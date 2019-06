Harku valda, Vääna-Jõesuu küla keskele, olemasoleva kaupluse ja kooli vahele on kerkimas uus pood, kaupluseketi Meie Toidukaubad kauplus. Kuidas kavatseb uus kauplus juba ammu ennast sissetöötanud kauplusega konkureerima hakata? Vastab kaupluseketi juhataja Rein Reinvee

Mille poolest keti Meie Toidukaubad kauplused erinevad teistest kohalikest kauplustest?

Ajal, kui elu järjest linnastub, oleme üks erandlik kaubanduskett, kes arendab tegevust ka maapiirkondades ja väikeasulates. Oleme rōōmsad, et saame peatselt ka Vääna-Jõesuu ja kõigile lähipiirkonna elanikele ning möödasõitjatele pakkuda ostude tegemiseks nüüdisaegset väikepoodi.

Millal uue kaupluse avate? Kui suur tuleb kaubanduspind?

Uues poes on pinda 440 m2, mis võimaldab pakkuda ca 4500 Eesti enimmüüdud tooteartiklit. Kui kõik laabub plaanipäraselt, kavatseme uue poe avada juuli esimeses pooles.

Millega peamiselt kauplema hakkate, arvestades seda, et kohalikud elanikud käivad peamiselt tööl Tallinnas ja teevad oma igapäevased toiduostud teeäärsetest suurtest ketikauplustest?

Vaatamata sellele, et Vääna-Jõesuus on üks väikepood ja lähipiirkonnas veel palju teisi, on järjest rohkem neid, kes eelistavad suurlinna suurte marketite asemel teha oste kodupoest. Selle peamine põhjus on väikepoe suurusest tulenev ostumugavus, mida saab iseloomustada sõnadega: vähem rahvast ja vähem trügimist, kiire parkimine koos kiire poeskäiguga, kogukonna lastele ohutu poeskäik, tuttavad müüjad jne. Kui tekkis pakkumine omandada kinnistu Vääna-Jõesuus, polnud vaja kaua mõelda, sest nägime, et tegemist on jõuliselt areneva väikeasulaga, kus oli puudu üks kaasaegne, häid hindasid pakkuv väikepood.

Otse üle tee, vaevalt 100 meetri kaugusel on teine, ammu ennast sissetöötanud kohalik kauplus. Millega kavatsete ostjad üle meelitada või hakkate hoopis mingis vallas koostööd tegema?

Vääna-Jõesuus peatselt avatav pood on Meie toidukaupadele 70-s. Oleme harjunud olema naabrid paljude tublide konkurentidega, mistõttu arvame, et kliente jagub mõlemile. Üldjuhul tekib kahe kõrvuti paikneva poe puhul sünergia, mis on kasulik nii kogukonnale kui ka poodidele, sest konkurents hoiab poepidajad positiivses mõttes ärksana.

Olemasolev kauplus on avatud 24 tundi, kas kavatsete ka lahtioleku ajaga konkureerida, olles samuti terve ööpäev avatud?

Kunagi väga ammu on ka meil olnud ööpäev läbi avatud poode, nüüdseks on see aeg läbi. Suvel oleme avatud kella 10–21ni, hilissügisel ja talvisel ajal vähem.

Olemasolev kohalik kauplus on ümbruskonnas tuntud oma kõrgete hindade poolest. Kas usute, et suudate ka oma Vääna-Jõesuu kauplusse tuua normaalsed hinnad?

Me ei oska kommenteerida kohaliku poe hindu. Läbi 26-aastase ajaloo on meie kliendid positsioneerinud Meie Toidukaubad odavpoeks, mistõttu loodame soodsate hindadega üllatada ka Vääna-Jõesuu kogukonda.

KOMMENTAAR

Harju Elu palus uue kaupluse tulekut kommenteerida senise kaupluse Maksis juhatajal.

Svetlana Bõrkoval

Kaupluse juhataja: “Mis seal siis ikka, et teine kauplus kõrvale tuleb, eks konkurents on ikka edasiviiv jõud. Esialgu me oma kaupluses midagi muutma ei hakka, meie kliendid on juba ammu harjunud meiega, meile nii-öelda truud. Kas aga tulevikus midagi muutub, näiteks meie hinnapoliitikas, on vara veel öelda. Las uus kauplus avab enne uksed.