Aasta Tehasmaja konkurssi korraldas Eesti Puitmajaliit koostöös Eesti Puitmajaklastriga juba üheksandat korda. Osales 19 puitmajatootjat, kellelt laekus kokku 34 projekti – Eestist, Lätist, Soomest, Rootsist, Norrast, Hollandist, Austriast, Lichtensteinist ja isegi Jaapanist. Üks tiitel tuli ka Viimsi valda.

Võistlustöid sai esitada 10.märtsini. “Žüriile esitatud objektide seas oli pisikesi suvemaju ja saunasid, väiksemaid ja suuremaid eramuid, paaris- ja kortermaju ning mahukaid avalike hoonete projekte,” meenutab Eeva Vahtramäe Eesti Puitmajaklastrist.

Aasta Tehasmaja 2019 auhinnagala toimus 3. aprillil “Eesti Ehitab 2019” messi avapeol. Peaauhinna ehk Aasta Tehasmaja võitis Timbeco Woodhouse OÜ koostatud Helsingi keskraamatukogu fassaadi- ja katuseelementide projekt.

Märgilise tähendusega

Peaauhinna kõrval anti välja rida väiksemaid tunnustusi, millest tiitli “Parim avalik hoone” sai ettevõtte Peetri Puit OÜ/Arcwood Viimsi riigigümnaasiumi projekt. Millega tunnustus pälviti?

“Žürii hindas projekti kui märgilise tähendusega koolihoonet Eestis, mis näitab, et puidu kasutamine riigi tellimusel valmivates avalikes hoonetes on võimalik ja seejuures mõistlik nii hoone sisekliima, kuluoptimaalsuse kui muudele ehitusnõuetele vastavuse poolest,” selgitab Vahtramäe.

“Viimsi riigigümnaasiumi tuleb hinnata kui üle saja aasta esimest taas puidust ehitatud koolimaja. Hoone külgfassaadidel on hoolikalt läbitöötatud päikesevarjestuse elemendid ning fassaadi konsoolsed astmed ennetavad ruumide ülekuumenemist, tagades samal ajal siseruumides piisava päevavalguse,” lisab Vahtramäe.

“Meil on hea meel, et meie koolimaja tunnustuse sai. Meie tunneme end siin väga hästi. Nii meie inimesed kui ka külalised on välja toonud seda, et maja on hubane ja seda just tänu puidule. Väga kiiresti võtsid nii õpilased kui ka õpetajad maja omaks,” kiidab Viimsi riigigümnaasiumi direktor Karmen Paul.

“Kui mul oleks võimalik miskit muuta, siis teeksin osade klassiruumide vahele lükandseinad, et vajadusel luua avatud ruum ja kaks gruppi saaksid koostööd teha. Lisaks võiks olla eraldi vaikusetuba, oleme selle hetkel lahendanud ühe ruumiga, kuid kasvava koolina võib see võimalus ära kaduda,” toob direktor välja mõned kitsaskohad.

Üldiselt on Paul oma valdustega siiski väga rahul. “Me oleme rõõmsad ja õnnelikud, et just selline koolimaja meile loodi. Nii füüsiline kui vaimne keskkond on siin õppimiseks soosiv,” arvab ta.

Kolm rauda tules

Üheksateist aasta eest loodud Peetri Puit OÜ juhatusse kuuluvad Peeter Peedomaa, Aime Peedomaa ja Tarmo Tamm. Ettevõte tegutseb Arcwoodi kaubamärgi all.

Peetri Puit OÜ/Arcwood esitas Aasta Tehasmaja konkursile kokku kolm projekti: Viimsi riigigümnaasiumi hoone, Arcwoodi tootmiskompleks Põlvas ning Puumarketi esinduskauplus Tallinnas.

“See, kas esitatud projektid konkursil ka mõne auhinna saavad ja millise, ei olnud eelnevalt teada. Konkursi võitjad avalikustati osalejatele ja laiemale publikule alles 3. aprilli auhinnagaalal,” meenutab Peeter Peedomaa.

“Arcwood pole varasematel aastatel ise töö esitajana Aasta Tehasmaja konkursil osalenud. Sel aastal oli see esimene kord ning kaks projekti – Viimsi koolihoone ja tootmiskompleks Põlvas – said konkursil žürii poolt ära märgitud, Viimsi koolimaja vastavalt “Parima avalik hoone” ning Arcwoodi tootmiskompleksi projekt “Parima puidukasutuse eripreemia”,” rõõmustab Peedomaa.

“Ettevõttena on Peetri Puit nimetatud mitmel korral Äripäeva Põlvamaa TOP-i ning Eesti väike- ja keskmise suurusega eksportööride nominendiks,” loetleb Peedomaa oma ettevõtte varasemaid tunnustusi.