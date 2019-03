Saue valda Veskimöldresse kerkib aastaga uus lasteaed-põhikool, kus esialgu avatakse kolm lasteaiarühma ja kooliklassid esimesest kolmandani. Aastatega muutub kool üheksaklassiliseks. Haridusmaja juurde rajatakse ka spordihoone, mis peaks valmima juba tänavu.

Veskimöldre uusasumit nähakse Saue vallas ühe suure kasvupiirkonnana ning seega oli selge, et sinna peab varem või hiljem lasteaia ning kooli rajama. Esialgu jääb uue haridushoone kooliosa Laagri kooli filiaaliks ning lasteaiarühmasid hakkab juhtima üks juba olemasolevatest piirkonna lasteaedadest.

“Ühel hetkel, kui suurem osa vanuseastmeid juba töötab, saab see iseseisvaks haridusmajaks,” ütles Saue vallavanem Andres Laisk.

Veskimöldre lasteaed-põhikooli on esialgu planeeritud klassid esimesest kolmandani. Vallavanema sõnul ehitatakse haridushoone plaaniga, et aastatega kasvab kool üheksaklassiliseks ja kahe paralleeliga, võimalusega, et kunagi on paralleelklasse lausa neli.

“Esimesel aastal avame tõenäoliselt kolm esimest klassi kahe paralleeliga ja siis järk-järgult, iga aasta tuleb üks klassikomplekt juurde. Kõrgematesse klassidesse ei ole praegu õpilasi piisavalt võtta ja poolikuid klasse me ei soovi avada,” selgitas ta.

Spordihoone sügiseks

Uus lasteaed ja kool valmivad järgmise aasta kevadel ning õppetöö algab neis sama aasta sügisel. Vald valis ehitajaks Ehitus 5 ECO ning haridushoone läheb koos sisustusega maksma kuus miljonit eurot.

“Raha tuleb umbes nelja miljoni ulatuses valla eelarvest ning umbes miljoniga osaleb (Veskimöldre) piirkonna arendaja ja teist samapalju finantseerib lasteaia osas EAS,” ütles Laisk.

Hanke võitnud ehitajaga Ehitus 5 ECO on vallavanema sõnul varasem positiivne kogemus Ääsmäe kooli ja staadioni juurdeehitusega. Lasteaed-põhikooli arhitektuurse lahenduse tegi arhitektibüroo Tava.

Põhikool hakkab kandma Koru nime.

Kui uue haridusmaja planeeritud valmimisajaks on järgmise aasta kevad, siis uus spordihoone peaks valmima juba tänavu sügisel. Spordihoones saab olema ühe pallimänguväljakuga saal. Lisaks kooli- ja lasteaialastele saab see vallavanema sõnul olema avatud ka kohalikele elanikele. “Lisaks on kooli juures staadion koos pallimänguplatsidega, mis samuti saavad avaliku kasutuse,” kinnitas ta.

Lähiaastateks piisab

Kui Veskimöldre hariduskompleks valmib, pole Saue vallal plaanis lähitulevikus uusi haridushooneid ehitada.

“Praeguses vaates peaks selle kooli valmimisega olema valla koolivõrk lähiaastateks piisav. Kõiki trende samas ei ole võimalik prognoosida, mistõttu on kavandatud ka laiendamisvõimalus kooli juurde,” ütles Laisk.

Mõned väiksemad muudatused seisavad vallas siiski ees. Sügisel suunatakse Kernu põhikooli vanem vanuseaste Ääsmäe kooli hoonesse, kus on selle astme õppetööks sobivamad tingimused. “Kaks lisaklassi peaks valmima Ruila kooli laienduseks, et tagada ühe paralleeliga üheksa klassilise kooli täismahus toimimine,” lisas vallavanem.

Mullu sai pärast pikki läbirääkimisi selgeks, et Laagrisse rajatakse riigigümnaasium. Praegu toimub hoone projekteerimine. “Täna liigume graafikus, mis võimaldaks gümnaasiumi avada 2021 sügisel, aga enne ehitushanke toimumist ei saa selles osas lõplikult kindlust olla,” ütles Laisk, kelle sõnul saab riigikool olema tulevikus valla koolivõrgu oluline osa.