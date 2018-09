12-aastane Roger Kuura ning tema kaks aumärki.

11. septembril tunnustas päästeamet aumärkide ja tänukirjadega 108 naist ja meest, kes on päästnud inimeste elu ja vara või neil on märkimisväärseid teeneid valdkonna arendamisel. Elupäästjate medalid andis üle vabariigi president Kersti Kaljulaid.

11. septembril pole mitte ainult 2001. aasta traagilise terrorirünnaku aastapäev. 99 aastat tagasi loodi Eesti vabariigi tuletõrje, mille tähtpäeva teisipäeval Tallinna Mustpeade majas tähistatigi.

Elupäästja medalid said tänavu üle 40 tubli Eesti kodanikku. Neist noorimad on 12- ja 15-aastane. Viimsi valla Randvere kooli õpilane Roger Kuura (12) võttis riigipealt vastu Elupäästja III klassi medali.

Kiretud read autasustamise põhjendusest ütlevad, et tänavu 12. juulil oli Roger koos emaga Viljandi järve rannas ujumas. Ühel hetkel märkas noormees vees olles, et tema lähedal tulevad poiss (5-aastane) ja tüdruk (8-aastane) vaheldumisi pinnale ja siis kaovad jälle vee alla. Alguses mõtles ta, et lapsed hullavad ja mängivad.

“Aga järsku tuli tüdruk nuttes Rogeri juurde ja püüdis talle vene keeles midagi öelda ning osutas samal ajal poisi suunas. Roger sai aru, et poiss on uppumisohus ja peab talle appi minema. Poiss oli vee alla vajunud, aga tuli siis korraks veepinnale. Roger sai temast päästmisvõttega kinni haarata ja temaga kalda poole ujuda,” on kirjas.

Ei mõelnud hirmule

Poiss oli šokis, köhis vett välja ning jalgu alla võtta ei jaksanud. Lähedal viibinud täiskasvanu võttis poisi sülle ja viis rannavalvuri juurde. Rannavalve kontrollis poisi seisundi üle ja osutas talle abi ning andis isale üle.

“Roger Kuura käitumine on eeskujuks teistele, ta oli tähelepanelik ja hooliv teiste suhtes ning julges sekkuda, kui nägi ohtu,” kiideti Randvere õpilast.

“Kui keegi on hädas, siis lähen ja aitan teda kindlasti,” ütleb noormees kaks kuud hiljem. Kas hirmu ka toona Viljandi järve ääres tegutsedes oli? “Ma ei tea öelda hirmu kohta. Sellele ma ei mõelnud, et minuga midagi juhtub,” ütleb Roger.

Vapra teo eest sai ta paar päeva tagasi turvafirma G4S tänumärgi. Nüüd lisandus elupäästja III klassi medal.

Loksa päästekomando kolm meest ehk Martin Laulik, Ergo Viilmaa ja Aivar Hilimon sõitsid tänavu 1. juunil Rohuaia tänaval süttinud viiekorruselise maja juurde. Neljandal korrusel oli süttinud korter. Leek oli juba aknast väljas ja tuld võtnud ka viienda korruse rõdu. Koridor oli täitunud paksu suitsuga, tehti suitsusukeldumine otsimaks abivajajaid. Ülakorruselt päästeti kaks lõksujäänud inimest ning neljanda korruse põlevast korterist toodi välja koer.

Päästetu kartis süsti

Martin Laulik ütleb, et sündmusest on tal hästi meeles üks detail. “Ülakorrusel olid naine ja poiss rõdul, sest korter oli suitsu täis. Ma sain autojuhilt päästemaski ja panin selle poisile pähe. Temal läks nägu naerule,” meenutab Laulik. Sõnadeta oli selge, et ta tahtis teatada: “Ma olen päästetud ning jään ellu.”

Loksa päästjad Martin Laulik, Aivar Hilimon ja Ergo Viilmaa.

Laulik viis poisi trepikotta ning läks tagasi korterisse, sest ka ema ootas päästmist. “Ta oli veidi paanikas. Küsis, et kui kaua veel. Rahustasin ja ütlesin: paar minutit veel,” räägib Laulik. Ta tunnistab head tunnet pärast rõdule jooksnud inimeste päästmist. Neljanda korruse korterist toodi aga välja koer. “Korter oli lausleekides. Õigel ajal saime koera kätte, sest juba oli suits puuri juures ning kõrval sussid põlesid,” ütleb nelja-aastase staažiga mees.

Aivar Hilimoni sõnul on päästmine ja tulekahjud igapäevane olu. “Olen veelgi rohkem inimesi päästnud. See juhtus üle kümne aasta tagasi, kui Tallinna tänaval läks kahekorruseline puumaja põlema. Aga toona nii kergelt autasusid ei jagatud,” meenutab 16-aastase staažiga päästja.

Ergo Viilmaa oli toona meeskonna autojuht ning aitas ka päästetud poisi kiirabiautosse. “Temaga oli veidi tegemist. Ta ei tahtnud autosse minna, sest kartis süsti. Tuli veidi rahustada,” meenutab Viilmaa. Mehel on päästjastaaži Loksal ja varem ka Haapsalus 19 aastat.

Veel autasustatud harjulasi

• Elupäästja II klassi medal: Hans Terasmaa Loksa komandost.

• Elupäästja III klassi medal: Arkadi Petrosjan Muuga komandost, Mark Reisi Kehra komandost, Marko Tambur Kehra komandost.

• Päästeteenistuse kuldrist: Janek Sõnum-Harjumaa päästepiirkonna juhataja.

• Päästeteenistuse hõberist: Priit Orusalu Keila komandost, Jaanus Jaago-Kose komando pealik.

• Päästeteenistuse medal: Hannes Kukke Kehra komandost, Martin Tamlak Kose komandost, Ruve Rebane Kose komandost, Ain Salupõld Alansi vabatahtlikust päästeseltsist.