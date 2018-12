18. detsembri õhtupoolikul kogunes Kuusalu vallamajja Kiiu mõisa nii vallavolinikke, huvilisi kui ajakirjanduse esindajaid, et olla tunnistajateks järjekordsele võimupöördele. Maratonistung kestis 3 tundi ja 40 minutit.

6. juunil Kuusalu vallavanemaks saanud Monika Salu toetajateks Kuusalu vallavolikogus olid toona Marti Hääl, Ingeldrin Aug, Andres Heinver, Mait Kröönström ja Kristo Palu valimisliidust Üks Kuusalu vald, Madis Jõgi ja Avo Vest valimisliidust Arenev Kuusalu Vald, Ranno Pool ja Mairika Rajaväli EKREst ning Margus Soom Reformierakonnast.

Saluga opositsiooni jäid Urmas Kirtsi, Ilvard Eeriksoo, Enn Kirsman, Kalmer Märtson, Kaupo Parve, Urmo Ristisaar, Mart Sestverk ja Kristi Vetemaa valimisliidust Ühine Kodu ning Värner Lootsmann Keskerakonnast.

Soom reetis Salu

Monika Salul oli seega vaid kümne voliniku toetus 19st. Piisas ühe inimese ärahüppamisest – ja selleks osutus Margus Soom –, kui ülekaal kadus ja kevadel kukutatud Urmas Kirtsil tekkis taas võimalus vallavanemaks pürgida. Salu ja tema liitlaste tagandamine võeti 18. detsembri volikogu istungi päevakorda.

Esimesena avaldati umbusaldust vallavolikogu esimees Mait Kröönströmile. Asjaosaline tuletas eelnevalt meelde, et Kirtsi ise oli eelmisel aastal Soomi häälte ostmise tõttu kohtusse kaevanud, mille järel algatati Soomi suhtes kriminaalasi, mis küll avaliku huvi puudusel lõpetati.

“Palju hääli osteti ja mis hinnaga on võimalik edaspidi kedagi volinikuks sellist skeemi kasutades saada?” küsis Kröönström retooriliselt. Vallavolikogu otsustas 10 poolthäälega 9 vastu Kröönströmi siiski volikogu esimehe kohalt vabastada.

Urmas Kirtsi hääletab iseennast vallavanemaks. Tema seljataga ootab järjekorda Värner Lootsmann, taga keskel jälgib mängu Margus Soom.

Soomi ülejooksmise präänikuks oli seesama volikogu esimehe koht. Tõe hetk, kas kokkulepped ka peavad, saabus siis, kui valimiskasti juures hääli kokku loeti. Ühise Kodu, Värner Lootsmanni ja iseenda häältega sai Soom Kuusalu vallavolikogu esimeheks.

Saalis avaldati küll kahtlust, kas Soom oma uues ametis hakkama saab. Volikogu juhtimise käigus ütles mees nii mõndagi, nagu näiteks: “Volikogu tahe on seaduslik isegi siis, kui ta tulevikus võib olla ka ebaseaduslik.”

Jälle see Kirtsi

Et uus troika oli end tõestanud, võeti häältega kümme üheksa vastu ametist maha vallavalitsuse liikmed Heino Junolainen ja Reijo Roos, sotsiaalkomisjoni esimees Ingeldrin Aug, eelarve- ja arengukomisjoni esimees Andres Heinver ning vallavolikogu aseesimees Marti Hääl.

Kaks tundi ja 38 minutit pärast istungi algust avaldati umbusaldust ka vallavanem Monika Salule.

“Tunnen sügavat kaastunnet vallavalitsuse meeskonnale ja kogu valla rahvale, et kümnel volinikul on iseendast lugupidamine ja oma peaga mõtlemine asendatud karjainstinktiga,” ütles seepeale kukutatud vallavanem.

Ehkki päevakord nägi nüüd ette üksnes vallavanema kohustetäitja valimise, muudeti see Enn Kirsmani nõudmisel vallavanema valimiseks – ja valiti mõistagi Urmas Kirtsi, kes oli pikalt vaikides laua taga mängu jälginud.

