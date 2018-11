“Läti kirjandust on ehk eesti keeles vähe. Eesti kirjandust läti keeles on minu arvates rohkem,” ütleb Asnate Tuulik.

Eeloleval pühapäeval ehk 18. novembril tähistavad lõunanaabrid Läti vabariigi väljakuulutamise 100. aastapäeva. Esimese maailmasõja lõpu tulemusena tekkinud riik astub enda teise aastasajasse. Enne tähtpäeva ajas Haju Elu juttu Vasalemmas elava Asnate Tuulikuga.

Lätist ja lätlastest on meist igalühel oma teadmine või mälupilt. Kes meenutab kooliekskursiooni Riiga ning sealsesse loomaeda, kes loeb üles lätikeelseid sõnu ning räägib piirikaubandusest. Või vestab mälestusi omaaegsetest RAFi minibussidest ja Straume kodutehnikast. Pilte ning arvamusi on kümneid.

Asnate Tuulik elab Harjumaal, täpsemalt Vasalemmas üle kuue aasta. Temast, Lätist, lätlastest ning kahe maa seostest rääkis naine lehele loetud päevad enne suurt juubelit.

Kuidas tähistate kodumaa aastapäeva? Kui palju erinevad kahe riigi kombed?

Tundub, et Eestis tähtpäeva väga palju ei tähistata. Tartus ERMis on kindlasti avatud suur näitus. Aga tulin just eelmisel nädalal Lätist, kus on suured ettevalmistused. Ostsin kaasa punavalges värvis küünlaid, mille panin põlema 11. novembril. Siis on sõjaohvrite meenutuspäev. Pühapäeval teeme ilmselt piduliku õhtusöögi. Küpsetan Läti värvides koogi. Kaks last on veel väikesed ja seepärast ma palju suurtel üritustel ei osale. Telerit vaatame kindlasti ka. Söök on kahes riigis õnneks peaaegu sama ning ka Läti toitu on saada. Aga üks asi, mis erineb, on kohupiim. Alati toon Lätist mitu pakki kaasa. Ja meie pekipirukaid kohtab kauplustes ka harva.

Kui palju elab Harjus ning kitsamalt Lääne-Harju vallas lätlasi?

Ma ei tea isiklikult ega pole väga otsinud ka. Tean, et lätlaste kogukond on Eestis aktiivne ning tegutseb siinne selts. Aga ise ei ole selle liige, sest Läti on piisavalt lähedal. Kui ma soovin, siis on kodumaale vaid neli tundi sõitu ja olen kohal. Katsun Lätis käia iga paari kuu tagant.

Sündinud ja elanud olete Riias?

Olen pärit Riiast. Eestis olen elanud kuus ja pool aastat.

Millal saite teada, et on naabrid eestlased ja naabermaa on Eesti?

Esimest kontakti ei mäleta. Kui ma olin teismeline, siis mäletan enda tundeid küll. Eesti oli ikka põhjamaa ning lähedane Soomele. Mulle tundus toona, et eestlased peavad ennast lätlastest paremateks. Vaatasin toona ka tõsieluseriaali “Farm”, kus olid osalejad kolmest Balti riigist. Sealne Eesti poiss meeldis väga. Hiljem sai lemmikuks ansambel Ewert and the Two Dragons.

Vanem põlvkond lätlasi teab kindlasti Eesti lauljatar Anne Veskit. Alates koolist olen laulnud ansamblites ning koorides. Mäletan, kuidas esitasime lugu “Ma vaatan paadist kiikriga”. Ja Läti laulupeol esitasime ühel korral Pärt Uusbergi laulu “Muusika”.

Kui kaua võttis aega eesti keele õppimine? Ja millised on need eestikeelsed sõnad, mida iga lätlane teab?

Vast loend üks, kaks, kolm… Selliseid, nagu Eestis “saldejums”, meil ei ole. Esimene raamat, mille ma kätte sain, oli veel NSVLi aegne eesti keele õpik. Pärast läksin veel keelekursustele ja õppisin paar kuud aktiivselt. Kui sain proviisoripraktika koha Eestis, siis õppisin edasi. Alguses tegin keeleeksami tasemel B-2 ja hiljem juba B-1.

Sain teada, et eesti ja läti keel ei ole sugulased. Kuid aja jooksul on nad muutunud veidi lähedasemateks ning sarnasteks. Ilmsed on saksa ning vene mõjud.

Mis on eesti keele juures kõige raskem?

Nõrk ja tugev täht. Õnneks on paljud sõnad sarnased, kuigi hääldus on teine. Näiteks tomat või tomats. Samas arvavad eestlased, et kõikidel lätikeelsetel sõnadel on lõpus s-täht või liide as-is. Tegelikult nii ei ole. See on vaid meessoost sõnadel, naissoost sõnadel seda lõpus ei ole.

Kas mõtlete läti või eesti keeles?

Hetkel eesti keeles. Kuigi eks see on veidi väsitav ning peab valima sõnu. Lapsed räägivad mõlemat keelt. Mina räägin hästi ka inglise keelt.

Kuidas sattusite elama Vasalemma?

Kohtusin Riia meditsiooniülikoolis õppimise ajal oma Hiiumaalt pärit abikaasaga. Sõitsime pidevalt kahe riigi vahet. Kui sain Tallinnasse praktikale, siis süvenes arusaamine, et tahan maamaja koos aia ja muruga. Otsisime sobivat maja ning selline oligi Vasalemmas müügil.

Kas tavaline eestlane teab piisavalt Lätist ja lätlastest?

Intelligentne ja huvi tundev inimene teab ikka. Aga kohati ei teata sedagi, et Eesti on läti keeles Igaunija. Lätlased on siinsetes naljades sellised lõunamaised. Eestlased ehk väheke pikatoimelisemad. Aga mõned naljad ning anekdoodid on mõnikord tüütud.

Tuntud eestlased Lätis ja vastupidi?

Kindlasti Arvo Pärt. Samuti ansambel Ewert and the Two Dragons. Presidendid on olnud väga populaarsed. Eriti Toomas Hendrik Ilves. Paljud lätlased on rääkinud, et tahavad endale ka sellist riigipead. Viimasel ajal on tuntud ka rallisõitja Ott Tänak.

Lätlastest kindlasti Raimonds Pauls. Ja NBAs New York Knicksis mängiv Kristaps Porzingis. Samuti kahekordne olümpiavõitja BMX klassis Māris Štrombergs.

Kellele elad spordis kaasa, kas Eesti või Läti võistlejatele?

Ma ei vaata palju sporti. Aga kui Eesti võitis jalgpallis Lätit, siis olid minu jaoks mõlemad võrdsed. Armastan mõlemat riiki!