Jaanuari keskpaigas alustasid töömehed kauaoodatud Riisipere-Turba raudteelõigu ehitustöid. Veerand sajandit pole sel lõigul rongid enam liikunud, kuid käesoleva aasta lõpuks peaksid tööd lõppema ja raudratsud taas liikuma hakkama.

AS Eesti Raudtee sõlmis eelmise aasta lõpus osaühinguga GoTrack ehitustööde lepingu Riisipere–Turba raudteeliini taastamiseks. Tegemist oli viimase suuremahulise lepinguga, mille eesmärgiks on reisirongiliikluse viimine taas Turba elanikeni. Lepingu maht GoTrack´iga on 3,5 miljonit eurot ja selle järgi rajatakse 6,1 km uut raudteelõiku. Juba varem sõlmiti lepingud kontaktvõrgu ehituseks, kontaktvõrgu veoalajaama väljaehitamiseks ning Turba peatuskohta platvormi ja parkla rajamiseks.

AS Eesti Raudtee kommunikatsioonijuht Monika Lilles ütles, et raudteetrass on planeeritud rajada ajaloolisele vanale asukohale, trass muutub veidi vaid Riisiperes, et tagada planeeritud kiirus. “Rajatakse kaks torusilda, üks truup ning remonditakse raudteeviadukt Veetõusme teel. Liinil hakkavad paiknema kaks ülesõidukohta – Nissi teel ja Kivitammi teel,” selgitas ta.

Rööpad alates maist

Esimese tööna hakkas osa töömeestest raudtee trassil võsa raadama ning teine osa osa ettevalmistama muldkeha rajamist. “ Pinnase kaevetöödega on plaanis alustada märtsi lõpus-aprilli alguses ning muldkeha rajamisega aprilli teises pooles. Tee ja rööbaste paigaldamine algab mai lõpus,” rääkis Lilles. Lisaks tegeldakse praegu ka projekteerimistöödega, sest nagu on varem ERRile öelnud Eesti Raudtee juht Erik Laidvee, on graafik väga tihe ning ajalist puhvrit ei ole.

Lumerohke talv vähemalt esialgu tihedas graafikus nihkeid pole põhjustanud, kinnitas Monika Lilles. “Lumi on kindlasti ehitustöid raskendav faktor, kuid praeguses faasis tööd selle taha ei jää, oleme ilusasti ajagraafikus,” lausus ta.

Lillese kinnitusel on endiselt paigas ka tööde lõpptähtaeg. “Rongiliiklus peaks taastuma 2019. aasta lõpuks,” ütles ta.

Rongiliikluse taastamine tähendab seda, et senised Riisipere liinid hakkavad ulatuma Turbani. Elronis nuputatakse praegu, kuidas pikemaid liine teenindama hakata nii, et rongiliiklus ei kannataks ja graafikutes intervallid liiga pikaks ei veniks.

Elroni müügi- ja arendusjuhi Ronnie Kongo sõnul pole praegu veel head lahendust välja mõeldud. “Oleme uue liiklusgraafiku kavandamist alustanud, aga praegu on veel vara öelda, milliseid kaasnevaid muudatusi Turba teenindamine tähendab. Küll on selge, et lisaronge meil paraku võtta ei ole ning peame olemasolevate ressurssidega hakkama saama,” rääkis ta.

Uus pikk platvorm

Raudtee pole ainuke asi, mis rongide käimapanekuks vajalik on. Eesti raudtee on sõlminud lepingud ka kontaktvõrgu ehituseks, kontaktvõrgu veoalajaama väljaehitamiseks ning Turba peatuskohta platvormi ja parkla rajamiseks. Kohendada tuleb ka ümberkaudset maanteeliiklust. “ Rajatakse kaks torusilda, üks truup ning remonditakse raudteeviadukt Veetõusme teel. Liinil hakkavad paiknema kaks ülesõidukohta – Nissi teel ja Kivitammi teel,” selgitas Lilles.

Turba peatuskohta rajatakse 138-meetrine reisijate ooteplatvorm, mis hakkab asetsema endisest Turba jaamahoonest kagu poole. Selle kõrvale rajab Saue vald parkla ja bussipeatuse.

Valitsus kiitis Turba-Riisipere raudteelõigu ehitamise heaks möödunud aasta mais täiendavate taristuinvesteeringute programmi raames. Ehituse kogumaksumuseks on kavandatud ligi kaheksa miljonit eurot.