: kaartide lugemisest. Ben Campbell on üliõpilane, kes võitleb õppemaksu võlgadega. Ta võtab tööle professor Rosa (Kevin Spacey) ja liitub tudengitega, kes plaanivad nädalavahetustel külastada Vegase kasiinosid.

Hasartmängudest saab aga midagi enamat kui lihtsalt õppemaksu maksmine. Kui oled blackjacki fänn, on just see film sinu jaoks.

1. Rounders (Eesti keeles “Petised”) (1998)

Filmis mängib Matt Damon tavalist õpilast Mike McDermmot’it, kes mõistab, et tal on pokkeri jaoks varjatud annet. Siiski loobub ta hasartmängudest ja läheb tagasi ülikooli, olles Vene gangsteri vastu mängides kogu oma raha kaotanud.

Kui aga tema parim sõber Lester vanglast vabaneb, saab Mike teada, et Lesteril on tohutu võlg ja nii satub ta taas kasiinomaailma.

Vaadata tasub neist filmidest kõiki ja nagu öeldud on kasiinode temaatika piisavalt põnev, et häid filme leiab ka lisaks eelpool mainitutele kindlasti veel.