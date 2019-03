3. märtsil valiti teiste seas riigikogu liikmeks Maardu keskerakondlasest linnapea Vladimir Arhipov, ometi otsustas mees paar päeva hiljem riigikokku minekust loobuda. Harju Elu uuris, mis on selle põhjus.

Te saite valimistel 944 häält. Kas tulemus rahuldab teid?

Vladimir Arhipov: See on Harju keskmine, rahuldab küll.

Ometi te otsustasite riigikogusse mitte minna. Mis oli selle põhjus?

Põhjus on säärane, et Maardus on need projektid, mis me alustasime kolm aastat tagasi, ja need ideed, mis on linna arenguks välja pakutud, teostamise staadiumis ja ei tahaks neid praegu maha jätta, kuna meeskond tegeleb just selle nimel, et Maardu linna kaunimaks teha, oma nägemus ellu viia. Natuke oleks problemaatiline sealt riigikogust seda protsessi edasi juhtida. Otsustasin, et viin asja lõpuni ja pärast võib üritada jälle riigikogusse minna.

Teie asemel läheb nüüd riigikogusse Kaido Höövelson alias Baruto, kes sai valimistel 642 häält. Mida Baruto teie hinnangul peaks riigikogu liikmena ära tegema?

Tema on ennast kirjeldanud kui maaelu arendajat, sellist moderaatorit, ja ma väga loodan, et ta saab hakkama. Peale selle tal on kogemused Aasia riikidega suhtlemisel. Samas mul on väga suur lootus, et ta tegeleb ka konkreetselt Harju-Raplamaaga, kust ta on valitud, mis minu arvates ongi riigikogu liikme kohustus. Selle piirkonna peale, kust ta valiti, peab ta kindlasti pöörama tähelepanu.

Kas te olete üldjoontes rahul sellega, kuidas valimised kulgesid ning millised olid tulemused?

Tulemustega ei saa olla rahul, sest alati meeskond läheb võitma, aga kuna meeskond ei võitnud, siis rahul olla ei saa. Samas ma ei näe ka tragöödiat. Nii ikka juhtub ja tuleb edasi minna ja oodata koalitsiooniläbirääkimisi, kuidas need lõppevad. Tööd saab teha ka opositsioonis. Mis puutub Maardu linna, siis ma arvan, et eriti see ei kõiguta siin paremaks või halvemaks minekut, kuigi üleriigiliselt Keskerakonna võimulolek stabiliseeriks just sotsiaalset suunitlust.

Milline on teie prognoos, millised erakonnad valitsuse moodustavad ja kaua see valitsus kestab?

Oi, ma nii kaugele ei tahaks vaadata. Ma väga loodan, et Keskerakond oleks koalitsioonis ja saaks riiki edasi arendada.