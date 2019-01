Viimsi poolsaarel elab paarkümmend põtra ja sadakond metskitse. Inimasustuse kasv, millega kaasneb metsade raie, on viimasel ajal tekitanud liiklusohtlikke olukordi, sest loomade ja inimeste teed ristuvad üha enam.

“See oli tavaline heinamaa, kus loomad käisid talvel söömas. Praeguseks on ehitatud uus elurajoon siia peale. On jälle põtradelt üks eluala ära võetud,” ütleb Marko Olop Jäägriabi OÜst Viimsi suusanõlva vastas oleva krundi kohta.

Eelmisel aastal oli Randvere teel, Leppneeme teel ja Reinu teel kokku kolm liiklusõnnetust põtradega. “Põder luba ei küsi, tema astub tee peale. Auto kiirused on suured ja tahes-tahtmata see juhtub,” arvab Olop.

Kui palju põtru Viimsi poolsaarel ikkagi elab? “Loendus oli detsembris-jaanuaris aastavahetusel 2017/2018. Saime kinnituse 21 põdraisendi olemasolule siin vallas,” räägib Olop.

“Metskitsede loendust me ei ole teostanud, aga võiks arvata, et tubli sada on kindlasti,” ütleb Olop.

“Kui metskitsel tekib see kahene rändeaeg, kui ta läheb poegima või talvistele elualadele, siis jääb neid kõige rohkem auto alla. Hooaja peale jäi Viimsi vallas auto alla paarkümmend isendit,” jätkab Olop sünge statistikaga.

“Loomulikult on enamusel inimestest soov päästa kits ja hakatakse pidurdama, et vältida kitsele otsasõitu. Tihtipeale kaotatakse ülevaade muu liikluse osas – tagantsõitjad, vastutulijad,” räägib Eesti Jahimeeste Seltsi tegevjuht Tõnis Korts.

Viimsi poolsaarel põtru ja metskitsi küttida ei tohi, sest see ei ole jahipiirkond. Viimsi vallale kuuluvatest aladest on jahipiirkond üksnes Naissaare. “Pranglil tohib keskkonnaameti erilubadega küttida väikseid kiskjaid, kes murravad linde,” selgitab Olop.

“Tuleks kokku leppida, kas siin tahetakse põtra edaspidi näha ja antakse põdrale ka eluõigust või nähakse siin ainult inimest,” arvab Korts.

“Roheala on jäänud väiksemaks. Tahes-tahtmata tekivad need kokkupõrked,” ütleb Olop ja lisab: “Usun, et ei ole kaugel see aeg, kui põdrad hakkavad inimesi siin ründama.”

RMK Ida-Harju metsaülem Andrus Kevvai sõnul on käesolevaks aastaks RMK planeerinud Viimsi valla mandriosas teha 31 hektarit valgustusraiet ehk noore metsa hooldust, mille käigus raiutakse tuleviku metsa koosseisu mittesobivad puud. Raiutud puud jäävad metsa alla maha, neid peenikesi puid metsast välja ei tooda.

“Üldiselt on Viimsi riigimetsadega täna kõik hästi. Metsad on valdavas osas terved ja elujõulised. Paraku üle poole Viimsi mandriosa riigimetsadest moodustavad küpsed metsad, mis vajaksid lähema 20-30 aasta jooksul uuendamist, et riigimetsad oleksid ka tulevikus sama terved ja elujõulised, erinevas vanuses ja mitmekesised,” räägib Kevvai.

TEAVE

2018. aastal Häirekeskusele, keskkonnainfo numbril ja maanteeinfo telefonile Viimsi vallast laekunud teated

• 16. jaanuaril leiti Leppneeme tee 1. kilomeetril vigastatud metskits.

• 24. jaanuaril teatati liiklusõnnetusest Viimsi-Randvere maantee 10. kilomeetril, milles sai viga metskits.

• 27. jaanuaril leiti surnud metskits Muugal Soone teelt.

• 29. jaanuaril leiti surnud metskits Muuga tee äärest.

• 21. märtsil leiti Randvere teel kraavist surnud metskits.

• 30. märtsil leiti surnud metskits Leppneeme tee ja Reinu tee ristilt.

• 27. aprillil leiti Randveres Muuga tee 1. kilomeetrilt surnud metskits.

• 16. mail anti teada Kelvingi küla juures autolt löögi saanud metskitsest.

• 23. mail leiti Viimsis Reinu teel kraavist metskitse korjus.

• 20. juulil jooksid Leppneeme teel 1. kilomeetril sõidukile ette põder.

• 27. juulil teatati Laiakülas Käära bussipeatuse juures surnud metskitsest.

• 18. augustil teatati surnud metskitsest Randvere teel.

• 9. oktoobril teatati surnud metskitsest Leppneeme tee ääres.

• 19. oktoobril anti teada vigastatud põdrast Randvere tee 3. kilomeetril

• 25. oktoobril anti teada autoga kokkupõrkes hukkunud metskitsest Laidoneri pargis.

• 31. oktoobril hukkus liiklusõnnetuses metskits Muuga ja Soone tee ristmikul.

• 14. novembril leiti Laidoneri pargi juurest hukkunud metskits.

• 15. novembril anti teada Reinu teel liiklusõnnetuses viga saanud põdrast, kes jooksis metsa.

• 19. novembril leiti hukkunud metskits Leppneeme teelt.

• 19. novembril anti teada Uus-Pärtli hukkunud metskitsest.

• 3. detsembril leiti Lubja külast liikluses hukkunud metskits.

• 4. detsembril sai Lubja külas liiklusõnnetuses viga põder ja jooksis metsa.

• 6. detsembril jooksis Tammneeme lähedal teele metskits, kes sai õnnetuses viga.

• 15. detsembril anti teada hukkunud metskitsest Vesiniidu bussipeatuse lähedal.