Keila kultuuripreemia saavad tänavu Riine Rozin ja Malle Saaroja. Nende 2013. aastal loodud käsitöö- ja kultuurisalong Vaarikas Vahukoorega pakub isetegemise võimalusi, korraldab kontserte ja kohtumisi.

22. veebruari aktusel antakse üle Keila tänavune kultuuripreemia. Samuti pärjatakse aasta tegija ehk linna 80. sünnipäeva kontserdi “Tähed Keilast vol. 2” korraldaja Margus Minn. Välja on kuulutatud ka linna mullune tegu ehk saja tamme pargi rajamine Jõeparki.

Salong Vaarikas Vahukoorega oli mullu sügisel nominent ka maakonna võimeka kodanikuühenduse tiitlile. Seda siiski ei pälvitud. See-eest saavad õed Riine ning Malle linna kultuuripreemia, mille suurus on 3000 eurot.

“Summa kulub ära Ohtu tee 5 asuva puumaja teisele korrusele. Sinna on tarvis osta soojapuhur. Alumisel on see olemas,” räägib Riine Rozin. Praegu tuleb perenaistel laupäeva hommikuste ürituste jaoks juba kell seitse ahju kütma hakata.

“Puhur on asi, millest oleme ammu unistanud, projekte kirjutanud ja esitanud. Aga ei ole võitnud. Nüüd tuli preemia õigel ajal, sest talv on talve moodi. Rendipindade seinad, põrandad ja aknad aga sooja suurt ei pea,” ütleb Riine.

Palju aitajaid

Tunnustus määrati nimeliselt kahele õele ehk MTÜ juhtidele. Riine Rozina sõnul on kaasa aidanud ja salongis toimetanud palju tublisid inimesi. Number üks toetaja on Rozina kinnitusel linna kogukond, kes salongis käib, kiidab ja ettepanekuid teeb. Kevadest 2013 oli kaua tegev Liivika Asumaa. Tänaseni aitab jõudumööda korraldada ning juhendab saviringi Kristi Elme. “Argo Aruvald teeb lastele käsitöötunde. Igal aastal korraldab ta jõulumaad, mõeldes lastele välja uusi masinaid. Ühel korral oli kommimasin, mullu mänguasja masin. Tänavuse aasta jõulumaale on juba järjekord,” rõõmustab Rozin. “ Siin peab tegema väga palju vabatahtlikku tööd. Ütleme ikka, et kui sa ise tubli pole, siis ellu ei jää.”

VAATA GALERIID SALONGIST SIIT

Kellele aga oleks naine ise tunnustuse andnud? “Raske küsimus, millele ma pole mõelnud. Aga Keila koogimaagia juhid on olnud tublid. Nad koguvad jõulude eel maiustusi ja viivad need abivajajateni. Vaat see liigutab ning on armas,” ütleb ta.

Tahtis oma asja

Salongi algus jääb kevadesse 2013. Toona toimetas Riine Rozin koos Anneli Pärliniga Hiirekese mängutoas. Naine juhendas seal beebide loovusringi ning nutikate emade käsitööklubi. Omad lapsed kasvasid tal aga aina suuremaks.

“Ma olen aga unistanud meisterdada koos tüdrukutega. Minul on aga pojad. Aga ka tüdrukutele ja neidudele peaks midagi tegema,” ütleb Rozin. Seepärast hakkas ta arendama käsitöösalongi. Rendipind leiti raudteejaama lähedal asuvas kahekorruselises puumajas aadressiga Ohtu tee 5.

Salongi perenaine Riine Rozin ütleb, et alguses tegutseti vaid esimesel korrusel.

Miks just Vaarikas Vahukoorega? “Mõlemad meeldivad. Magusat on ja tervislikku ka. Kuigi tihti otsitakse selle nime peale söögikohta. See toimetab siin vaid Keila päeval ning kunagi ka hoovilugude päeval,” seletab Rozin.

Peaaegu kuue tegutsemisaasta jooksul on salongis tehtud nii mõndagi. Ülakorrusel on korraldatud muusika- ja vestlussalonge. Külas on käinud muusikud Katrin Mandel, Ilona Aasvere ja Tõnu Timm, Siiri Sisask, Marko Matvere, Jaan Pehk, Marek Sadam ning näitleja Margus Tabor. Näidatud on filme ja kohtutud maailmaränduritega. Salongi tegevus jätkub ning lähiajal on tulemas üks huvitav vestlusõhtu.

Kodumaine käsitöö

Alumisel korrusel pühendutakse käsitööle. Seda tehakse ise, õpetatakse ning ka müüakse. Eelistatakse Keila ja selle lähiümbruse ehedat toodangut. “Tahame teha kohaliku nurga. Kus huviline saab osta magneteid, ehteid, nõusid, sepiseid, kudumeid, toitu ja õlut ning muudki. Neil võiks olla peal ka silt. Nagu on Raplamaa väärt toode,” pakub Riine Rozin välja. Odavale massitoodangule majas kohta ei ole, oodatud on ikka ehe ja oma asi.

Lastele ja nende vanematele korraldatakse laupäeviti hommikuid “Lastega teha võib kõike”. Seal on muuhulgas mängitud ka vanu mänge. “Viimati oli väga populaarne “Pikk nina”. Lõpuks jäi seda mängima vist kaks-kolm last,” rõõmustab Riine Rozin.