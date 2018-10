Kes võinuks arvata, et vanamemm, kes iga päev mööda külavaheteed läbi metsa mere äärde jalutab, ühel päeval mere äärest enam tagasi ei jaluta. Lillled, mida ta alati korjnud oli, seekord korjamata jäävad. Ja ta ise leitakse mõni päev hiljem mereäärselt võssa kasvanud aasalt surnuna.

Nagu suur oranž apelsin rippus neljapäeva, 20. septembri õhtul kuu hästi madalal, otse Vääna-Jõesuuu metsade kohal. Nagu oleks tuulest lükatuna kõrgetesse kuuselatvadesse kinni jäänud. Nii suurt ja nii madalale laskunud verevat kuud polnud siin ammu olnud. Loomadki olid rahutud – koerad haukusid. Täiskuu, mõtles küllap nii mõnigi kuu-uskne, midagi peab täna juhtuma.

Apelsinikumane õhtu

“Sel õhtul, kui abikaasa tuli koju ja ütles, et ema on jalutama läinud, siis ma kohe tundsin, et nüüd on midagi halvasti,” kõneleb Janika Laanaru, Vääna-Jõesuust natuke Türisalu poole jääva Naage küla elanik. Tema ema, 87 aastane Illa-Koidula armastas ikka jalutamas käia. Kõndis koduaiast välja, liikus metsa vahele jäävat jalgrada Jahilossi teele, keeras sealt üle Rannamõisa-Klooga maantee mere poole. Et mereäärse metsa segamatus rahus metsalilli noppida.

“Hakkasin sel õhtul ise autoga paaniliselt ringi sõitma, tiirutasin mööda neid teid, kus teadsin, et ta ka vahel käib,” mäletab tütar seda ema kadumise õhtut.

Viimane inimene, kes kodustest Illa-Koidulat nägi, oli Janika Laanaru äi. Tema sõitis väravast välja keskpäeval, sulgedes hoolikalt värava.

“Emal polnud viimasel ajal mäluga enam kõik korras,” räägib tütar. “Suve keskel, juulis, jalutas ta kodust poolteise kilomeetri kaugusel asuva poeni. Õnneks inimesed märkasid, et vanainimene ei leia õiget teed, helistasid politseile, politsei tõi ta koju,” meenutab tütar suve keskpaika. Kuu aega hiljem sõidutasid naabrid ringiekselnud Illa-Koidula autoga koju.

“Peale seda panime värava nii, et ema saaks ainult koduaias jalutada, mitte omapead ekslema minna. Aga sel õnnetul neljapäeval sai ta värava kuidagi riivist lahti,” arutleb tütar.

Kella kolme paiku nähti Illa-Koidulat kodust mitte kaugel, mere äärde jääval Rehe teel elumajade vahel. Aga et ta oli seal varemgi ekselnud, siis ei pööratud tälle tähelepanu.Rohkem ei näinud Illa-Koidulat teadaolevalt keegi. Vähemalt elavana mitte.

Algas otsimine

Õhtu edenes, täiskuu oli kuuselatvadest lahti lasknud, seisis kõrgemal.

Varsti tulid külateele politseinikud bussiga. Sõitsid sama teed, kus päeval oli nähtud Illa-Koidulat minemas mere poole. Et oli juba pime, valgustasid bussil olevad prožektorid metsa. Buss sõitis aeglaselt, väga aeglaselt – et midagi märkamata ei jääks. Eks nüüd ole õhtul maanteel toimunud avariipaigast keegi kahtlane põgenenud, varjab ennast metsas, arvas nii mõnigi külaelanik, kes avariist kuulnud oli ja politseibussi märkas.

“Seda vanainimest teadsid kõik, alati oli ta nii puhas, nii hoolitsetud!”

“Kui adusin, et autoga tiirutades ema ei leia, helistasin politseisse,” meenutab Janika Lanaru. Ise otsis tütar ema edasi, jala ja taskulambiga mere äärest.

“Teadsin, kus ema armastas jalutada. Olin seal lapsena temaga koos palju jalutanud, aasalt lilli korjanud,” meenutab tütar. Kuigi Türisalu panga-alune mereäärne aas on ammu tihedasse võssa kasvanud, armastas Illa-Koidula seal ikka käia lilli korjamas.

“Natuke peale kella üheksat helistas abikaasa, et tule ruttu koju, politsei on siin, tahab minuga plaani pidada,” räägib Janika Laanaru, keda kodus ootaski kuus politseipatrulli. Rühma juht kinnitas, et neil on ka helikopteri võimekus. Samuti kasutavad nad otsingutel soojustundlikke kaameratega droone.

“Minuga vesteldi põhjalikult, et aru saada, kus ema liikuda võis, kust alustada. Politseiga olid liitunud ka vabatahtlikud, seitse-kaheksa inimest. Teadsin, et ema hoidis majade juurde, teede lähedusse, sügavasse metsa või võpsikusse ta reeglina ei läinud, kartis. Seda kõnelesin ka politseile,” meenutab Janika Laanaru. Temal koos abikaasaga paluti otsingute alale – Rehe tee piirkonda, kus kadunut viimati nähti, mitte minna. Et ülearused liikuvad ja soojust kiirgavad objektid drooni otsinguid ei segaks.