Salu võttis end kokku, surus õnnitlemiseks Kirtsi kätt. “Palju õnne, kabinet asub teisel korrusel. Ja ma loodan, et see spetsialistide kaader ei hirmuta ja nendega on meeldiv koos töötada,” lisas naine lakooniliselt.

INTERVJUUD

Urmas Kirtsi

Kuusalu vallavanem

Mai lõpus, kui oli teie tagandamine, siis te ütlesite eelnevalt, et Margus Soom ei ole õige reformierakondlane, õiged reformierakondlased on hoopis teie valimisliidus.

Urmas Kirtsi: Jah.

Kuidas te seda praegu kommenteeriksite?

Sel ajal Kuusalu Reformierakonna sees oli käärimine. Osad nende liikmed lahkusid Reformierakonna ridadest. Miks nad seda tegid, seda tuleb küsida neilt, aga tänasel hetkel on leitud võimalus, et teha uus koalitsioon, kus siis ka Reformierakond on üks osapool. Koalitsioon on alati kompromiss millegi nimel, millegi saavutamise nimel. Meie koalitsiooni eesmärgid on väga selgelt kirja pandud meie koalitsioonilepingus. Eesmärk on Kuusalu arendamine vastavalt lubadustele, nendele lubadustele, millega me läksime valimistele 2017. aasta oktoobris. Kuigi aega on jäänud vähe järgi, sisuliselt uute valimisteni on vähem kui kolm aastat, me siiski loodame, et me suudame anda endast parima ja soovitu ellu viia.

Mida te vahepealsed kuus kuud tegite, kui te vallavanem ei olnud?

Elasin täisväärtuslikku elu.

Aga mis hetkel te ikkagi leidsite Margus Soomiga ühise keele ning pakkusite talle isegi vallavolikogu esimehe kohta?

See oli koalitsiooni otsus, et talle seda pakkuda. Meie valimisliidu jaoks tegelikult Margus Soomi suhtumine muutus sellel hetkel, kui tema kriminaalasi lõpetati ilma kriminaalkaristust Margus Soomile määramata ja seda ka ei vaidlustatud. Kui täna ka volikogus öeldi, et noh miks meie seda ei vaidlustanud või siis kodanik Kirtsi, nagu korduvalt väljendati – kallid sõbrad, selles situatsioonis ei olnud tegu kodanik Kirtsiga, vaid Kuusalu vallavanemaga, kes koos valla valimiskomisjoni esimehega tegi vastava avalduse, sest teistmoodi käituda ei olnud võimalik.

Kuusalu valla ja Loksa linna suhted on olnud pingelised, aga uus võimukoalitsioon just nimelt püsib ka Loksa linnapea Värner Lootsmanni häälel.

See uus koalitsioon püsib kümnel häälel, millest kaheksa on valimisliidul Ühine Kodu, üks Keskerakonnal ja üks Reformierakonnal. Selles kümnes hääles on igal häälel täpselt samasuur tähtsus, sest vastasel juhul, kui üks hääl sealt kaob, ükstapuha, kas ta on siis Ühisest Kodust või Keskerakonnast või Reformierakonnast, siis see koalitsioon on lagunenud. Nii et ma ei tähtsustaks seda fakti väga üle, et Keskerakond täna on meie koalitsioonis. Koalitsioonid sünnivad, koalitsioonid vahel ka lagunevad, nagu me täna nägime. See on demokraatia. Paraku nii see elu käib.

Te olete nüüd jälle vallavanem. Mis oleksid need kolm asja, mida te ilmtingimata tahaksite ära teha?

Ma ei oska öelda kolme asja, aga kindlasti neid asju on üle viiekümne, mis on meie koalitsioonilepingus sees, mis tuleb ära teha. See on valijatele antud lubadus. Kindlasti tuleb säilitada kainet mõistust ja mitte tormata ehk saada aru, mis on vallamamajas toimunud selle kuue ja poole kuuga, kui olnud eemal. Millised on uued töötajad, millised on nende kompetentsid ja vaadata, kuidas see organisatsioon saaks parimal moel teenida Kuusalu rahvast.

