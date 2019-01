Viimsi vallavolikogu istung 22. jaanuaril tõi taas üllatuse – volikogu teiseks aseesimeheks valiti Mari-Ann Kelam, kes esindab vallas aasta ja kolm kuud opositsioonis olnud Isamaad.

Viimsi vallavolikogus oli võimukoalitsioonil kuni teisipäevani 12 liikme toetus 21st. Koalitsioon koosnes Reformierakonnast (Taavi Kotka, Aivar Sõerd, Kristjan Jõekalda, Tanel Einaste, Riina Aasma, Taivo Luik, Vahur Kahro, Märt Vooglaid, Vladas Radvilavičius), SDEst (Urve Palo, Raimo Tann) ja valimisliidust Rannarahvas (Raivo Kaare), mis moodustasid fraktsiooni “Meie Viimsi”.

Opositsiooni kuulusid Isamaa (Mari-Ann Kelam, Jan Trei, Priit Robas), valimisliit Kogukondade Viimsi (Ivo Rull, Ants Erm), EKRE (Hannes Võrno, Madis Saretok) ja Keskerakond (Oliver Liidemann, Oksana Šelenjova).

Põhjus: raamatukogu

Esimesed märgid, et võimukoalitsioon võib muutuda, ilmnesid kahe kuu eest. “Möödunud aasta viimasel volikogu istungil 18. detsembril hääletasid Jan Trei ja Mari-Ann Kelam koalitsiooni plaani poolt viia Viimsi raamatukogu vähemalt kümneks aastaks üüripinnale ehituspoodi ning tasuda selle eest eraettevõttele vähemalt 4 miljonit eurot,” selgitas Ivo Rull.

“Veel suvel 2018 toetasid Trei, Kelam ja Robas Viimsi raamatukogule uue hoone ehitamist. Leian, et Viimsi isamaalased on käitunud äärmiselt põhimõttelagedalt,” oli Rull pahane.

Ehkki Viimsi reformierakondlasest vallavanem Siim Kallas kinnitas veel 18. jaanuari intervjuus Harju Elule, et Viimsi võimukoalitsioon püsib, algatas vallavolikogu reformierakondlasest esimees Taavi Kotka volikogu 22. jaanuari istungil volikogule teise aseesimehe valimise. Esimene aseesimees on sotsiaaldemokraat Urve Palo.

Peagi selgus, miks teise aseesimehe koht tekitatakse. “Minul on ettepanek laiendada fraktsiooni “Meie Viimsi” kolme liikmega, see on siis volikogu liikmed Jan Trei, Priit Robas ja Mari-Ann Kelam,” teatas reformierakondlane Märt Vooglaid. Nendest Kelam oligi teise aseesimehe kandidaat.

Viimsi vallavolikogu 21 liikmest oli volikogu istungile tulnud 17. Hääletuskasti avamisel selgus, et 17 sedelist oli kehtetuid viis, ülejäänud 12 toetasid Kelamit Viimsi vallavolikogu teise aseesimehena.

Koos kolme isamaalasega on Viimsi võimufraktsioonil “Meie Viimsi” nüüd 15 liiget. Opositsioon on kahanenud kuueliikmeliseks.

Uus koalitsioonileping

Jan Trei sõnul kaasati Isamaa Viimsi võimukoalitsiooni Reformierakonna initsiatiivil. “Reformierakond algatas koalitsiooni laiendamise läbirääkimised. Ma loodan, et saame ka oma valimisprogrammi kenasti Viimsi valla koalitsioonilepingusse sisse, et see koalitsioonileping läheks rohkem Isamaa nägu,” ütles Trei istungi järel Harju Elule.

Kas soov Viimsi vallavolikogu teiseks aseesimeheks saada tuli Mari-Ann Kelamilt endalt või kelletki teiselt? “Vaadates, mitu meid on, ja vaadates, kuidas ja mida jagada ja mida teha, siis see langes mulle. Mul erilist soovi selleks ei olnud, aga nii ta on,” selgitas Kelam Isamaa poliitikat vallavolikogus.

