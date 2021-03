Kevad toob tänavatele nii suured kui väiksemad kaherattaliste fännid. IIZI annab nõu, kuidas mootorratas taas talveunest äratada ja uueks hooajaks valmis seada.

Vaata üle masina tehniline seisukord

Enne, kui oma kevadekuulutajaga teele asud, vaata üle aku, sest terve talve seisnud mootorratta aku võib vajada laadimist. Kaalu aku vahetamist, kui see on vanem kui 4 aastat. Nii nagu seisnud autol, tuleb ka mootorrattal kontrollida rehvide rõhku, mustrisügavust ja tekkinud pragusid ning kulumisi. Hooajaväliselt pikemalt seistes võib väheneda ka rehvirõhk, mis sõites koheselt ujuvalt tunda annab.

Kontrolli ka pidurite töökorda ning pidurivedelikku värvust, mis peaks olema tumekollane-pruunikas ning vajadusel lase spetsialistil see ära vahetada. Jälgi, et pidurid töötaksid tavapäraselt ega ei oleks kinni kiilunud.

Pööra tähelepanu vajalikule turvavarustusele

Õnnetusse sattudes ei ole mootorrattal turvavööd ega õhkpatju ning mootorratturid on tänaval nõrgemas seisus kui autojuhid. Seepärast on äärmiselt oluline, et kannaksid sõites varustust, mis Sind kaitseb. Piisav turvavarustus on ainus kaitse, mis Sind hoiab ning pakub vajadusel leevendust löökide ja muljumiste vastu. Oluline on kanda nii kiivrit, motoriideid aga ka spetsiaalseid saapaid.

Hoia dokumendid korras

Liikluses osalemiseks pead omama kehtivaid dokumente – tervisetõend, tehniline ülevaatus, juhiluba, kohustuslik liikluskindlustus.

Kindlustus tuleb teha ka mopeedile, sest vastasel juhul võib liiklusõnnetuse põhjustamine kaasa tuua märkimisväärse kahjunõude. Laiema kindlustuskaitse jaoks vaata liiklus- ja kaskokindlustuse pakkumisi koos.