Värner Lootsmann

Loksa linnapea

Väidetavalt olite Teie see, kes käis kevadel välja Monika Salu kandidatuuri Kuusalu vallavanemana.

Värner Lootsmann: Veidi vale info. Tegelikult ma käisin välja ettepanekuid rohkem, kuna suur eesmärk oli võtta maha tolleaegne vallavanem Kirtsi. Kui selgus, et teda umbusaldatakse, siis ma küsisin, et kes siis on uus vallavanema kandidaat või kes on uus volikogu esimehe kandidaat?

Selgus, et sellel koalitsioonil, kes mai lõpus või juuni alguses pidi hakkama tööle, ei ole ei vallavanema kandidaati ega volikogu esimehe kandidaati. Ma pakkusin neile välja vallavanema kandidaatideks Annes Naani, Raivo Uukkivi, siis Monika Salu ja ma arvan, et veel paar nime. Võeti kohe kinni, et jah, Monika Salu. Ta oli olnud ka Tallinna abilinnapea, tema CV oli väga hea. Edasi toimetati sisuliselt ilma minuta, sest Marti Hääl suhtles Monikaga juba ise.

Oli siis ka muidugi see, et volikogu esimeheks peaks nagu mina saama. Seda ametit pakuti mulle, kuna ka volikogu esimehe kandidaate polnud. Ma ütlesin, et ma võin ju olla, ainult et sel juhul, kui vallavalitsuses on üks meie nimekirja esindaja ka. Sellega muidugi nõus ei oldud. Ja nii mindi edasi. Kuidas toimus see sisemine toimetamine ja diilide tegemine, sest ei ole ju saladus, et esimest korda, kui pidi vallavanemat kinnitatama, siis päevakorras oli see punkt, aga Monika Salu ei tulnud lihtsalt kohale. Vahepeal toimusid täiendavad läbirääkimised. Nädal hiljem siis kinnitati Salu vallavanemaks. Nii ta siis oli.

Miks teie hinnangul Monika Salu aeg vallavanemana piirdus kõigest kuue kuuga?

Ka ilma minuta koalitsioon toimis. Seal oli ju kümme häält olemas. Mina olin tegelikult kõrval nii ühest kui teisest. Pigem oli seal selline lugu, et kui millegipärast Margus Soomi aeg selles koalitsioonis sai otsa ja siis oli ju küsimuseks, et kas olla ühtedega või olla teistega, sest omavalitsuses ei ole ju võimalik, et ühel pool on üheksa ja teisel pool on ka üheksa.

Loomulikult ma pidasin tol hetkel õigeks seda seltskonda, kes siis praegu on koalitsiooni moodustanud, sest tegelikult tundus mulle, et Salu tulek oli küll väga ambitsioonikas, aga ta piirdus esialgu liiga suurelt lammutamisega. Ta on varem olnud neli kuud Saku vallas arendusjuht ja seal olevat enam-vähem sama probleem olnud.

Need kõlavad jutud sellest, mida kõike on tehtud… Mis siis juunis, juulis, augustis ja septembris ikka nii väga tehtud on. Pealegi on need suvekuud. Ei ole me veel näinud uusi tegemisi eriti. Kindlasti nad on toimetanud, aga kurb on see, et kui kohalikus omavalitsuses on ametnikke ca 35 ja kui sellest on lühikese aja jooksul enam kui 15 inimest palutud kes pensionile, kes lihtsalt ära. Mõni inimene on jõudnud ainult ühe kuu ametis olla ja siis teatanud, et tema arusaamad ei käi kokku sellise juhtimisega.

Mis saab edasi? Edasi saab see, et loodame paremat. Loodame, et asi hakkab arenema, et need tõmblemised ära kaovad lihtsalt. Ega siin muud täna loota ei ole.