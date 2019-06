Iga aiaomanik on olnud vahel hädas oksahunnikuga, mis peale puude-põõsaste lõikamist aeda jalgu jäänud. Kes põletab, kes veab minema. Aga on ka oluliselt parem lahendus, kuidas okstest ka kasu lõigata. Oksad saab kergelt purustada oksamultšiks, mis on aias väga tõhus abimees.

Oksamultši kasutusvõimalused on suured. Multš hoiab niiskuse mullas ja ei lase umbrohul vohada. Samuti hoiab eemal teod ja nälkjad. Oksamultš on suurepärane lisand kompostile. Aga sobib ka teeradadele või mudaste kohtade täiteks. Lisaks on multš peenral ka kaunilt dekoratiivne.

Kui mõne sületäie suuruse oksahunniku suudab väikese kodukasutuse oksapurustaja abil lahendada ise, siis suuremad hunnikud kipuvad käima üle jõu. Siin tuleme appi professionaalse oksapurustajaga, mille jõudlus on väikese purustaja omast julgelt 10–30 korda suurem.

Toome oksapurustaja kohale sõiduauto järelhaagisel ja selle saab reeglina lükata ka aia sügavusse. Oksapurustaja töötab bensiinimootoriga ja kõik vajalik tööks on juba kaasas. Omalt poolt võib kaasa aidata tööjõuga ehk siis abikäed aitavad kiiremini tööga valmis saada.

Okste purustamiseks ettevalmistamisel korja ja ladusta oksad hunnikusse ühte pidi. Risti-rästi loobitud oksahunniku korral läheb suurem võhm hunniku harutamisele kui purustamisele. Kindlasti ära lõika ise oksi väiksemaks. Mida pikem oks, seda lihtsamini ta läbi purustaja läheb.

Üks sagedasim küsimus on, kaua purustamine aega võtab? Siin on ühest vastust raske anda, sest ajakulu sõltub purustatavatest okstest, ligipääsust ja ka sellest, kuidas oksahunnik on koostatud. Et suurusjärgust aru saada, võib tunni aja jõudluseks arvestada kaks-kolm keskmist õunapuud, üks suur kuusk või mänd, või 25 meetrit sirelihekki. Sirged oksad lähevad purustajast läbi kiiresti, haralised vajavad vahel järgiaitamist ja väiksemaks lõikamist. Küll aga võime öelda, et pea alati on klientide purustamisjärgne emotsioon olnud rõõmus üllatus: “Uskumatu, et nii kiirelt sai!”

Suvel lõigatud okstel on lehed küljes aga see ei takista purustamist. Lehtedega koos purustatud oksad sobivad ideaalselt komposteerimiseks – kompostmuld tuleb meeldivalt kerge ja sõmer.

Kui probleemiks on ainult oksad ja multši ei vajata, kipub purustamine olema siiski parim lahendus okstest vabanemiseks. Purustamisega väheneb okste ruumala üle 10–20 korra, mis võimaldab säästa oluliselt transpordikuludelt.

Rohkem infot purustamise ja selle tellimise kohta leiab veebilehelt www.oksad.ee.

Gert Silling