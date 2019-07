Kas ühes kogukonnas ja külas on võimalik põimida ökoloogiline mõtlemine moodsaima tehnoloogiaga; kas ühe katuse all saavad tegutseda rahvusvahelise haardega ärimehed, teadlased ja meditsiinidoktorid?

Hiljaaegu naasis Itaaliast, sealse Elava Eetika Kogukonna korraldatud üleilmselt ökokülade sümpoosiumilt Toivo Aalja, Lilleoru kogukonna üks juhtidest.

„Nagu ikka, olid sellelegi kokkutulekule tulnud huvilisi kogu maailmast, umbes 200 aktivisti kõikidelt kontinentidelt, väga paljudest riikidest, Kanadast Austraaliani ja Uus-Meremaast Šotimaani,“ kõneleb Toivo Aalja Itaalias kohatud “uue ajastu” aktiviste. Nende seas oli ka palju rahvusvahelisi teadlasi erinevatelt aladelt.

Arutleti teemadel, kas meid on lisaks kliimasoenemisele ootamas ökoloogiline katastroof ja mida saame teha koostöös gruppidena, et maailma muuta. Tõdeti, et ka iga inimene üksikult saab midagi teha ökoloogilise katastroofi vältimiseks, aga koos, gruppide või kogukondadena tegutsedes on meil märksa rohkem väge. Aruteludest võtsid osa ka ÜRO eksperdid ning diplomaadid. Õpiti tundma ka grupistegutsemise erinevaid tehnikaid, leidmaks jätkusuutlike lahendusi.

Elektriauto kõrvuti hobustega

Toivo Aalja, kes on külastanud paljusid kogukondi maailma erinevates riikides, tunnustas Elava Eetika Kogukonda just elu erinevate tahkude oskuslikul põimisel.

„Ärimehed on ühtlasi joogaõpetajad, külatänaval seisab moodsaim elektriauto kõrvu hobusega, vana loomalut on ümber ehitatud astronoomia ja astroloogia õppekeskuseks,“ kõneles Toivo Aalja kogetust.

See, Rooma ja Firenze vahepeal, Umbria maakonnas ajaloolise Citta Della Pieve väikelinna ümbruses paiknev kogukond alustas 39 aastat tagasi, mil tosin kõige erineva taustaga inimest, keda liitsid huvi elu edendamise alternatiivsed vormid ja inimgrupi potentsiaal maailma muutmisel, samuti jätkusuutlik eluviis, ostsid ära mõned vanad talud, et kogukonnana koos eksisteerides viia ellu oma põhimõtteid. Ehk leida arengutee, mis rahuldab praeguse põlvkonna vajadused ja püüdlused, seadmata ohtu tulevaste põlvede samasuguseid huve.

Jätkusuutlikku kogukonda on püütud saavutada moel, et oleks tasakaal või kokkupuutepunkt kultuurilise, sotsiaalse, ärilise- ja ökoloogilise valdkonna vahel.

Uks kaasteelistele lahti

„Kogukonnas hakkasid koos elama kirjanikud, kunstnikud, teadlased, arstid, infotehnoloogia spetsialistid, ärimehed. Näiteks üks asutajatest, Bartoli, oli astroloog, kes tundis huvi kosmoses toimuva vastu. Grupis oli ka mitu arhitekti, kes siis projekteerisid küla geomeetria algtõdesid arvestades. Mitu kogukonnaga liitunud psühholooogi on Šveitsi tuntud psühhoanalüütiku Jungi tõdede järgijad ja propageerijad,“ kõneleb Toivo Aalja Itaalias kogetust.

Et kogukonnaga on liitunud ka mitu edukat ärimeest, kes oma tegevuses on seadnud eesmärgiks mitte ainult kasumit teenida, vaid pidada silmas maailma jätkusuutlikkuse ehk sihipärase arengu printsiipi, mis parandab inimeste elukvaliteeti kooskõlas loodusvarade ja keskkonna talumisvõimega, siis on kogukond ka majanduslikult väga võimekas. Ja see paistab silma nii nende elamutest kui avalikest hoonetest – koolidest, kauplustest, spordisaalidest, kinnitab Toivo Aalja.

Tänaseks on rajatud ka 14 õppeasutust , mille hulgas lisaks põhiharidust andvale on ka erinevad spetsialiseerunud koolid, näiteks jooga, psühhoteduste ja tervendamise kool. Samuti viiakse läbi surmaeelset abistavat teraapiat, et inimene, kes on teada saanud oma fataalsest haigusest, võiks oma viimased allesjäänud kuud elada stressivabalt.

Kogukond, mis aastaid tegutses võrdlemisi suletuna, kuhu uusi liikmeid naljalt ei võetud, on tänaseks mõistnud, et see tee pole jätkusjuutlik ja on end nüüd kaasteelistele avanud. See on viinud kiire liikmelisuse kasvule. Kogukonda kuulub ligi 750 liiget kogu maailmast, mõnest vanast talumajast on saanud asum, mis paikneb maaililistel küngastel ümber Citta Della Pieve väikelinna oliivipuude salus viinamarjaaedade vahel.

Kel Rooma linn ja Capri saar nähtud, võiksid julgesti väisata seda väikelinna ja tema kogukonda. Hätta seal ei jää. Maagiliselt mõjuvad sõnad Balti kett ja Laulev revolutsioon, maailmakoristus Clean Up World ehk Eesti versioon Teeme Ära. Nende sõnade teadjaile on öömaja alati olemas, teab Toivo Aalja