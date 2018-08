Kahe nädala eest kirjutas Harju Elu, et kui Väike-Pakrile õpetajat ei leita, peavad saare kooliealised lapsed uut õppeaastat mandril alustama. Nüüd on Marge Eenpuu selle rolli enda kanda võtnud.

Õpetaja leidmise konkursi tähtaeg oli 23. augustil. “Oli üks kandidaat, kes käis kohal. Komisjon otsustas, et see naisterahvas võiks ju siis õpetajatööd teha. Ega meil muud valikut ei olnud,” ütles Risti põhikooli direktor Jüri Alter.

Valituks osutunud naine on Pärnumaalt, varasemalt ka koolis töötanud, aga praegu siiski postiljon. “Ta sai aru, mis asi Väike-Pakri saar on ja mis töö see on. 24. augusti hommikul saatis ta mulle meili, et ta loobub,” kirjeldas Alter uue kriisi teket.

Õpetaja kodukandist

“Siis me panime oma sotsiaalmeedia tööle, et kas keegi meie kandist tahab. Laupäeval ja pühapäeval käis vestlus erinevate inimestega. 27. augustil oli õpetaja leitud,” kiitis Alter. Väljavalituks osutus Marge Eenpuu.

Kust tuli mõte Väike-Pakri õpetajaks kandideerida? “Üks õpetaja ütles ära, kes käis kandideerimas, ja siis ma arvasin, et see kutsung on kuidagi väga tore. Ma kohe tahtsin juba ennem sinna saada, ennem kui isegi sain,” rääkis Eenpuu.

Keilas keskkooli lõpetanud Eenpuu on varasemalt töötanud Risti põhikoolis tugiisikuna, teinud Määra Mäe Meistrikojas keraamikat ning pidanud Nõva koolis koka ametit. Väike-Pakri õpetajaks kinnitas Risti õppenõukogu ta 29. augustil.

Pakri saartel on ta seni käinud vaid korra – eelmise aasta kevadel turistina. “Mulle väga meeldis seal,” kiitis Eenpuu. Oma tulevast elamist ta veel näinud ei ole. “See on täielikuks üllatuseks mullegi.”

Praeguste kavade järgi hakkab Eenpuu Väike-Pakri saarel õpetama viis päeva nädalas. “Ma südamest loodan koostööle vanematega ja et vald aitab. Saarel poole ju ammu kooli olnud. Ma isegi ei tea, mis materjalid meil seal kooliasjadest olemas on,” ütles ta.

Lahendus kahele lapsele

Õpetaja leidmine Väike- Pakri kooli võimaldab Kerstin Allvee lastel Gregoril (9) ja Jasseril (7) saarel koolis käia – Gregoril teises, Jasseril esimeses klassi. Selleks moodustatakse liitklass.

Katrina Allikmaa kolm last – Janete-Kristell (9), Johann-Kristen (7) ja Karl-Jasper (5) on siiski emaga püsivalt mandrile ehk Harju-Ristil asuvasse munitsipaalkorterisse kolinud. Janete-Kristell alustab Risti põhikoolis teist ja Johann-Kristen esimest klassi, pesamuna Karl-Jasper seevastu käib lasteaias.

1. septembri aktusest võtavad nii Kerstini kui Katrina lapsed osa siiski Risti põhikoolis. Väike-Pakri kool nimelt on Risti põhikooli filiaal ehk peenemalt öeldes Risti kooli liitklass Pakri saarel.

Rohkem filiaale Risti põhikoolil ei ole. Mõte Väike-Pakrile Risti filiaal teha tuli direktor Jüri Alteri sõnul juba aasta tagasi, kui Kerstini ja Katrina lapsed saarel kaugõppega hakkama ei saanud.

Lapsed toodi mandrile. Detsembris viidi Janete-Kristelli ja Gregorit igapäevaselt Paldiski linna koolitarkust omandama. Alates 8. jaanuarist on nad Risti põhikooli nimekirjas olnud.

Avapauk 3. septembril

Õppetöö Väike-Pakri saarel läheb lahti 3. septembril. “Loodame, et me saame. Järgmise nädala algul me käime kindlasti korra veel seal ja vaatame üle, et õpetaja saaks oma asjad paika,” ütles Alter.

Marge Eenpuuga sõlmiti aastane tööleping. Palka maksab talle Lääne-Harju vallavalitsus. “Ühe aasta ma pean kindlasti vapralt vastu. Ma juba näen, et ma võiks seal vabalt olla kauem,” lubas naine.

“1930. aastate lõpus oli Pakri saartel 350 inimest ja väga tore kool. Seal oli 16 last. Ajalooliselt me läheme väga õigesse ratta tagasi,” arvas Alter.

Praegu on Pakri saartel lapsi vaid kaks – Gregor ja Jasser. “Ma loodan, et saartele tuleb veel mitu peret juurde ja laste arvud kasvavad. Hea, et need esimesed sammud on nüüd tehtud,” ütles Alter.