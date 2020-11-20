Факт, известный всем нам: по легенде, на этом острове, расположенном в восточной части Средиземного моря и населенном 870 000 жителей, родилась Афродита, древнегреческая богиня красоты и любви.

Если рожденная там так прекрасна, то и сам остров, положивший начало этой легенде, должен быть не менее прекрасен…

Наверное, многие из нас, отправившись в путешествие на Кипр, считали именно так. И, наверное, считали совершенно справедливо. Украшением южного побережья Кипра, несомненно, являются песчаные пляжи, растянувшиеся на километры и обрамленные с одной стороны теплой и соленой морской водой с белой пеной, а с другой – отелями, построенными под пальмами, которые растут на склонах гор. Отелями на любой вкус и кошелек. Автор этих строк побывал на Кипре всего неделю назад, то есть в начале ноября, и потому не в состоянии рассказать, каким может быть этот остров любви и красоты, например, в июле или августе. Все-таки речь идет о ноябре, ноябре эпохи коронавируса.

Более жесткие ограничения

Улицы городов и деревень – настолько, насколько мы вообще смогли посетить эти населенные пункты – были безлюдны. Если не совсем безлюдны, то, во всяком случае, сейчас по райскому острову передвигается немного народу. То же самое в ресторанах и магазинах. Все, кто бродит по улицам и магазинам, должны обязательно носить маски, не говоря уже об общественном транспорте. Иначе может грозить штраф, и довольно солидный, но вот насколько именно, нам выяснить не удалось.

Обстановка на пляже была менее строгая. По крайней мере, там не появлялась береговая охрана, говорящая, что нужно быстро надеть маску, иначе… Потому что в действительности говорить было особо некому. Насколько велик пляж Нисси (по слухам, один из красивейших песчаных пляжей острова), настолько безгранична была и пустота. Лишь сотни лежаков, аккуратно выставленных в ряд, призывали устроиться на них.

Цены не дешевые

По вечерам, когда мы гуляли по улицам после посещения пляжа, сразу бросалось в глаза, что окна многих ресторанов и отелей остаются темными. И чем ближе был конец осени, тем меньше зажигалось огней. В клубах, в спа, в казино… Спрашивая у местного обслуживающего персонала, закончился ли туристический сезон, мы в основном слышали в ответ: да, закончился, потому что его сократил коронавирус. Для Кипра, острова, по площади превышающего Сааремаа всего в четыре раза, в экономическом плане туризм значит гораздо больше, чем для Эстонии. В обычные годы для обслуживания толп туристов, посещающих остров, сюда приезжают работники из многих окрестных государств: Украины, Румынии, Молдовы… Так что можно без преувеличения сказать, что на Кипре, как правило, можно вести дела на трех местных языках: греческом, английском и русском.

Причина, по которой сюда приезжают на работу в сферу обслуживания, заключается в том, что на Кипре довольно неплохие зарплаты и высокий уровень жизни. Согласно статистике, официальная средняя нетто-зарплата здесь составляет 1800 евро.

Некоторые легенды

Афродита родилась из морской пены меж скал. Эта легенда прекрасно известна всем, и очень многие туристы, прибыв на Кипр, совершают паломничество на предполагаемое место рождения богини красоты. Каких-либо изумительных видов на бушующее пенистое море с высоких скал не открывается. Скорее, туристов ожидает нетипичный для Кипра галечный пляж с отдельными высокими утесами. Легенда, однако, живет.

Гораздо меньше известно, что Святая Елена, которую почитают и в католической, и в православной церкви, во время своих странствий в IV веке посетила и Кипр. Поскольку в то время остров кишел огромными злыми змеями, Святая Елена повелела привезти на Кипр из Египта сотни кошек. Они истребили змей и стали родоначальницами многочисленной современной популяции кипрских кошек. Кошек можно встретить на Кипре действительно повсюду: и в городе, и на пляже. И в основном они отлично выглядят и неплохо живут. От Елены на острове остался также расположенный в горах монастырь Ставровуни.

Так что полушутя можно все-таки сказать, что две женщины, Афродита и Елена, сделали Кипр таким, каким он является сегодня, и достойным посещения. Даже в темное время года, когда свирепствует вирус.