“Minule langes koalitsiooni aseesimehe raske roll. Võib juhtuda, et meil tulevad ka edaspidised arengud, võib-olla tekivad mõtted vallavalitsuses muudatusi teha, vallavolikogu komisjonides, võib-olla ka valla äriühingutes. Need läbirääkimised seisavad meil veel ees,” lisas Trei.

Kas see tähendab, et Treist võib uuesti saada Viimsi abivallavanem? “Ma selles osas ei ole oma ettepanekuid lauda pannud. Me ei ole selles veel tegelikult kokku leppinud, et me vallavalitsuse isikukoosseisu muutma hakkame. Mul täna veel selliseid ambitsioone ei ole,” jättis Trei otsad lahtiseks.

Üht-teist saab ka Isamaa kolmas vallavolikogu liige Priit Robas. “Tema võtab endale väljakutsed volikogu komisjonides. Võib-olla ta hakkab panustama meie keskkonna- ja heakorrakomisjonis, võib-olla võib saada mõne meie valla äriühingu nõukogu liikmeks,” arvas Trei.

Kaua uus valimisliit Viimsis võiks vastu pidada? “Kui kõik läheb hästi, siis uute valimisteni,” lootis Kelam. “Siin on teatav analoog Euroopa Liiduga. Kas sa istud väljapool ja karjud või oled sees ja võtad osa otsuste tegemistest. Saad ka vastutuse, aga saad asja paremini oma suunas arendada.”

INTERVJUU SIIM KALLASEGA



Reformierakondlane Siim Kallase loobumine Viimsi vallavanema ametist tähendab seda, et temast saab jälle Viimsi vallavolikogu liige. Sellega seoses lahkub volikogust Vladas Radvilavičius, kes oli Kallase asendusliige.

Milline kuupäev jääb teie viimaseks tööpäevaks Viimsi vallavanemana?

Ma arvan, et see on seotud järgmise volikoguga, kui uus vallavanem ametisse saab.

Uus vallavanem valitakse 12. veebruaril?

Tundub nii praegu. Selline plaan on.

Aga miks te tegite ettepaneku just Laine Randjärvele?

Eks neid valikuid on alati mitmeid. Tema on sädelev isiksus, olnud väga edukas Tartu linnapea, on hästi kõva administraator, hea kandidaat.

Tänasel volikogu istungil (22. jaanuaril) Viimsi võimukoalitsioon täienes Isamaaga. Miks just nüüd?

Lähtudes selleaastase töö kogemusest, me leidsime, et seda platvormi on vaja laiendada, et siis saab tööd paremini organiseerida. Üldiselt on ju hea, kui on rohkem toetajaid.

Kas see viitab sellele, et tulevane Eesti valitsus võib hakata koosnema Reformierakonnast, SDEst ja Isamaast?

(Naerab.) Ma arvan, et Viimsi valla põhjal on neid oletusi küll raske teha. See ei ole küsimus mulle küll täna, nii et ma arvan, et praegu on keegi… Ma oletan, et kui ma oleksin Keskerakonnas, siis ma tõenäoliselt mõtleksin selle peale, et võib-olla oleks sama koalitsiooniga mõistlik jätkata, aga tegelikult ju kõik teavad ühte lihtsat tõsiasja – kui hääled on loetud, alles siis saab hakata tegema neid kaalutlusi, missugune koalitsioon on optimaalne. Ma arvan, et täna ei ole ka põhjust otseselt plaani teha. Nii palju, kui minu kogemus ütleb nende aastate jooksul, siis väikesed muutused häälte arvus võivad põhimõtteliselt muuta seda, missugune koalitsioon on võimalik ja missugune mitte. Vara, vara. Katsume hääled kätte saada ja siis vaatame.