“Meie abikaasaga käisime siis oma lähedast suvilakoperatiivi läbi, kontrollisime kolm tundi tühje maju ja kuure,” kõneleb Janika Laanaru.

Droonilt saadigi varsti signaal, aga kontrollimisel leiti ühe talu koer…

Vargad ja õed Sõnajalad

Kella poole kaheteistkümne paiku öösel hakkas Vääna-Jõesuu küla Türisalu panga poolses otsas, Rehe tee kandis, kostma koperdavat müra, mis aina valjenes ja valjenes, täiskuuöös tukkuvate majade kohal lõpuks kõrvulukustavalt valjuks muutus. Korraga olid jalul terve küla.

“Mis meil lahti on? Keda või mida see helikopter siin võimsate prožektoritega otsib?” ilmus kogukonna suhtlusvõrgustikus esimene päring. “Keda või mida otsitakse?”

Lilia Meri kodu lähedalt Rehe tee lõpus: siit vähem kui saja meetri kauguselt leiti Illa-Koidula surnukeha.

“Meie maja kohal rippus see pea viis minutit, õuel ja majas sees oli valgem kui päeval,” kirjutas Lilian Meri, Rehe tee elanik.

“Meil ju presidendi suvila, kindlasti murti sisse, nüüd otsitakse suurte jõududega kurjategijaid,” kahtlustas keegi.

“Ehk on õed Sõnajalad teel Vääna poodi, masin kaotas aga juhitavuse, tiiirleb nüüd siinsamas,” üritas keegi nalja visata.

Siis kirjutas aga teadjam inimene: “Naage külast hommikul kodust välja läinud Illa-Koidula pole tagasi tulnud. Tundemärgid: sale kehaehitus, hallid pikemad juuksed, seljas erkpunane seelik, jalas rohelised dressipüksid.”

“Teadsime kohe kõik, kellega tegu, seda vanainimest teadsid kõik,” meenutab Lilia Meri. “Alati oli ta nii puhas, nii hoolitsetud!” Paljud FB-kommuuni liikmed ohkasid kergendatult – ei jooksnud mõrtsukad või eluohtlikud röövlid mööda küla ringi. Võinuks magama minna, kui ainult see helikopter…

Teine otsingupäev

Politsei ametliku teate põhjal lõpetasid kümme politseinikku, viis vabatahtlikku, droon ja helikopter otsingud kell viis hommikul.

“Ärkasin kell kuus, kuulsin et politsei oli hiljaaegu lõpetanud – ka staap oli meie maja juurest kadunud – ja hakkasin siis ahastuses jälle üksinda metsateid läbi sõitma. Keskpäevani. Siis kuulsin taas helikopteri mürinat,” meenutab Janika Laanaru teist otsingupäeva.

Enam ei lennanud helikopter Rehe tee ja selle lähiümbruse kohal, tehti laiemaid ringe, vaadati põhjalilult üle Türisalu pangal olevad vana raketibaasi varemed.

Laupäeva, kui enam ühtegi politseinikku ega teist otsijat näha polnud, üritas meeleheitel tütar hädaabi numbri 112 kaudu politseiga ühendust saada, uurida otsingute kohta.. Kui ta lõpuks politsei välijuhini jõudis, sai selgeks, et aktiivne otsimine on lõppenud, politsei reageerib vaid kindlale signaalile. Aga Janika Laanarule anti ka endale signaal: soovitati ühendus võtta sihtasutusega Kadunud, kes samuti kadunuid otsib.

“Helistasin siis sihasutusse, sain ühenduse selle tegevjuhi Aare Rüütliga. Rääkisin oma loo ära. Aarel õnnestus veel sama päeva, laupäeva õhtuks rühm vabatahtlikke kokku saada. Kohtusin nendega Vääna-Jõesuu poe juures. Meie esimene plaan oli läbi kammida kõik sinna kanti jäävad tühjad suvilad. Seda me ka tegime. Põhjalikult. Lõpetasime kell kaks või kolm öösel vastu pühapäeva.”

Saladuslik noormees

Otsijaid Vääna-Jõesuu poe juures oodates kohtas Janika Laanaru tundmatu noormehega, kes tundis huvi, keda nad otsivad, mis sellest inimesest teda on, kus ta liikus ja kus teda viimati nähti.

“Kõik väga tähelepanelikult ära kuulanud, ütles noormees väga veendunult, et Illa-Koidulat tuleb otsida sealtsamast Rehe tee lähedalt, kus teda viimati nähti. Ta oli veendunud, et droon sealsest võsast läbi ei võta,” meenutab Janika juhuslikku kohtumist.

Järgmise päeva, pühapäeva hommik oli hästi vihmane. Kas inimesed ikka tulevad kodudest välja, tema ema otsima, muretses kadunu tütar.

