“Kui korvpallisaalid üle Eesti kipuvad olema ühelaadsed, siis see saal on iseloomuga,” arvab korvpalliklubi Viimsi/Estover juhatuse liige Tanel Einaste.

Viimsis avati möödunud laupäeval pika korvpallipäevaga Karulaugu spordikeskuse korvpalliareen. Päeva naelana alistas kohalik KK Viimsi/Noto esiliiga heitluses ühe punktiga lähikonkurendi ja eelmise kahe hooaja esiliiga võitja Betoonmeistri, keda juhendab Eestis rahvusmeeskonna peatreener Tiit Sokk.

Korvpalliklubi Viimsi/Estover juhatuse liige Tanel Einaste pidas mõlemat – nii võitu, millega katkestati kolmemänguline kaotuste seeria, kui areeni ametlikku avamist – omamoodi oluliseks.

“Pärast seda, kui meil ühes mängus said kaks põhimängijat vigastada, on olnud raske. Tuli paha seeria, kolm kaotust järjest, seetõttu oligi hea meel, et laupäeval suutsime selle seeria murda ja võita esiliiga kahe viimase hooaja parimat,” rääkis ta.

Mänge on KK Viimsi/Noto uues korvpallisaalis pidanud tegelikult juba septembrist saadik, ametlik avamine nihkus erinevate asjaolude tõttu aga detsembri alguseks. “Tegime piduliku avamise, et tänada, neid, kes on meiega 16 aastat koos olnud,” ütles Einaste.

Avamisel viskas palli mängu Viimsi vallavanem Siim Kallas, kes meenutas, et erinevalt tänastest Viimis lastest polnud temal omal ajal korvpallitrenni võimalik minna. KK Viimsi gruppides käib praegu korvpalliharidust saamas üle 500 lapse.

Kõik ühes kohas

Oma korvpallisaali olemasolu tähtsust pole võimalik KK Viimsi jaoks ülehinnata, leidis Einaste. Peale selle, et juure saadi trenniaegu, asub nüüd kogu organisatsioon ühes kohas. Lühidalt võib öelda, et seni kindla eluasemeta KK Viimsi jõudis lõpuks oma koju. Ja kuivõrd vähemalt praeguse seisuga on tegu ainsa Harjumaa kossutiimiga, kellel kindel plaan jõuda kõige kõrgemale tasemele ehk meistriliigasse, ei saagi vähemaga leppida.

“Et meie kontor on nüüd otse saali kõrval, tekkis esimest korda reaalne klubi tunne – ühes kohas on kontor, saal, treenerid, lastevanemate koosolekud. Kogu Viimsi korvpallikogukond on nüüd siin, ühes kohas,” rääkis Einaste.

Avamängus võitsid viimsikad Betoonmeistrit. Foto KK Viimsi

Oma saal tähendab ka oma vastutust. Kui seni peeti kodumänge Viimsi kooli võimlas, siis päeva lõpuks, mil mängud tavaliselt toimusid, oli põrand kõigi kehaliste kasvatuste tundidega muutunud kasutuskõlbmatuks. “Libe,” selgitas Einaste. “Ja sellised detailid on väga olulised.”

Kodukord uues saalis on karm – välisjalatsid on väljakul keelatud ja vastavat seletus- ja ennetustööd tehakse kooliõpilastele riigigümnaasiumist, kes käivad lähedalasuvast koolimajast Karulaugu spordikeskuses kehalise kasvatuse tundides.

“Kvaliteet on suurim erinevus eelneva ajaga – klubil on nüüd oma riietusruumid, oma põrand, korvid, kontor, suurepärane valgustus. Atmosfäär on hea – kui paned suured tuled saalis põlema ja vaatad, siis saad aru: see on omanäoline ja iseloomuga väljak,” rääkis Einaste.

Meistriliiga on sihiks

Alati ei piisa kodusaali erilisest atmosfäärist, et mänge võita, eriti kui sekkub ebaõnne karm kämmal. Tänavusel hooajal polegi KK Viimsi/Notol olnud sellist perioodi, kus oleks saanud põhitegijatega trenni teha ja mängida, märkis Einaste. “Aga oleksid ei maksa, kevadel tuleb ikkagi võimalikest parim tulemus realiseerida,“ ütles ta.

Lihtsalt öeldes on Eesti korvpallimeistrivõistluste esiliigas selline seis, et üks klubidest – Rakvere – on teistest natuke üle. Play-offi pääseb kevadel kaheksa parimat ja kuivõrd kaheksandale kohale jäänud klubi kohtub juba veerandfinaalis põhiturniiri parima ehk suure tõenäosusega Rakverega, on Viimsi eesmärgiks olla seitsme seas. Iga samm veerandfinaalist edasi on juba boonus, sest tänavu veel täie tõsidusega meistriliigat ei sihita. “Pigem vaatame homsesse päeva, järgmisesse hooaega ja üritame aina rohkem oma noormängijaid sisse tuua,“ selgitas Einaste.

Ka riietusruum on nüüd meeskonnal täiesti oma. Sinna peaks Einaste sõnul veel tulema ekraanid videoanalüüsiks, aga siiani pole leitud firmat, kes ka korvpalliklubi logo ekraani külge suudaks kanda.

Samm meistriliigasse ei tähendaks ainult sportlike saavutuste taseme tõstmist. Tänavuste meistriliiga klubide kõige tagasihoidlikumad aastaeelarved on 150 000–200 000 eurot. KK Viimsi/Noto saab praegu sellistest summadest vaid unistada.

“Vaadates Leedu poole, kus igal klubil tuleb pool eelarvest kohalikult omavalitsuselt, siis peavad meistriliigasse jõudes ka vald ja kogukond olema valmis rohkem panustama. Siis võime olla kindlad, et meistriliigasse on asja,” võttis Einaste olukorra kokku. Näiteks praegu kehtib Viimsi vallas kord, et valla esinduvõistkondi olenemata spordialast toetatakse 15 000 euroga aastas.

Tänase seisuga on KK Viimsi/Noto esiliigas 6. kohal, võidetud on viis ja kaotatud neli mängu. Järgmine kodumäng uues saalis toimub 11. jaanuaril G4S Noorteliiga tiimiga.