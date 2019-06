Kui 2017. aastal sai Vaida põhikool Harjumaa turvalise kooli tiitli, siis nüüd juunis pärjati õppeasutust Harjumaa kauneima ühiskondliku hoone tiitliga.

Direktor Piret Hallik ja majandusjuhataja Tiina Vihul näitavad uhkusega oma valdusi. “1863. aastal kogunesid Kolga talus esimesed kaheksa õpilast,” selgitab Hallik päris algust.

Tagasihoidlikest puumajadest, kus kool esimestel aastakümnetel pesitses, ei ole säilinud enamat kui mõned nostalgilised fotod. Praegu kasutusel olevad Vaida põhikooli hooned kerkisid aastatel 1959–2017.

Südamega maja

“Seda me hüüame hellitlevalt südameosaks,” ütleb direktor 1959. aastal valminud valgete seintega ühekorruselise hoone kohta, mida katab punane viilkatus. “See rekonstrueeriti ja renoveeriti neli aastat tagasi. Eks ta seda uut kuube ju vajas.”

“Siin on klassid ühiskonnaõpetuse, matemaatika ja loodusainete jaoks, kabinetid, õpetajate tuba, õpiabiklass, ruum tervisetöötajale, kantselei, õppealajuhataja ruum ja väike puhkesaal,” kirjeldab Vihul südameosa.

Südameosast paremale jääb aastatel 2015–2016 ehitatud mustjasroheline õppeplokk kooli sööklaga. “Meie õppeköök kodunduse tundideks on siinsamas,” selgitab Hallik. “Siin on ka kunstiklass, muusikaklass ja poiste tööõpetus,” lisab Vihul.

Südameosast vasakule ehitati 2017. aastal täiendav rohekasvalge plokk, mille rajamiseks tuli lammutada 1964. aastal valminud pika koridoriga kõrvalhoone.

“Siin on meil ruumid vene keele, inglise keele, eesti keele ja tütarlaste käsitöö tarbeks. Siin on ka eraldi ruumid esimese, teise ja kolmanda klassiastme jaoks, jõusaal, lugemissaal ja väike lavaga saal, kus antakse etendusi ja võetakse vastu külalisi,” täpsustab Vihul.

Tulevikuplaanid

Halliku direktoriks olemise nelja aastaga on põhikooli õpilaste arv tõusnud 109 pealt 140ni. “See on see väikese kooli võlu, et sa jõuad iga lapseni, pakud tegevust, märkad tema andekust, õpiraskusi ja toetad siis, kui vaja,” arvab ta.

Direktori sõnul mahuks koolimajja vajadusel isegi 216 last. Õpetajaid on 17, neist pooled omaenda kooli vilistlased. Arvukate remontide ja juurdeehituste järel on koolimajas ruutmeetreid nüüd 2530, aga loorberitele puhkama ei jääda.

Juba on plaanis 2002. aastal valminud spordisaali kaasajastada. Sellel nädalal kuulutatakse välja ehitushange maksumusega ca 400 000 eurot. Remont leiab aset juuli lõpust oktoobrini, selle maksab kinni Rae vald.

“Katus on vana ja vajab vahetust. Ventilatsioonitorustik vajab vahetust. Helisüsteem ei tööta. Aknad vahetatakse välja avatavate vastu. Välisfassaad laguneb, vahetatakse välja. Võimlemisõpetaja ootab juba ammu elektroonilist tablood ja paremat valgustust,” kirjeldab direktor spordihoone olukorda.

“Tänu juurdeehitustele on õpilaste juurdekasv olnud alates 2015. aastast märgatav. Loodame, et see nii jätkub ja kes teab, ehk on Vaida alevikus ka kunagi ujula,“ kõneleb Vihul, kes on ise samuti Vaida kooli vilistlane.

Direktor jahutab majandusjuhataja entusiasmi. “Ujula ei õigusta ennast kuidagipidi, seda kahjuks teha ei saa. Kuid me loodame tõepoolest, et rahvaarv selles rahulikus ja turvalises piirkonnas kasvab ning lähiümbruskonnas haridusteed alustavad lapsed leiavad tee Vaida põhikooli,” ütleb ta.