20 Eesti parimat IT-valdkonna ettevõtet

Edetabelite koostamisega käib alati kaasas metoodikaga seotud oht – näiteks, millistele kriteeriumitele tuginedes tabel on koostatud? Alati on võimalik koostada edetabeleid nii, et see kajastaks just selliseid tulemusi, nagu analüütik näidata soovib. Seetõttu oleme valinud väga lihtsad mõõdikud, milles ei saa eksida eeldusel, et algmaterjali andmed on tõesed. Samuti on tegemist traditsioonilise ettevõtte edukuse näitaja – majandusaasta kasumiga.

Ka oleme teadlikud tõsiasjast, et on olemas erinevaid loomingulisi viise raamatupidamise väljendamiseks, et näidata kasumit seal, kus seda tegelikult ei ole.

Valimisse on kaasatud 20 kõige suuremat ettevõtet, kelle peamine tegevusala on EMTAK-i andmetel programmeerimine, konsultatsioonid jms tegevused (kood 620) ja andmetöötlus, veebihosting jms tegevused; veebiportaalide tegevus (kood 631) Andmed ettevõtete kohta pärinevad RIK-i infosüsteemist ning analüütikud ei ole valimi moodustamist mõjutanud. Detailsem informatsioon on saadud ettevõtete majandusaasta aruannetest, mis on samuti alla laetud RIK-i infosüsteemist.

IT ettevõtete TOP 20

Ettevõtte Kasum 2018 (2017) Müügitulu 2018 (2017) Müügitulu + muud äritulud 2018 (2017) Sularaha ja raha pangakontodel 2018 (2017) Juhatuse liikmed Tegelikud kasusaajad 1 BURFA MEDIA OÜ 12 894 054