“Tulid,” ütleb ta, “Kõik kes laupäeval olid ja lubasid pühapäevalgi tulla, olid kohal. Neil oli väga tubli ja taibukas juht, Helina nimi.” Tema hakkas pühapäevalgi korraldama.

Otsimisrühma juht, kes leidis Illa-Koidula, Helina Veelmann on kindel: see, et kadunud vanainimest kohe ei leitud, on kellegi tegemata jäänud töö.

“Kuigi meil olid politseilt saadud kaardid, mis näitasid, et Rehe tee lähiümbrus on väga põhjalikult läbi otsitud, otsustasime uuesti kontrollida. Alustasime maanteelt, Naage bussipeatuse juurest, liikusime läbi võsa ahelikus mere poole,” meenutab Helina Veelmann.

Ei jõudnudki otsijate ahelik seda võsssa kasvanud aasa pidi mereni. Enne tuli aheliku Rehe tee poole jäävalt paremalt tiivalt teade: kadunud inimene on leitud. Illa-Koidula lamas elutult põõsa all, paarkümmend meetrit Rehe tee otsast, ehk sadakond meetrit kohast, kus teda viimati nähti.

Kohale kutsutud kiirabi tuvastas surma põhjuse: alajahtumise Millal surm täpselt saabus, see küsimus on veel vastamata.

Vastuseta jäänud küsimused

Kui palju maksab kadunud inimese otsimine?

Politsei pressiesindaja Seiko Kuik: Kopteri lennutund maksab orienteeruvalt ehk olenevalt kütuse hinnast 3200 eurot. Drooni lennutamine ei maksa midagi peale esialgse hinna. Politseinikud teostavad otsinguid töö ajal, mis ei too politseile lisakulusid. Vabatahtlikud teevad seda vabast tahtest ning PPA varustab neid toiduga.

Sihtasutus Kadunud juhataja Aare Rüütel: Kuigi vabatahtlikud käivad otsimas vabast ajast, oleme arvutanud ühe keskmise otsingupäeva maksumuseks 1000 eurot Üheksa aasta jooksul oleme osalenud 150 otsingus. Keskmiselt iga 21 päeva tagant tuleb uus otsing. Meie andmebaasis on 834 vabatahtlikku, kes kõik saavad teavituse, kui mõni inimene kaduma läheb.

Kuidas sai juhtuda, et kadunuke leiti väga lähedal kohale, kus teda viimati nähti ja mille politsei oli oma kaardil juba “oranžiks” värvinud, see tähendab põhjalikult läbiotsituks kuulutanud?

Politseilt vastus puudub.

Sihtasutus Kadunud juhataja Aare Rüütel: Oleks politsei varem meid kaasanud, oleksime paiga jala läbi kamminud. Ja kadunu leidnud. See on elementaarne.

Otsimisrühma juht Helina Veelmann: See et ei leitud kadunut kohe, oli lihtsalt kellegi tegemata töö.

Lilia Meri, kohalik inimene: Illa-Koidula ei olnudki alguses seal, kust ta lõpuks leiti. Tal oli nii erksavärvilised riided, et kopterilt, mis tegi öö valgemaks päevast, oleks teda kindlasti märgatud.

Kas mälupuudega inimesele võib kohustuslikus korras riputada näiteks kaela jälgimisseade?

Sotsiaalkaitseminister Kaia Iva: Kohustuslikus korras kellelegi jälgimisandurit külge panna ei saa. Küll aga saavad lähedased eaka inimesega kokkuleppel kasutada erinevaid jälgimisseadmeid tema turvalisuse huvides. Ettevõtted pakuvad erinevaid positsioneerimisseadmeid. (Need ei ole liiga kallid – toim) Oluline on teada, et positsioneerimisseadme kasutamise nõusoleku andmise hetkel peab inimene olema teovõimeline. Sellist nõusolekut võib vormistada mitmeti – näiteks tahteavalduse kujul. Tahteavalduse täpsemaks vormistamiseks soovitame konsulteerida juristi või notariga.

Kui inimesel juba on diagnoositud kaugelearenenud dementsus, siis ei ole ta enam üldjuhul teovõimeline. Sellisel juhul on olemas praktika esmalt eestkoste seadmiseks ja seejärel vajalike meetmete rakendamiseks – näiteks jälgimisseadmete kasutamise puhul vaid sellises ulatuses, mis turvalisuse tagamiseks hädavajalik. Kui inimene ei ole enam teovõimeline ning talle on määratud eestkoste, saab tahteavalduse esitada eestkostja.

Dementsuse diagnoosiga eaka liikumise jälgimiseks ja turvalisuse tagamiseks on praktikas kasutusel veel mitmeid lahendusi. Näiteks võivad lahenduseks olla erinevad anduritega uksematid mis annavad signaali kui eakas lahkub välisuksest.

Aare Rüütel: Reeglina paigutavad inimesed positsioneerimist võimaldavad seadmed oma lemmikloomale, mitte oma eakale sugulasele.