Nüüdisaegse tippkultuuri, põhjamaise arhitektuuri ja ürgse looduse kohtumispaik Viimsi Artium on kaasaegne, avatud ja interdistsiplinaarne kultuurikeskus, kus kohtuvad etenduskunstid, klassikaline, jazz-, pop- ja rokkmuusika, kunst, film, teadus ja haridus. Viimsi Artiumis põimuvad omavahel nii erinevad kultuurivaldkonnad kui rahvusvaheline, riiklik ja kogukondlik mõõde.

Nüüdisaegse tippkultuuri, põhjamaise arhitektuuri ja ürgse looduse sümbioos Viimsi Artium on kaasaegne, avatud ja interdistsiplinaarne kultuurikeskus, kus kohtuvad etenduskunstid, klassikaline, jazz-, pop- ja rokkmuusika, kunst, film, teadus ja haridus.

Haabneeme kooli kõrvale rajatud kultuuri- ja hariduskeskuses Viimsi Artium on koos kõrvalhoonete ja välialaga 9000 m2 pinda. Kõrgtasemel kultuurielamusi pakutakse 457kohalises kontserdisaalis, 190kohalises blackboxis ja 160kohalises kammersaalis. Viimsi Artiumi hoones asuvad ka Viimsi muusika-, kunsti- ja teaduskool ning huvikeskus.

457kohaline ringrõduga multifunktsionaalne saal võimaldab võõrustada nii kontserte kui ka muusika- ja sõnateatri ning etenduskunstide lavastusi ja konverentse. Saali suurus on 461 m2. Lava on 13 m lai ja 11,35 m sügav, sh koosneb lava kolmest moodulist, mida saab tõsta erinevatele kõrgustele. Võimalik on teha 1,6 m sügavune orkestriauk. Lava kõrgus on 11,45 m ja seal on kaheksa stanget. Saali põrand on muudetav – publikutõusuga või tasapinnaline.

Kammersaal on mõeldud eelkõige kontsertide läbiviimiseks. Saali suurus on 142,1 m2, kõrgus 7 m. Lava suurus on 30 m2. Saalis on tehniline rõdu ning klindile avanev suur aken. Lakke on paigaldatud 3 stanget. Lisaks on hoones kohvik-restoran, kunstigalerii, suur fuajeeala ja proovisaal; kaasaegse kunsti galerii ja etenduspaik endises sõjaväe kütusemahutis; välilava ja õuesõppeklass endises sõjaväe kütusemahutis; video- ja helistuudio.

Lähiaja sündmused Artiumis

Oktoober toob Viimsi Artiumisse mitmekülgse kultuuriprogrammi täis Eesti kunsti ja sõnateatrit, Ukraina muusikat ning Aasia etenduskunsti.

Lennart. Pöördtooliaastad

16. oktoobril saab Viimsi Artiumi suures saalis päris esimest korda näha sõnateatrit – esietendub Karl Laumetsa lavastus „Lennart. Pöördtooliaastad“. Jaak Jõerüüdi näidendi põhjal valminud lavastus jutustab loo taasiseseisvunud Eesti esimesest presidendist Lennart Merist. Lavale astuvad lisaks Lennartile Helle Meri, Mart Laar, Boriss Jeltsin, Bill Clinton, Jaan Kross ja teised, kelle näpu- ning tegutsemisjäljed on Eesti lähiajalool. Peaosas on Ivo Uukkivi (Eesti Draamateater). Kaasa teevad Gert Raudsep, Rasmus Kaljujärv (Ekspeditsioon), Tõnn Lamp (Tallinna Linnateater), Eva Koldits, Ragnar Uustal, Anu Lamp (Tallinna Linnateater), Christopher Rajaveer (Eesti Draamateater), Hardo Adamson ja Toomas Hendrik Ilves

Noored klassikud @ Artium

Oktoobris jätkub Viimsi Artiumi ning Eesti muusika- ja teatriakadeemia (EMTA) ühiselt ellu kutsutud kontserdisari „Noored klassikud @ Artium“. 19. oktoobril toimuv kontsert „Duost kvartetini“ toob kammersaali lavale 11 noort interpreeti, kes esitavad klassikaliste kammerteoste kõrval uut ja vähem tuntud repertuaari. Ühest küljest pakub kontsert publikule võimalust avardada oma muusikalist silmaringi, teisalt aga arendab EMTA tudengite koosmänguoskust, üksteise kuulamist ja abstraktset muusikalist mõtlemist.

Ukraina vokaalmuusika lipulaev ManSound

17. oktoobril astub Viimsi Artiumi suures saalis üles Ukraina säravaim vokaalsekstett ManSound, mis demonstreerib inimhääle mitmekülgsust läbi oma harmoonilise kõla, suurepäraste vokaalsete võimete ja rikkaliku tämbrite koosluse. Nende emotsionaalsed esitused on teinud neist kvaliteetse vokaalmuusika austajate lemmikud. Nad on pälvinud nii publiku kui ka kriitikute heakskiidu mitmelpool maailmas. Grupi viimane kontsert Kiievis toimus 14. veebruaril kavaga „Acapella Experts“. Tänaseks on valminud uus kava „Armastusega Ukrainast / From Ukraine with Love”.

Aasia sõnatu teatri festival „1000 kurge“

25.–29. septembrini on Artiumi saalid Aasia etenduskunstide päralt. Festival „1000 kurge“ toob Eestisse lavastused Jaapanist ja Lõuna-Koreast ning etendub ka aasia kultuurist inspireeritud kodumaine ballett „Kuldne tempel”. Festivali läbivaks jooneks on tunnetus, liikumine, tants ja muusika.

Eestlaste jaoks üks kuulsamaid artiste on Jaapani koreograaf ja tantsija Un Yamada, kes esineb Eestis juba mitmendat korda. Talle on omane vaba stiil, mille elementideks on minimalistlik kehahoiak, elusuuruses žestid, jaapani modernistlik tants, butoh ja improvisatsioon. Uni esituses saab näha seekord lavastust „Miski pole kingitud” (Nothing’s a gift). Tema improvisatsioonilises teoses „Taevas” (The Sky) astuvad lavale koos Un Yamadaga ansambli Una Corda muusikud Kristi Mühling (kannel) ja Liis Jürgens (harf).

TEAVE

Olga ja Priit Pärna näitus

Viimsi Artiumi kaasaegse kunsti galeriis on avatud Eesti animafilmi tipptegijate, viimsilaste Olga ja Priit Pärna kaksiknäitus. Galerii esimesel korrusel on vaatamiseks „Ole paigal – las ma vaatan!”, mis annab sissevaate nelja joonisfilmi visuaalsesse disaini ja teisel korrusel avatud näitus „Läks lendu” mõtestab hea illustratsiooni olemust.