(10,001) 19 792 419

(10 742 677) 20 036 661 (10 831 902) 7 713 836

(5 891 327) Sergei Potapenko

Ivan Turõgin 2 Burfa Tech OÜ 10 609 091

(3 855 497) 17 830 002

(3 938 850) 17832587

(9 941 435) 5 884 711

(3 832 765) Sergei Potapenko

Ivan Turõgin 3 Agrello OÜ 8 074 684

(437 054) 42 011

(16 543) 33 785 919

(16 573) 1 744 765

(2 046 114) Hando Rand

Addi Rull 4 Change Capital OÜ 6 168 380

(-18) 2 779 906

(0) 11 687 615 (0) 417 226

(32) Kristjan Kangro 5 ITM TRADE OÜ 4 546 469

(5 186 928) 13 273 070

(10 055 590) 14 333 946 (10 097 303) 554 817

(165 123) Aleksandr Kostin

Sergei Astafjev 6 Baltic Maritime Logistics Group AS 3 899 099

(4 299 652) 269 512

(294 974) 507 893

(427 120) 145423

(255 495) Tarmo Nurmetalo

Ants Ratas 7 AKTSIASELTS HELMES 3 691 834

(2 710 234) 29 666 751

(26 128 512) 31 387 126

(26 145 172) 3 540 150

(1 813 164) Jaan Pillesaar

Andres Kaljo 8 CryptoRaven OÜ 3 347 225

(1 294 669) 60 008

(129 969) 64 385

(137 109) 179 804

(118 189) Alex Tadeusz Paul

Agata Martyna Grodzka 9 AllePal OÜ 2 865 837

(1 603 569) 5 786 857

(4 005 122) 5 793 973

(4 017 295) 90 850

(173 846) Justinas Šimkus

Tarvo Teslon 10 Toggl OÜ 2 484 011

(2 931 108) 8 633 527

(6 946 249) 8 742 393

(7 033 249) 4 669 653

(3 344 937) Alari Aho

Krister Haav 11 TeamDev Management OÜ 2 183 216

(584 391) 5 112 107

(3 621 504) 5 231 813

(3 621 559) 2 102 840

(598 668) Dmytro Matveyev

Oleksandr Yevsyukov 12 Codeborne OÜ 1 984 000

(2 017 000) 4 186 000

(4 133 000) 4 186 000

(4 134 000) 2 348 000

1 777 000 Anton Keks

Erik Jõgi 13 Nortal AS 1,838,000

(5 750 000) 27 888 000

(23 675 000) 30 730 000

(25 512 000) 3 620 000

(2 852 000) Andre Krull

Priit Alamäe 14 Studio P8 Osaühing 1 794 892

(638 232) 3 394 236

(846 447) 3 405 818

(945 051) 1 100 766

(311 117) Margus Poola

Teddi Rull 15 Ridango AS 1 751 626

(1 261 131) 9 720 114

(7 308 408) 9 723 032

(7 309 647) 5 582 121

4 440 391 Argo Verk

Kristjan Niinemaa 16 Baltic Partners OÜ 1 749 099

(107) 0

(127) 0

(127) Pole teada Alexei Semenov

Ruslan Agejev 17 Tieto Estonia Aktsiaselts 1 657 652

(-108 258) 15 400 338

(14 621 539) 15 861 942

(15 330 601) 15 666

(59 435) Anneli Heinsoo 18 Kühne + Nagel IT Service Centre AS 1 511 000

(249 000) 48 994 000

(11 752 000) 49 040 000

(11 752 000) Pole teada Anti Anton

Mart Ambur

Kai Albowski 19 SPEAKLY OÜ 1 486 402

(-) 72 965

(-) 78364 26 550

(-) Riina-Ingel Keskpaik

Ott Ojamets 20 VPOS Processing Services OÜ 1 360 193

(1 205 744) 1 730 017

(1 229 563) 1 730 017

(1 229 563) 2 939 627

(673 469) Jari Sakari Heikkinen

Allikas: RIK

TEABEKAST

Peamised tulemused

Kõige kõrgem müügitulu 2018: Kühne + Nagel IT Service Centre 48 994 000 €

Kõige suurem kasum 2018: Burfa Media 12 894 054 €

Suurim reserv sularahas ja pangakontodel 2018: Burfa Media 7 713 836 €

Suurim kasumi kasv 2017–2018: Burfa Media 12 844 053 €

Lühike ettevõtete kasumianalüüs

Järgmised ettevõtted on aastatel 2017–2018 saavutanud suure positiivse kasumimuutuse: Burfa Media, Burfa Tech, Agrello, Change Capital, Baltic Partners, Tiesto Estonia, Kühne + Nagel IT Services, Speakly.

Järgmiste ettevõtete kasum on (veidi) langenud aastatel 2017–2018: ITM Trade, Baltic Marine Logistics, Toggl, Codebourne, Nortal

Nendest ettevõtetest on (peaaegu) nullist või lausa negatiivsest kasumist tõusnud Burfa Media, Change Capital, Baltic Partners, Tiesto Estonia ja Speakly.

Üks huvitav iseärasus: parimate hulgas on ettevõtteid, mille kasum on suurem kui aastaaruande lahtrites kajastatud müügitulu (kajastub lahtris “muud äritulud”). Need ettevõtted on Agrello, Change Capital, Baltic Maritime Logistics Group, CryptoRaven, Baltic Partners ja Speakly. Mitmed nendest ettevõtetest tegutsevad krüptoraha valdkonnas, mille peamised varad “tokenid” on uus omaette varade kategooria. Üldiselt on taolised krüptovarad muutliku iseloomuga ja nende hind võib erinevatel aegadel kõikuda suures ulatuses, samuti vaieldakse sageli nende väärtuse üle. On ka teisi võimalusi, miks kasum ületab müügitulu (näiteks omatakse kasvava väärtusega kinnisvara, aktsiaid või võlakirju, kaasa arvatud turunduse või kaubamärgi väärtus, maksustamata tulu, mis võib olla pärit teistest riikidest, või muud “mittetraditsioonilised” tuluallikad. Kuna nimetatud ettevõtete tegevusala on IT ja mitte kinnisvara ega finantsid, võib küsida, kas IT-ga mitte seotud, ühekordne või spekulatiivne varapõhine sissetulekute kasv näitab jätkuvat edu nimetatud ärivaldkonnas või ettevõte valinud endale vale tegevusvaldkonna?

Mitmete kriteeriumide kohaselt võib kõiki edetabelis esindatud ettevõtteid pidada edukateks, vähemalt raamatupidamise mõistes. Siiski jätame lugeja hooleks anda oma kommentaarid ja hinnang loetletud ettevõtete kohta. (Harju Elu)