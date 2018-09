29. augusti õhtul pisut enne kella kuute leidis Vääna-Jõesuus Rubiini teel aset tõsine vahejuhtum. Aiast välja pääsenud koer Pelle ründas 63-aastase Reeda taksikoera ja naist ennast, rebides puruks tema vasaku käe. Tagatipuks lõi Pelle omanik, 49-aastane Marek, Reeta nii käe kui jalaga.

“Ma läksin koos lapselapse ja koeraga tütrele vastu, kes pidi bussi pealt tulema,” meenutab Reet. Bussipeatusesse mindi jala.

Taksikoer Oskar oli Reedal traksidega rihma otsas, 3-aastane lapselaps Hubert käekõrval. Bussipeatusesse jõudmiseks tuli mööduda Rubiini tee 17 majast. Selle aiast tormas välja 40 kilo kaaluv segavereline koer Pelle.

“Mu poiss Oliver tegi värava lahti. Ta nägi, et ma tulen autoga,” üritab Pelle omanik Marek süüd koera tänavale pääsemises oma 7-aastase võsukese kaela veeretada.

Peremees peksis ohvrit

“Ta tuli eest peale. Fakt on see, et ta esimesena ründas kõige väiksemat ja kõige madalamat ehk Oskarit, haaras ta lõugade vahele, raputas, vedas endaga kaasa. See kestis pikka aega. Ma ei saanud teda sealt kuidagi kätte,” meenutab Reet koerarünnaku algust.

“Ründaja koera peremeest välja ei tulnud. Lõpuks, kui ta sealt aiast suvatses välja tulla, siis tema reaktsioon oli praktiliselt olematu,” väidab Reet. Naise sõnul olevat Marek oma koerale öelnud: “Mine ära, mine koju.”

“Tema koer tuustis ikka veel minu väikest Oskarit, kes röökis ja kiunus valust, mida oli päris traagiline kuulata,” kirjeldab naine. “Siis see koera pilk pöördus järgmise väikese ehk Huberti poole. Ta hakkas juba hüppama.”

Et kaitsta lapselast, hüppas Reet Huberti ette. Seepeale lõi Pelle hambad Reeda vasakusse kätte õla ja küünarnuki vahele. “Siis hakkas peremees ka sekkuma, aga kuna ta koerast jagu ei saanud, siis ta leidis, et jube hea on rünnata mind,” ütleb Reet.

Pelle ehk Vääna-Jõesuu Baskerville`ide koer.

Naisele langes osaks Mareki sõim, lisaks lõi ta Reeda väitel teda rusikaga rindkere piirkonda ja jalaga vastu vasakut põlve. Oma sõnade kinnituseks näitab Reet sinikaid ülakehal ja jalgadel.

Mitu korda mees naist lõi? “Seda küsis ka politsei. Ma ei lugenud lööke. Sellises situatsioonis, kus sa pead kaitsma enda lapselast, enda koera ja iseennast, sa ei suuda tagantjärele kogu olukorda meenutada,” ütleb Reet.

“Ta toppis oma käe sinna kahe koera vahele. Sihukest asja ei tohi kunagi teha,” ütleb Marek Reeda kohta.

Mis puutub naise löömisesse rusika ja jalga, siis nüüd hakkab mees keerutama: “Väidetavalt, aga pealtnägijatest mitte keegi ei näinud.”

Mareki pisipoeg Oliver ütleb isa jutule siiski täienduseks, et isa olevat taksikoera omanikku tõuganud nõnda, et naine kukkus naabri aia peale. “Siis ajasime Pelle kaikaga koju.“

Ka Harju Elu reporteriga vesteldes võtab Marek korduvalt kaika pihku, aga paneb selle siis närviliselt jälle kõrvale.

Pahategija jälle koduaias

Reeda, taksikoera ja lapselapse päästsid kaks vene keelt kõnelenud ehitajat. Neist üks lükkas Pelle töökinnastega eemale ja laskis ohvrid Rubiini 30 krundile varjule. “Siis suutis see hullunud peremees ka oma hullunud koeraga ära minna. Täpselt samal hetkel ma helistasin ka loomulikult 112-te,” räägib Reet.

Heikki räägib jällegi teistsugust juttu: “Tõin talle toast rohtusid, et haava puhastada.“ Sellest olevat šokis naisterahvas keeldunud.

Politsei võttis kohapeal ütlused. Reet viidi järgnevalt Põhja-Eesti regionaalhaiglasse, kus ta käsi kokku nõeluti. Haava pandi dreen, tehti ka teetanuse vastane süst. “Sidumas käin iga päev,” selgitab naine.

