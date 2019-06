18. juunil kell 15 saab nurgakivi Veskimöldre haridusmaja Laagri aleviku külje all Alliku külas Veskirahva puiesteel (Veskirahva 21). Nelja lasteaiarühma ja kahe paralleelklassiga lasteaed-põhikool on plaanitud õppetööks avada 2020. aasta sügisel.

Kompleksi ehitusmaksumuseks kujunes rahvusvahelise hanke tulemusena 5,7 miljonit eurot käibemaksuta. Hoone ehitab OÜ Ehitus 5 ECO.

Veskimöldre haridusmaja ehituse finantseerimisel on kolm allikat. Lasteaia osa ehitamise eurotoetuse suurus on 910 350 eurot, see tuleb läbi Riigi Tugiteenuste Keskuse linnaliste piirkondade arendamise meetmest. Veskimöldre 2 arendaja panus piirkonna sotsiaalse infrastruktuuri rajamisse on samas suurusjärgus eurotoetusega. Ehituse ülejäänud rahastus tuleb vallaeelarvest.

Saue vallavanem Andres Laisk nimetab Veskimöldre haridusmaja ehitust heaks näiteks era- ja avaliku sektori koostööst, kus piirkonna arendaja BC Arenduse OÜ panustab sotsiaalse infrastruktuuri rajamisse märkimisväärsel määral.

„Möldre kooli ehitus on aga ka kindlasti sõnum peredele, et nende lapsed saavad alustada kooli- ja lasteaiateed kodu lähedal kaasaegses, kuid samas mõnusalt hubases keskkonnas ning julgustab neid Laagri kanti elamist soetama,“ usub vallavanem, et kompleksi valmimine annab arenevale piirkonnale veelgi enam hoogu juurde.

Lasteaed-põhikooli projekteeris AB Tava. Bumerangikujuline hoone on kolmekorruseline, selle suletud netopind on 5194 m2 ja ehitistealune pind 3155 m2. Lasteaiaosa suurus on 850 m2.

Hoones on kaks lifti ja ruumid erivajadustega õpilastele. Liikumispuudega inimestele on tagatud juurdepääs kogu kompleksi piires.

Kompleksi juurde kuulub spordihoone ja staadion, kus saab mängida korv-, võrk- ja jalgpalli, tegeleda kergejõustikuga. Jooksuringi pikkus on 250 meetrit, selle keskel paikneb kunstmurukattega jalgpalliväljak, mille mõõdud on 60 x 40 meetrit.

Haridusmaja hoiab põhiküttena sooja maaküte, külmemal perioodil annab vajadusel lisakütet gaasikatlamaja.

