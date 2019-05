Eelmisel aastal alanud remonditööd Tapa-Narva suunal said käesoleval kevadel taas hoo sisse. Töödega alustati aprillis Tapa-Kadrina lõigul, mille lõpetamine on planeeritud juuni algusesse, samuti on juba lõpetatud remont Sonda jaama peateel. Paralleelselt algavad maikuu lõpus tööd Püssi- Kohtla lõigul. Seoses sellega muutuvad mitmete rongide sõiduplaanid.

Käesoleval aastal on plaanis remontida veel Sonda-Kiviõli-Püssi ja Kohtla-Jõhvi lõigud. Töid tehakse järk-järgult ning viimase objekti valmimine on planeeritud novembrikuusse.

“Raudtee kapitaalremonditööde teostamine on esimene osa suuremast eesmärgist, milleks on järkjärguline kiiruste tõstmine kuni 135 km/h-ni tunnis,” ütles Eesti Raudtee ehitusteenistuse juht Riho Vjatkin. “Lisaks raudteetöödele tuleb kiiruste tõstmiseks ülesõidukohad rekonstrueerida. See hõlmab endast foorsüsteemi rekonstrueerimist tänapäevastele nõuetele ja tõkkepuude paigaldamist,” sõnas Vjatkin. Hankemenetlus töövõtja leidmiseks ülesõidutöödele on hetkel käimas ning tulemused selguvad üsna pea.

Ohutu ja töökindla rongiliikluse tagamiseks ning raudtee korrashoiutööde vajaduse vähendamiseks vahetatakse raudtee rekonstrueerimisel uue vastu välja kogu raudtee pealisehitis ehk siis ballastikillustik, rööpad ja liiprid. Autoga raudtee ületuse mugavust silmas pidades vahetatakse remondilõikude piirkonnas olevate ülesõitude katted. Lisaks raudteetöödele teostatakse ohutuse eesmärgil ka kahe silla remont-nii Loobu kui Kunda jõe sildadel on plaanis vahetada amortiseerunud sillatalad.

Tuginedes reisivedaja infole on alates 22. maist Aegviidu-, Rakvere- ja Narva-suunaliste rongide sõiduplaanides muudatusi. Kuna töid tehakse õhtust hommikuni, nihkub õhtuse Tallinna-Narva rongi väljumisaeg tunni võrra varasemaks (väljumine alates 22. maist kell 17.15). 15 minutit varasemaks nihkub ka seni kell 17.14 väljunud Tallinna-Aegviidu reis (väljumisega kell 16.59). Õhtusel Narva-Tallinna rongil jääb ajutiselt ära peatus Püssis, kuna selles jaamas saab korraga peatuda vaid üks rong.

Täpsem info www.elron.ee

AS Eesti Raudtee lepingupartner raudtee kapitaalremondil on LEONHARD WEISS OÜ, lepingu rahaline maht on ligi 19,4 miljonit eurot. Töid finantseeritakse osaliselt Euroopa Ühtekuuluvusfondist.

Monika Lilles

Eesti Raudtee kommunikatsioonijuht