5 ehteteemalist valentinipäeva kingiideed

Veebruarikuu lähenemine tähendab paljude jaoks vaid ühte – on aeg välja mõelda, mida kinkida oma kallimale valentinipäeva puhul. Kuigi traditsioonilise valikuna kiputakse kallima uksele koputama šokolaadikarbi ja lilledega, siis miks mitte alustada aastat õigesti ning tähistada seda püha sel aastal eriliselt? Heida peast šokolaad ja lilled ning vali hoopis ehe klassika: ehted. Ehted ei närbu ega kao ning näitavad selgelt sinu tundeid.

Kui sul pole veel head ideed selle osas, milline ehe sobiks su armastatule kõige paremini, uuri alljärgnevat nimekirja, kust leiad sobivad valentinipäeva kingiideed oma kallima südame võitmiseks.

1. Südamemotiiviga ehted

Olgu tegemist sõrmuse või kaelakeega, südamekujulise motiiviga ehted sobivad valentinipäevaks laitmatult. Pole teist ehet, mis suudaks su tundeid nii hästi edasi anda kui seda suudavad südamekujulised ehted.

Vältimaks sõrmuse suuruse väljaselgitamist, võid valida südamekujulise ripatsi, mis kaunistaks kallima kaela ning oleks ta südame lähedal. Eriti meeldejääva valentinipäeva jaoks võid valida kullast südamekujulise ripatsi, mis püsib kauni ja säravana ka väga pikka aega.

2. Pärlitega ehted

Kui kuld- ja hõbeehted on muutunud juba tavapäraseks valikuks, siis su kallim ei ootaks kindlasti pärleid. Aegumatult elegantsed pärlid võluvad oma loomuliku iluga, esindades puhtust ja süütust. Pärleid kutsutakse vahel isegi kuupiiskadeks ning usutakse, et neil on rahustav mõju.

Pärlid annavad klassikalise naiseliku välimuse ning jäävad alati hästi silma. Kuna pärlitega ehted on ka üpris väärtuslikud, pole kahtlustki, et selline valentinipäeva kink jääks meelde.

3. Kihlasõrmus

Pole mingi saladus, et valentinipäev on üks kõige levinumaid aegu, mil lõpuks laskuda ühele põlvele. Tegemist on siiski kõige romantilisema päevaga aastas! Ehk on aeg ka sinul küsida see oluline küsimus?

Kihlasõrmuse valimine pole kindlasti lihtne, kuid hea algus on briljantidega kihlasõrmuste uurimine. Traditsioonilised kollase kulla ja säravate briljantidega kihlasõrmused on jalustrabavad tänu oma unustamatule ilule ning samas peavad sellised sõrmused ka hästi vastu. Mõtle sellele, mida su kallim ehete puhul eelistab ning leiad kindlasti kõige õigema kihlasõrmuse.

4. Sünnikiviga ehted

Kui eelmainitud variandid on rohkem levinud, siis sünnikiviga ehted on kahtlemata unikaalsemad ning näitavad, et sa tunned oma armastatut läbi ja lõhki. Kui kallima sünnipäev on veebruaris, peaks sinu valik olema ametüst, kui aprillis, siis teemant, kui hoopis septembris, siis safiir. Uuri sünnikivide kohta infot internetist, et leida oma kallima sünnikivi ning seejärel leia ehe, kus on kasutatud vastavat kalliskivi.

Võid kindel olla, et su kallim hindab sellist kingitust kordades rohkem, kuna see näitab, et sa pole valinud välja suvalist ehet, vaid oled süvenenud valikusse ning oled seda kõike teinud üksnes tema nimel.

5. Tsirkoonidega ehted

Kas kardad, et su eelarve ei pea vastu valentinipäeva stressile? Kui pead rahaga pisut säästlikumalt ümber käima, siis ei tähenda see, et peaksid ehete kinkimise mõtte peast pühkima. Sellisel juhul tasub mõelda tsirkoonidega ehetele, mis sobivadki just sellistele ehtehuvilistele, kelle eelarve on piiratud.

Tsirkoonid on inimloodud kalliskivid, mis on oma sära ja selguse poolest võrreldavad teemantidega. Vahel isegi öeldakse, et tsirkoonid on paremad kui teemantid, kuna need on täiuslikud – see on midagi, mida ükski looduslik teemant ei saa kunagi olla, kuna looduses tekib ikka pisikesi ebatäiuseid. Kunstlikult loodud kalliskivi on väga sarnane teemantile, kuid selle hinnasilt on kordades madalam. Tsirkoonidega valmistatakse absoluutselt kõiki ehteid, alates kaelakeedest kuni sõrmusteni välja.

Nagu näed, siis valikuid on rohkelt. Mõtle oma kallima soovidele ning üllata teda sel valentinipäeval kauni särava kingitusega!