Kui Reeta haiglas tohterdati, tuli politsei uuesti Rubiini teele ning võttis kaasa nii Pelle kui tema peremehe. Koer viidi Tallinnasse Sinirebase tänava loomade hoiupaika, aga juba 31. augustil anti ta koju tagasi.

Pelle omanik Marek endal süüd ei näe.

“Meil on sellised humaansed seadused. Agressiivset koera ei saa praegu panna magama ilma omaniku nõusolekuta,” ohkab Reet. “Teate, miks see koer minema viidi. See naisterahvas lubas koera lähima 24 tunni jooksul ära tappa,” väidab aga Marek.

“Omakohus ei ole kunagi lahendus, mitte kunagi,” ütleb Reet Harju Elule ja lisab: “Ma olen julge inimene, ma olen kaitseliitlane. Ma olen relva hoidnud, ma olen tulistanud märklauda.”

Pelle rünnaku järel ostis Reet Jahipaunast igaks juhuks piprageeli. Esmaspäeval käis ta menetleja juures, kes võttis täiendavaid ütlusi väärteo asjus.

Koerasaaga ei ole naise jaoks sugugi veel lõppenud. Mitu korda päevas võtab ta antibiootikume, samuti valuvaigisteid Ibumetin ja Sopadeine. “Esimestel päevadel vajasin ma abi ka riietumisel,” meenutab Reet.

Probleeme varemgi

“Seesama koer ründas 1. augustil,” meenutab Reet. Sedapuhku olid rünnaku objektiks Maarja, tema elukaaslane Aron ja lapselaps Hubert, kes sõitsid ratastega. “Valda sai teavitatud. See ei olnud esimene kord.”

“Koer jalutas rahulikult neist mööda, ei vaadanud ka nende poole,” väidab Marek. Mees tunnistab samas, et 1. augusti juhtumi asjus tehti talle arupärimine Harku valla poolt.

“Vallavalitsuse teenistuja tegi kontrollkäike, kuid sel ajal oli koer alati hoovis kinnis,” kommenteerib Harku valla pressiesindaja Liina Rüütel.

Eelmise aasta suvel ründas Pelle Rubiini 16 majas elavat last. “Tema ema sõnade kohaselt laps ei julge enam siit otse Vääna-Jõesuu kooli minna, käib kuskil läbi teiste ühistute kaudu ringiga,” ütleb Reet.

Ehkki Mareki väitel hoiab koer tema poega Oliveri, selgub jutu käigus muudki. “Jooksis poisi jalge vahelt läbi nii, et poiss tegi salto,” meenutab mees ühte vahejuhtumit. “Ma kukkusin selili maha ja ei suutnud silmi lahti teha,” lisab Oliver.

“Kui koer on rünnanud korduvalt inimesi, tal on sõna otseses mõttes vere maitse suus, siis millegipärast ma arvan, et see ei muutu,” arvab Reet.

“Miline koer on rahulik? Selline koer, kes padja peal magab ja kodu ei valva? Kõik koerad on kurjad! Mida kõvema häälega, seda parem. Et vargusi ümberringi ei toimuks,” on Marek resoluutne.

“Kuna selles peres ei osata loomi treenida või treenitakse nad meelega vägivaldseks, siis esimese asjana tuleks neilt ära võtta loomapidamisõigus. Ma olen kindel, et karistus sellele loomaomanikule tuleb. Iseasi, kas see teda mõtlema paneb,” lõpetab Reet.

KOMMENTAAR

Marie Aava

Politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja

Juhtunu osas on alustatud nii väärteo- kui ka kriminaalmenetlust. Kriminaalmenetluses uuritakse asjaolu, et 49-aastane mees lõi tekkinud konflikti käigus 63-aastast naist. Naine sai kergemaid vigastusi. Kriminaalasjas on mehele esitatud kahtlustus kehalise väärkohtlemise toimepanemises.

Koera ründe osas on alustatud väärteomenetlust kohaliku omavalitsuse (antud juhul Harku valla) poolt kinnitatud koerte ja kasside nõuete pidamise eeskirja rikkumise alusel. Selle eest näeb seadus ette rahatrahvi maksimaalselt kuni 800 eurot. Kui väärtegu saab tõendatud, peab selle peab tasuma koera omanik. Koer kuulus 49-aastasele mehele.

Uurimised käivad ja kogume hetkel täiendavat infot. Politseiuurijad peavad üle kuulama veel mitmeid osapooli, mistõttu detailsemat infot konflikti tekkepõhjuste ning muude asjaolude kohta hetkel avalikkusega jagada ei saa.