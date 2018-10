3 tunnelit jalakäijatele

Tallinna linna piirile Laagrisse Veskitammi tänava piirkonda rajatakse kolm tunnelit jalakäijatele ja jalgratturitele: kaks tunnelit on planeeritud autoteede alla ja üks raudtee alla. Lisaks ehitatakse ka tunneleid ühendavad kessoonid ja tugimüürid. Varasemalt lõikas Eesti suurima liikluskoormusega maantee Laagri aleviku sisuliselt kaheks, seega on rajataval tunnelisüsteemil oluline osa aleviku ühtseks liitmisel ning seeläbi ka jalgratturite ja jalakäijate liiklusohutuse tõstmisel. Samuti muutub tunduvalt sujuvamaks liiklussõlme läbivate sõidukite liikumine Tallinna linna piiril.

Ehitustöid teostatakse kahe lepingu alusel. Maanteeameti tellimusel rajatakse maanteealune tunnel ja Veskitammi tänava alune tunnel. Raudteealuse tunneli rajamiseks on leping Saue vallavalitsusega.

Tööde teostamisele lisab keerukust Keila–Tallinna raudtee lähedus ja Pärnu maantee liikluskoormus. Töö tempo sõltub tööde tarbeks vajalike kooskõlastuste kogusest – piirkonnas on maanteeobjekti kohta eriliselt palju erinevaid tehnovõrkude valdajaid ning vaatamata lõigu väiksusele teostatakse ehitustöid lisaks Maanteeameti maadele veel kolme omavalitsuse maadel.

Põhimaantee tunneli rajamisel kasutatakse pool-poolega meetodit ehk olemasoleva tee kõrval ehitati valmis osa tunnelist, mille peale suunati pärast selle valmimist augustis liiklus. Seejärel sai alustada Tallinna linna siseneva suuna alla tunneli keha rajamisega.

Raudteetunnel ehitati valmiselemendina raudtee kõrval ja liigutati 53-tunnises rongiliikluse-aknas liugtalade ning spetsiaalsete tungraudadega oma projektsele asukohale.

Kolmanda tunneli ehitamiseks, mis rajatakse Veskitammi tänava alla, suleti täielikult Veskitammi tänav. Pärast tunneli valmimist saab Veskitammi tänava uuesti liiklusele avada.

Rajatiste betoonitööd on plaanis sobiva ilmastiku korral lõpetada veel käesoleval aastal.

Tööde korraldusest objektil: ajutine liikluskorraldus

Põhimaantee nr 4 Tallinn-Pärnu-Ikla kuulub üleeuroopalisse transpordivõrgustikku TEN-T. Euroopa teedevõrgus kannab maantee tähistust E67 ning kuulub I Pan-Euroopa transpordikoridori nn Kreeta koridori, mis on oluliseks väljapääsuks Kesk-Euroopast Eestisse, Lätti, Leetu ja Soome. See tähendab, et rajatav Veskitammi liiklussõlm asub Euroopa tähtsusega maanteel ning liikluse sujuvusele pööratakse ehitustööde ajal erilist tähelepanu.

Ehitustööde aegsel ajutise liikluskorralduse ajal tagab ehitaja mõlemas suunas kaks kolme meetri laiust sõidurada ning põhimahus maksimaalseks sõidukiiruseks 50 km/h.

Olgugi, et sõlmitud leping ei kohustanud otseselt ehitustööde ajal nelja sõiduraja pidevat töös hoidmist, vaid lubas ka 2+1 sõiduradade skeemi kasutamist (analoogselt sama maantee Ääsmäe-Kohatu lõigul olevaga), otsustati ummikute vältimiseks ja liiklejate mugavuse tagamiseks täiendavalt üks sõidurada ajutiselt juurde ehitada. Seetõttu ei saanud aga põhimaanteelt Jälgimäe teele vasakpöörde aeglustusrajale tagada normidekohast vasakpöörderaja pikkust ning vasakpööre suleti liiklusele. Pöörde kasutamise õigus jäeti vaid liinibussidele.

Enne ehitustöödega alustamist käesoleva aasta kevadel rajatigi Tallinna linna sisenevale suunale täiendavad laiendused kõigi nelja sõiduraja mahutamiseks. Pärast ettevalmistustööde valmimist paigaldati liikluskorraldusvahendid ning suunati liiklus ümber

Neli kuud hiljem oli valmis ehitatud kaks kolmandikku maantee alla rajatavast tunnelist ja piisavas mahus uusi teid, et oli võimalik liiklus uuesti ümber suunata linnast väljuvale suunale ning alguse said siseneva suuna ehitustööd.

Pärast linna siseneva suuna tee-ehitustööde jõudmist faasi, kus on paigaldatud kaks alumist asfaltkattekihti, korraldatakse liiklus järk-järgult uue liiklussõlme projektijärgse lahenduse kohaseks.

TEAVE: Riigitee 4 Tallinn–Pärnu–Ikla km 13,0–13,7

Veskitammi liiklussõlme ehitus

• Rekonstrueeritav teelõik asub Tallinn–Pärnu–Ikla maanteel Harju maakonnas Saue vallas Laagri alevikus ja Saku vallas Jälgimäe külas.

• Olemasolev maantee alates Tallinna linna piirist kuni Jälgimäe tee ristmikuni rekonstrueeritakse uueks I klassi maantee nõuetele vastavaks maanteeks.

• Aastal 2017 läbi viidud liiklusloenduse andmetel on põhimaantee antud lõigu aastane ööpäevane keskmine liiklussagedus üle 31 500 sõiduki. Sellega seonduvalt on suurt rõhku pööratud ka kergliiklejate ohutuse tagamisele. Kolm kergliiklustee tunnelit põhimaantee, raudtee ja Veskitammi tänava all muudavad jalakäijate ja jalgratturite liikluse sujuvamaks, mugavamaks ja ohutumaks.

• Üks suuremaid muutusi autojuhtide jaoks seisneb selles, et Veskitammi tänava ja põhimaantee ristmik ei jää mitte tänasesse asukohta kilomeetril 13,15, vaid saab olema hoopis uues asukohas kilomeetril 13,34. Kõnealusest fooridega reguleeritavast ristmikust on vasakpööret sooritades võimalik kohe sõita Tallinna suunas.

• Jalakäijatele ehitatakse Veskitammi tänavast alates ühtlane, ilma katkestusteta jalgratta- ja jalgtee kuni Laagri Maksimarketini.

• Maanteelt õuealadele leviva müra leevendamiseks rajatakse kaks müratõkkeseina kogupikkusega 194 meetrit.

• Leping tööde teostamiseks sõlmiti Maanteeameti, Saue vallavalitsuse ja Nordecon ASi vahel. Lepinguline ehitustööde valmimistähtaeg on november 2019.