Jõelähtme valla Haljava külas tegutsev puitmoodulmajade firma Q-haus Baltic OÜ sai ööl vastu 24. juulit ebameeldiva kogemuse. Vargad saagisid tõkkepuu lühemaks, lõhkusid kümme valvekaamerat ning viisid minema nii hööveldatud prusse kui terassilaudu.

Q-hausi töötajad olid äsja läinud kahenädalasele kollektiivpuhkusele. Ilmselt arvestasid sellega ka pikanäpumehed. Ettevõtte tegevjuht Reino Soots sai nende soovimatust külaskäigust haisu ninna üsna pea.

“Täna, 24. juuli öösel kella 1.30-3.00 vahel külastasid vargad Q-haus prefabricated houses majatehase tootmise territooriumit Haljava külas, kus lõhuti ära 10 valvekaamerat ja viidi minema puitmaterjali.

Kogused ja muu varastatud materjal on täpsustamisel,” kirjutas Soots Facebooki sama päeva õhtupoolikul.

Soots täpsustas, et tegemist oli prussidega läbimõõduga 45×245 millimeetrit ning terassilaudadega 28×120 millimeetrit. Nii prussid kui terassilauad olid kuuemeetrised. “Vaevatasu 1000 eurot sellele, kes aitab vargaid tuvastada ja politseile üle anda,” lubas Soots.

Varastati praakpuitu

Q-hausi müügijuht Jaan Loks laiutab käsi. “Midagi sellist, mille järgi vargaid tuvastada, otseselt ei leitud. Küll aga on Facebooki postituse kaudu, mis Reino tegi, tulnud nii mõnigi hea vihje. Need on politseile tänaseks edastatud.”

Üllatav on see, et Q-hausi hoovist varastati praakpuitu. “Kuna meie kvaliteedinõuded on hästi ranged, siis tavakasutaja jaoks kõlbab ka meie poolt väljapraagitud puit. See siis varastele huvi pakkus,” rääkis Loks.

Väänatud ja vihmaveerenni suunatud valvekaamera. Selle all jälgib olukorda aga juba uus tehnika.

“Oksakohad, kõverused. Kuna meie kliendid soovivad parimat kvaliteeti, siis me ei saa ka toormaterjali puhul endale puudujääke lubada,” jätkas mees.

Et inventeerijadki on praegu suvepuhkusel, ei ole täpseid kahjunumbreid seni kokku löödud. Nii Soots kui Loks oletavad, et prusside ja terassilaudade äraviimiseks kasutati sõiduauto käru. Samas ei saanud see käru väga väike olla, sest muidu poleks prussid ja lauad lihtsalt sinna peal mahtunud.

Varastel pidi olema taustainfot, sest nad tulid ettevõttesse ööl vastu 24. juulit. Ettevõtte suvepuhkus oli alanud päev varem. “Eks neid küsimusi tekib kahtlemata, aga ei julgeks spekuleerida, kas ta võis olla kohalik,” ütles Loks mõnevõrra ebalevalt.

Kümme kaamerat

Tee Q-hausi krundile sulgeb tõkkepuu, mida saab nii tõsta kui langetada tavalist mobiiliäppi kasutades. Vargad olid läinud lihtsama vastupanu teed – tõkkepuu lühemaks saaginud, et oma masinaga edasi pääseda.

Tunduvalt suurema kahju põhjustas aga kümne valvekaamera lõhkumine. Kaameraid lõhuti nii tootmishoone selle külje pealt, mille äärest puitu näpati, aga ka teise külje pealt, ehkki varastatud kraam seal vaatevälja ei jää. Kas kavandada võidi suuremat aktsiooni?

“Nad lihtsalt on löödud viltu,” selgitas Loks. Hakkab silma, et üks kaameratest on suunatud vihmaveerenni, teine otse maapinnale. Nende kinnituskruvid on löökide mõjul telliskiviseinast peaaegu et välja karanud.

“Tänaseks on valve taastatud,” kinnitab Loks. Rikutud vanade kandiliste kaamerate all hakkavad uued väiksemad kaamerad, aga ka liikumisandurid.

Politsei uurib vargust

“24. juulil teatati politseile, et Jõelähtme vallas Haljava külas on asuvale territooriumile on sisse murtud, lõhuti tõkkepuud ja varastati kärutäis puitmaterjali. Varguse ja lõhkumisega seotud kahjud on selgitamisel. Sellest sõltub ka, millise paragrahviga menetlust alustatakse,” kinnitab politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja Marie Aava.