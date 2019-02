11.-20. veebruarini mängib Viimsi kooliteater sõjamuuseumis taas etendust “Ma vaatan maailma igaviku aknast”. Laidoneride perekonnaloo peaosades on teatri enda kasvandikud Liisa Linhein ning Jüri Tiidus.

Lugu Maria ning Johan Laidoneri elust esietendus aastal 2004. Selle valmistasid ette Külli Talmar, Irene lään, helilooja Kalle Erm ning sõnade autor Vally Ojavere. Hiljem lisandusid ka Leelo Tungla tekstid. Tükki “Ma vaatan maailma igaviku aknast” mängiti veel 2009 ja 2014. Tänavu veebruaris tähistakse kaheksa etendusega Johan Laidoneri 135., Maria Laidoner 130. ja sõjamuuseumi 100. tähtpäeva.

“Tegelikult ei teata kindral Laidonerist kuigi palju. Teda isiklikult näinud inimesi on elus vähe. Teatakse, et oli sõjavägede ülemjuhataja, elas Viimsis ja ongi vast kõik,” ütleb Margit Võsu.

Seepärast tuuakse etendus taas mõisa saalis taas lavale. Kaheksa etendusega peaks etendust nägema 800 vaatajat. Praeguseks on 18., 19. ja 20. veebruari etendustele alles umbes 40 pääset. “Piletid on tasuta. Kes soovib, saab etenduse heaks annetada,” lisab Külli Talmar.

Elukutselised näitlejad

Viimati oli tükk laval viis aastat tagasi, kui peaosi mängisid kolmandat korda järjest Laura Ojala ning Rünno Karna. Kahjuks neid seekord Maria ning Johani rollis ei näe. Nüüd on peaosades Liisa Linhein ning Jüri Tiidus. Mõlemad on Viimsi kooliteatri kasvandikud. Uued on ka teised osalised, keda on kokku peaaegu 20. Ainsana on teist korda sugulase Ellen Laidoneri rollis Greeta Võsu.

“Kohalikud on küsinud, et kas on sama lugu. Ütlen siis naljatades, et laval on uus lugu õnneliku lõpuga,” ütlevad Talmar ja Võsu. Tegelikult on tegu kka Maria ja Johani saatusega, sest uut elulugu Laidoreridele ei kirjuta. Küll on laululood seatud kooridele, fonode järgi enam ei esineta.

Ettevalmistuse ja prooviperiood algas juba oktoobris. Proove saadi teha vaid nädalavahetustel, sest kõigil on õhtune tegevus tihe ning Jüri Tiidusel on Draamateatris etendused. “Noored ja lapsed tahavad teha. Õhin on suur. Kui oli esimene proov, siis kõik lugesid ja oli vaikus. Keegi ei küsinud, et mis lugu ning miks seda peaks mängima,” ütleb Külli Talmar.

Teater jätkab

Kuigi Viimsis töötavad gümnaasium ja põhikool esimest õppeaastat eraldi, siis kooliteatril on õnneks head ajad. Talmar ning Võsu räägivad, et vallavanem Siim Kallas palus teha enda juubelil osalenutel annetus Viimsi kooliteatrile. “See oli tore ja väga määrav samm. Kui sind usaldatakse ning aidatakse, siis on tore küll,” ütleb Margit Võsu. “Tulevik on praegu meile hea.”

Laidoneri etendused saavad otsa enne vabariigi aastapäeva. Mis plaanid on teateril edasi? “On mõtteid Prangli kõrval asuva Aksi saare suveteatriga. Paik oli omal ajal väga tiheda elu ja tegevusega koht. 1930ndatel asus seal 24 hoonet, koos käisid koorid, toimetasid heliloojad ning valmistati oreleid,” ütleb Talmar. Viie perega külas tegeldi kala- ja hülgepüügiga ning ka salaubandusega.

TEAVE: Etendus “Ma vaatan maailma igaviku aknast”

• Mängukorrad on 11., 12., 13., 15., 16., 18., 19. ja 20.veebruaril. Algus kell 18 ning mängupaik Viimsi mõisa saalis. Etendus kestab vaheajaga kaks tundi.

• Maria ning Johan Laidoner küüditati Eestist suvel 1940. Kurnavatel vangla-aastatel kirjutasid nad raamatute vahele oma mõtteid. Kaks raamatut on tallel sõjamuuseumis. Johan Laidoner suri märtsis 1953 Vladimiris, Maria naases Eestisse ja suri 1978.