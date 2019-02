Kuigi vinüülplaadile on ennustatud aastakümneid kadu, näitab tegelik elu midagi muud. Aastakümnete tagant ilmuvad välja eestlaste ja Eesti esinejate seniteadmata LP-d ja singlid, kodumaal ilmub samuti hulk vinüüle. Plaatidel hoiab silma peal rahvusraamatukogus töötav Marika Koha.

Eesti rahvusraamatukogu ilmutas septembris 2011 põhjaliku kataloogi “Eesti vinüülplaadi diskograafia 1954-2010”. Selle koostasid Jõelähtmest pärit Marika Koha, viimsilanna Rena Tüür, Katre Riisalu ning Nansi Leppik. Kokku ilmus nendel aastatel kodumaal ligi 1400 ning välismaal veel 300 vinüülplaati eestlaste või Eesti artistide erineva loominguga. Sellest kirjutas Harju Elu 9. septembril aastal 2011.

Eelmine kümnend näitas, et vanade plaatide aeg on ilmselt läbi. Peale tungisid kõikvõimalikud muud helikandjad. Vinüüle ilmus harva ning sedagi tihti vaid nišimuusikaga. “Selline elektrooniline muusika või alternatiiv,” lisab Marika Koha rahvusraamatukogu kunstide osakonnast.

Praegu on Eesti ning ka piiritagune vinüüliturg kosunud. Plaate pressitakse rohkelt ning muusikat leiab nendelt seinast seina. Alates ansamblite ning solistide esitatust pop- ja rokkmuusikast kuni sügavate klassikateosteni.

Kaheksa aastaga on lisandunud kokku 458 Eesti-ainelist vinüülplaati. Nendest 170 ilmunud aastani 2010 ning 288 plaati vahemikus 2011-2018. “Varasemast ajast saame plaate juurde Eesti erakollektsioonidest. Kuid ka mujal on selliseid fanaatikuid, kes nn saviplaate koguvad,” ütleb Koha. Tema sõnul on vinüülplaatide kõla pehmem ja elavam kui CDl või muul elektroonilisel helikandjal. Nende ümbrised on suuremad ning kujundus või foto paremini näha.

Indra, Miller ja Randpere

Raamatukogu riiulitele on lisandunud nii mõnigi põnev plaat. “Toredad on lauljatar Miliza Korjuse üheksa plaati. Osad tema sooloplaadid, osad aga kogumikud. Üks plaat on sootuks ümbriseta. Need on pärit 1950ndatest ja ilmunud toonasest NSVList väljaspool,” räägib Koha.

Lisaks on kogu saanud välis-Eesti pianisti Armas Maiste ehk Art Maiste plaadid. 1929. aastal sündinud muusik elab Kanadas ja on salvestanud jazzi ning klassikalist repertuaari. “Meil raamatukogus olid varem tema lood vaid CDl,” lisab Koha. Jugoslaavias elas Eestist sinna kolinud pianist Arbo Valdma. Tema sealsed vinüülid on ka nüüd raamatukogus.

Indra ning J.M.K.E. vinüülid.

Rootsis ja Prantsusmaal tegutsenud diskotäht Indra Kuldasaar andis 1990ndate keskel välja vinüülsingleid. 2011 ilmunud kataloogis oli tema plaadid mainitud ning raamatukogus ka tema loomingut CDl. Nüüdseks on olemas ka vinüülid. Ell Tabur ehk New Yorgi Eesti maja perenaine on salvestanud kaks LP-d. “Üks ehk “Lepatriinu” oli kataloogis. Teist mitte. On lisandunud veel EELK Stockholmi ja Vancouveri Eesti koguduste muusika LPd,” rõõmustab Marika Koha.

Noored Leila Miller ning Valdo Randpere enda Rootsi plaadil.

1980ndatel Rootsi elama läinud Leila Miller ja tänane riigikogu liige Valdo Randpere salvestasid tütrele pühendatud LP, mida rahvusraamatukogul polnudki. “Seda liigub väga vähe. Plaat on pärit erakogust,” teab naine.

Lenin, Lennon ja eestlased

2011. aastal kinnitasid Koha ning Rena Tüür, et küllalt vähe on andmeid näiteks Georg Otsa väljaspool Eestis salvestatud plaatide kohta. Vahepeal on kogusse lisandunud Otsa kaheksa plaati, mis on antud välja Soome turule. Kogumikel on näiteks laulud “Saaremaa valss”, “Üksildane suupill”, “Elu, armastan sind”, “Sevastoopoli valss”, “Uus paat”, “Õhtud Moskva lähistel” jne.

“Kogumikke ei olnud kataloogis. Seal olid vaid laulja sooloplaadid. Lisaks ilmusid Soomes kogumikud Eesti rahvamuusikast, kus leiab ansambli Collage “Räditantsu”, “Uni tule…” ja “Taagepera polka”. Lisaks kinkis Vaiko Eplik kogule ansambli Virmalised Rootsis ilmunud LP.

Neeme Järvi on plaadistanud palju kodumaist muusikat.

Lünki kurtsid naised toona ka omaegse ühe kuuendiku planeedi iidolite Anne Veski, Jaak Joala, Tõnis Mägi ja Gunnar Grapsi plaatides. “Oleme vahepeal saanud ühe Moskvas välja antud Jaak Joala plaadi, kus ta esitab David Tuhmamovi laule. Marju Länik on ka Moskvas LP salvestanud,” ütleb Koha. Sootuks huvitab LP tuli välja Prantsumaalt. Seal anti 1980ndate lõpul välja kogumik “Lenin ja Lennon”. Eesti esinejatest on sellel Singer Vinger lauluga “Kalkar” ning Ultima Thule “Tuvi jäljed tuulepluusil”.

Uuem aeg on toonud Eestis tegutsenud ansambli Ne Ždali kaks LP-d. “See oli Vene teatri ansambel. Tänaseks on enamus selles osalejaid Eestist lahkunud kas Iisraeli, Saksamaale või mujale,” teab Koha. Soomes välja antud vinüülidest on lisandunud J.M.K.E ja Röövel Ööbiku suhteliselt haruldased LPd. Ansambel Vennaskond andis 1990ndatel vinüüle välja. Näiteks album “Vaenlane ei maga”. Lisaks on tulnud ka Jaan Kumani ansambli kogumik-LP.

TEAVE: Väsimatu Eesti muusika salvestaja Neeme Järvi

• Aastal 1980 lahkus toonasest NSVList dirigent Neeme Järvi. Peatselt hakkas mees firmaga Chandos salvestama CDsid. Toona oli selline helikandja suur uudis.

• Paralleelselt CDga ilmus aga mitmeid Järvi LPsid. Näiteks Šoti rahvusorkestriga salvestatud plaat on ka rahvusraamatukogus. “Selle kaanel on Tallinna vaade. Järvi salvestas toona palju Tubinat, Ellerit, Tormist ja Pärti,” ütleb Marika Koha.

• Viimasel kümnendil on teiste hulgas isandunud Eestis välja antud Orelipoisi, Metsatöllu, Põhjakonna ning ka Ruja kolmik-LP.